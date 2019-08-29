Повірили Путіну, – Муженко назвав головну причину Іловайської трагедії

Головним винуватцем Іловайського котла, в якому у серпні 2014 року загинули сотні українських військових, є президент РФ Володимир Путін. Він обіцяв "зелений коридор", а насправді окупанти під час виходу військ ЗСУ з оточення почали їх обстрілювати.

Колишній начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко в інтерв'ю "Радіо Свободі" розповів, українська влада та керівництво ЗСУ зрозуміли, що біля Іловайська відбувається щось надзвичайне ще після обіду 24 серпня. Тоді у Києві якраз пройшов військовий парад до Дня Незалежності.

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За словами Муженка, полковник Ромигайло вже після параду доповів йому про те, що особисто бачив колону, яка пройшла повз без розпізнавальних знаків, але під прапорами терористичної "ДНР".

Генерал запевняє, що тоді керівництво армії вжило всі можливі заходи для збереження життя українських військових.

"Як я вже казав, один із варіантів був залишитися в Іловайську. Інший варіант – вийти на північ через Харцизьк і піднятися вгору на з’єднання з одним із підрозділів 25-ї бригади. Це теж був варіант виходу з тієї ситуації. Я вважаю, що він би з мінімальними втратами. Ще один варіант був – вихід на широкому фронті в район Маріуполя на південь. Але трапилось – як трапилось. Було прийняте рішення виходу по тих маршрутах, які були узгоджені з росіянами як маршрути виходу під відвідні гарантії, під "зелений коридор", – розповів Муженко.

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Екс-керівник Генштабу відзначив, що з ініціативою щодо "зеленого" коридору виступив особисто президент Росії Володимир Путін. Він заявляв, що росіяни готові надати його для виходу українських військових.

Основна вина на росіянах, які не дотримали домовленостей, які відмовили в гарантіях і порушили всі міжнародні норми. Це злочин Російської Федерації.

Що стосується прийняття рішень нашим командуванням, то була помилка у тому, що думали, що не буде такого вогневого впливу, не буде розстрілу. Сподівались, що Росія цю гарантію не переступить,

– наголосив Муженко.

Щодо розслідування причин трагедії, Муженко зазначив, що зараз зібрані матеріали кримінальної справи по Іловайську, а також є відповідні експертизи.

Що відомо про бої за Іловайськ?Розпочалися криваві бої 10 серпня 2014 року. А вже 28 числа українські війська потрапили в оточення. До цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.



29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських бійців і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.



За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.