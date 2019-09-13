Новий військовий прокурор пообіцяв ретельно розслідувати причини Іловайської трагедії

Новий головний військовий прокурор Віктор Чумак анонсував розслідування причин Іловайської трагедії у зоні проведення АТО, яка забрала життя трьох з половиною сотень українських військовослужбовців у кінці серпня 2014 року.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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Чумак наголосив, що Іловайська трагедія і все, що відбувалося в Іловайську, буде розслідувано дуже ретельно.

Політики можуть одразу давати оцінки, це зрада чи інше. У прокурора немає такого права і тому кваліфікація того, що там відбулося, буде і вона буде відповідати кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству,

– сказав Віктор Чумак.

До слова, колишній начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко раніше зазначав, що вже зібрано матеріали кримінальної справи по Іловайську, а також є відповідні експертизи.

У 2017 році Головна військова прокуратура показала результати розслідування обставин Іловайської трагедії. Згідно з висновками слідчих причиною військової катастрофи є вторгнення регулярних підрозділів військ РФ на територію України.

Дивіться відео заяви головного військового прокурора Віктора Чумака:

Що відомо про бої за Іловайськ?Розпочалися криваві бої 10 серпня 2014 року. А вже 28 числа українські війська потрапили в оточення. До цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.



29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських бійців і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.



За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.