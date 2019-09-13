Военную прокуратуру трансформируют в спецподразделение и обеспечит это Чумак

Виктор Чумак назначен главным военным прокурором на переходный период трансформации военной прокуратуры, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Есть дела, имущество (военной прокуратуры), и очевидно, что мы не можем это потерять", – отметил Рябошапка в эфире программы "Право на власть".

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"Заключительные положения законопроекта предусматривают, что будет переходный период. В течение этого переходного периода Виктор Васильевич должен обеспечить трансформацию военной прокуратуры в соответствующее специализированное подразделение прокуратуры Украины", – сказал генпрокурор.

Добавим, что в эфире этой же программы сам Чумак пообещал тщательно расследовать причины Иловайской трагедии 2014 года, в которой погибли более 350 украинских военных.