01:10
18 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Натуральний тиран Путін. Турецькі понти перед Ердоганом
      Вєсті Кремля
      21:34, 17 вересня
      Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"
      Вєсті.UA
      19:17, 17 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Реформа ГПУ триватиме до двох років, – Рябошапка

      5
      Реформа ГПУ
      Реформа ГПУ / 5.ua

      Генпрокурор України Руслан Рябошапка прогнозує, що реалізація ключового елементу реформи органів прокуратури – переатестації прокурорів – займе до двох років, а підсумком такого оновлення стане скорочення кількості прокурорів.

      Наразі цифра залишиться такою, як є, однак за попередніми оцінками, у ГПУ не вбачають необхідності в такій великій кількості прокурорів, розповів Рябошапка інформагентству "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Люстровані прокурори часів Януковича поновилися і відсудили майже по мільйону гривень

      Загалом процес буде дуже тривалим. Оскільки країна все-таки чималенька. І 11 тисяч прокурорів, які є сьогодні. Після цього повинен бути добір нових кадрів, ми відкриваємо можливість людям, які не мали стажу прокурора, працювати в органах прокуратури. Думаю, максимум ця реформа затягнеться років на два,
      – сказав він.

      Рябошапка зазначив, що планується розробка системи оцінки якості роботи прокурорів та навантаження на них. Також буде проаналізовано, як вони виконують свої повноваження. Після цього буде надано оцінку – скільки саме прокурорів потрібно країні.

      Генпрокурор наголосив, що переатестація прокурорів стане можливістю для відновлення й очищення кадрового складу.

      Водночас він пояснив, що органи прокурорського самоврядування продовжать працювати.

      Рада прокурорів продовжить працювати, вона отримає нову функцію, яка буде пов'язана з врегулюванням конфлікту інтересів серед прокурорів,
      – зазначив Рябошапка.

      За його словами також буде переформовано орган, який буде здійснювати дисциплінарні провадження щодо прокурорів. Це будуть кадрові комісії і їх буде створено кілька. Вони будуть створені на рівні центрального апарату і на рівні регіональних обласних прокуратур.

      10 вересня народні депутати підтримали у першому читанні і за основу законопроєкт про реформу органів прокуратури. За це проголосували 287 нардепів.

      blog_ava
      Підпал будинку Гонтаревої: у Нацполіції розповіли нові цікаві подробиці
      17 вересня
      6713
      Теги: Новини України Новини політики Руслан Рябошапка ГПУ Реформи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      17 вересня , 22:00 Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 678
      Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      17 вересня , 20:00 Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      Ірина Юрковська 2056
      Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      17 вересня , 18:03 Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      Ірина Поліщук 1856
      Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      17 вересня , 17:00 Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      Ольга Черненко 1336
      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      17 вересня , 16:02 Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      Інна Жолобович 2087
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук