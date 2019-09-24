Преобразование Генпрокуратуры в Офис Генпрокурора: военный прокурор Чумак обнародовал детали

Новая украинская власть планирует не реформировать Генеральную прокуратуру, а создать абсолютно новую прокуратуру с новыми кадрами. Для этого старый орган ликвидируют, а всех его сотрудников уволят.

По словам заместителя генпрокурора и одновременно главного военного прокурора Украины Виктора Чумака, о том, в каком состоянии сейчас находится Генпропрокуратура, не может быть и речи. В частности, ГПУ превратилась в орган давления на политических оппонентов и бизнес конкурентов. Поэтому общество уже давно заговорило о необходимости реформирования Генеральной прокуратуры, передает "Украинское радио".

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Чумак считает, что реформировать ГПУ невозможно, а этот орган надо ликвидировать и построить новый. По его мнению, раньше государственная машина оставалась по содержанию клептократической олигархической системой управления. И прокуратура была просто одним из элементов этой системы.

Как будут преобразовывать ГПУ в Офис генпрокурора

24 августа закон о реформе ГПУ будет напечатан и через день вступит в силу. Затем начнется утверждении структуры Офиса, всей прокуратуры на уровне областных и окружных, штатное расписание, переаттестация и набор новых кадров. Вместе с тем, будет и передача дел от старой Генпрокуратуры к новой. Будет создана новая специализированная прокуратура в сфере противодействия преступлениям против национальной безопасности и обороны. Люди, которые из военной прокуратуры захотят перейти в новую, будут проходить справедливую переаттестацию.

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Как будет происходить подбор кадров для нового Офиса Генпрокурора

Чумак рассказал, что Офис Генерального прокурора будут создавать параллельно, поэтому Генеральная прокуратура пока остается. Как только новый Офис генпрокуратуры начнет работать, вступит в действие приказ о ликвидации военной прокуратуры. Также новая власть планирует уволить всех работников старой Генпрокуратуры, но это не значит, что честные рабочие потеряют работу.

"Генпрокуратура просто остается работать до тех пор, пока не будет сформирован Офис Генерального прокурора, пока там не будут набраны кадры в рамках переаттестации, набора новых кадров. В военной прокуратуре большинство работников – это нормальные люди, которые "пашут" в полях. Но есть часть – которые поставили коммерческий оборот уголовных производств на свое собственное обогащение. Этих людей надо убрать из органов прокуратуры, набрать новых – тех, кто является честным и нормальным, – проверить всеми доступными средствами. И здесь речь идет не только о честности, но и о проверке их профессионализма, имущественного положения",

– отмечает военный прокурор.

Он подчеркивает, тех, кто не пройдет переаттестацию, будут увольнять с простой формулировкой – на основании организационно-штатных мероприятий. А тех, кто воровал, не будут увольнять – в их отношении будет восстановлены ​​или открыты уголовные производства, которые новая власть будет пытаться довести до суда.

Сколько будут зарабатывать сотрудники Офиса Генпрокурора

Что касается окладов, Чумак отметил, что действующая власть намерена сравнить оклады прокурорской и судейской ветвей власти. То есть районный прокурор будет иметь столько же, сколько и районный судья. В целом оклады предусмотрены в законе. По словам председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, согласно закону о реформе прокуратуры, зарплаты прокуроров стартуют от 20-25 тысяч гривен, пишет "Громадське".

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Почему стоит оставить такой такую структуру, как военная прокуратура

О целесообразности существования такой структуры, как военная прокуратура Чумак пояснил, специализированные правовые отношения, каковыми являются военные отношения, имеют специальный правосубьект.

"Там есть военный, человек в погонах, там есть спецпорядок выполнения определенных приказов и распоряжений. То есть там есть определенная государственная тайна и с ней должны работать люди, допущенные к этому. В этой сфере должны работать люди, которые знают специфику этих правоотношений. потому что если человек гражданский подчиняется исключительно Кодексу законов о труде, то военный подчиняется внутренним уставам, уставу караульной службы и другим законам, которые есть в военной сфере. Поэтому, в принципе, там должны работать люди со специфическими знаниями", – констатировал военный прокурор.

По его словам, это не обязательно должны быть люди в погонах. Но эти люди должны иметь специфические знания и четко понимать, что они должны делать в той или иной ситуации.

Виктора Чумака назначили главным военным прокурором 11 сентября. Перед этим его кандидатуру согласовал президент Владимир Зеленский и позже соответствующий указ подписал генпрокурор Руслан Рябошапка. Заметим, что Чумака назначили только на период, в течение которого будет происходить преобразование военной прокуратуры в соответствующее специализированное подразделение прокуратуры Украины.