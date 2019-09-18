Реформа ГПУ триватиме до двох років, – Рябошапка

Генпрокурор України Руслан Рябошапка прогнозує, що реалізація ключового елементу реформи органів прокуратури – переатестації прокурорів – займе до двох років, а підсумком такого оновлення стане скорочення кількості прокурорів.

Наразі цифра залишиться такою, як є, однак за попередніми оцінками, у ГПУ не вбачають необхідності в такій великій кількості прокурорів, розповів Рябошапка інформагентству "Інтерфакс-Україна".

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Загалом процес буде дуже тривалим. Оскільки країна все-таки чималенька. І 11 тисяч прокурорів, які є сьогодні. Після цього повинен бути добір нових кадрів, ми відкриваємо можливість людям, які не мали стажу прокурора, працювати в органах прокуратури. Думаю, максимум ця реформа затягнеться років на два,

– сказав він.

Рябошапка зазначив, що планується розробка системи оцінки якості роботи прокурорів та навантаження на них. Також буде проаналізовано, як вони виконують свої повноваження. Після цього буде надано оцінку – скільки саме прокурорів потрібно країні.

Генпрокурор наголосив, що переатестація прокурорів стане можливістю для відновлення й очищення кадрового складу.

Водночас він пояснив, що органи прокурорського самоврядування продовжать працювати.

Рада прокурорів продовжить працювати, вона отримає нову функцію, яка буде пов'язана з врегулюванням конфлікту інтересів серед прокурорів,

– зазначив Рябошапка.

За його словами також буде переформовано орган, який буде здійснювати дисциплінарні провадження щодо прокурорів. Це будуть кадрові комісії і їх буде створено кілька. Вони будуть створені на рівні центрального апарату і на рівні регіональних обласних прокуратур.

10 вересня народні депутати підтримали у першому читанні і за основу законопроєкт про реформу органів прокуратури. За це проголосували 287 нардепів.