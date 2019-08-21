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      Умер военный омбудсмен Украины Олег Трохименко

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      Умер военный омбудсмен Олег Трохименко
      Умер военный омбудсмен Олег Трохименко / Коллаж 24 канала

      Умер Олег Трохименко – представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по делам защиты прав военнослужащих. 50-летний омбудсмен внезапно ушел из жизни 20 августа.

      О смерти Трохименко сообщили в Секретариате украинского омбудсмена и сама Людмила Денисова.

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      Преждевременно ушел из жизни Олег Владиславович Трохименко – мой надежный друг и коллега. Он был больше, чем моим Представителем по делам защиты прав военнослужащих. Он был моим единомышленником, братом, надежным плечом, и во время поездок на линию разграничения, и во время судов, где мы вместе боролись за свободу наших граждан, находясь на территории страны-агрессора,
      – написала Денисова.

      По ее словам, Трохименко также принимал участие в работе дипломатов по освобождению и возвращению из плена украинских военных моряков.

      Денисова выразила соболезнования родным и близким Трохименко. Заметим, у него осталась жена и дочь. 28 августа Трофименко должен был бы исполниться 51 год.

      Что известно про Олега Трохименко?
      Родился в городе Ромны Сумской области. Окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище и Национальную академию Службы безопасности Украины. Впоследствии проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины.

      Трохименко работал на руководящих должностях в органах безопасности и разведывательных органах. В частности, занимал должность начальника аппарата главы Службы внешней разведки Украины.

      С мая 2018 года работал на должности Представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по делам защиты прав военнослужащих.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Потери Людмила Денисова
      Источник: 24 Канал
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