Реформа ГПУ продлится до двух лет, – Рябошапка

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка прогнозирует, что реализация ключевого элемента реформы органов прокуратуры – переаттестации прокуроров – займет до двух лет, а итогом такого обновления станет сокращение количества прокуроров.

Сейчас цифра останется такой, как есть, однако по предварительным оценкам, в ГПУ не видят необходимости в таком большом количестве прокуроров, рассказал Рябошапка информагентству "Интерфакс-Украина".

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В целом процесс будет очень длительным. Поскольку страна все-таки немаленькая. И 11 000 прокуроров, которые есть сегодня. После этого должен быть отбор новых кадров, мы открываем возможность людям, которые не имеют прокурорского стажа, работать в органах прокуратуры. Думаю, максимум эта реформа затянется года на два,

– сказал он.

Рябошапка отметил, что планируется разработка системы оценки качества работы прокуроров и нагрузки на них. Также будет проанализировано, как они выполняют свои полномочия. После этого будет дана оценка – сколько именно прокуроров нужно стране.

Генпрокурор отметил, что переаттестация прокуроров станет возможностью для обновления и очищения кадрового состава.

В то же время он пояснил, что органы прокурорского самоуправления продолжат работать.

Совет прокуроров продолжит работать, он получит новую функцию, которая будет связана с урегулированием конфликта интересов среди прокуроров,

– отметил Рябошапка.

По его словам также будет переформирован орган, который будет осуществлять дисциплинарное производство в отношении прокуроров. Это будут кадровые комиссии и будут созданы несколько. Они будут созданы на уровне центрального аппарата и на уровне региональных областных прокуратур.

10 сентября народные депутаты поддержали в первом чтении и за основу законопроект о реформе органов прокуратуры. За это проголосовали 287 нардепов.