Новый военный прокурор пообещал тщательно расследовать причины Иловайской трагедии

Новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал расследование причин Иловайской трагедии в зоне проведения АТО, которая унесла жизни трех с половиной сотен украинских военнослужащих в конце августа 2014 года.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

Интересно: "Иловайск 2014 Батальон "Донбасс": первый украинский военный экшн о добровольцах

Чумак отметил, что Иловайская трагедия и все, что происходило в Иловайске, будет расследовано очень тщательно.

Политики могут сразу давать оценки, это предательство или другое. У прокурора нет такого права и поэтому квалификация того, что там произошло, будет и она будет отвечать уголовном и уголовно-процессуальному законодательству,

– сказал Виктор Чумак.

К слову, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко ранее отмечал, что уже собраны материалы уголовного дела по Иловайску, а также проведены соответствующие экспертизы.

В 2017 году Главная военная прокуратура показала результаты расследования обстоятельств Иловайской трагедии. Согласно выводам следователей причиной военной катастрофы вторжение регулярных подразделений войск РФ на территорию Украины.

Смотрите видео заявления главного военного прокурора Виктора Чумака:

Что известно о боях за Иловайск?Начались кровавые бои 10 августа 2014. А уже 28 числа украинские войска попали в окружение. До этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.



29 августа с пророссийскими боевиками вроде бы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако, обе колонны при выходе из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.



По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор числятся пропавшими без вести.