Поверили Путину, – Муженко назвал главную причину Иловайской трагедии

Главным виновником Иловайского котла, в котором в августе 2014 года погибли сотни украинских военных, является президент РФ Владимир Путин. Он обещал "зеленый коридор", а на самом деле оккупанты во время выхода войск ВСУ из окружения начали их обстреливать.

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода" рассказал, украинская власть и руководство ВСУ поняли, что возле Иловайска происходит что-то необычное еще после обеда 24 августа. Тогда в Киеве как раз прошел военный парад ко Дню Независимости.

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По словам Муженко, полковник Ромигайло уже после парада доложил ему о том, что лично видел колонну, которая прошла мимо без опознавательных знаков, но под флагами террористической "ДНР".

Генерал уверяет, что тогда руководство армии приняло все возможные меры для сохранения жизни украинских военных.

"Как я уже говорил, один из вариантов был остаться в Иловайске. Другой вариант – выйти на север через Харцызск и подняться вверх на соединение с одним из подразделений 25-й бригады. Это тоже был вариант выхода из той ситуации. Я считаю, что он был бы с минимальными потерями. Еще один вариант был – выход на широком фронте в район Мариуполя на юг. Но случилось как случилось. Было принято решение выхода по тем маршрутам, которые были согласованы с россиянами как маршруты выхода под отводные гарантии, под "зеленый коридор", – рассказал Муженко.

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Экс-руководитель Генштаба отметил, что с инициативой "зеленого" коридора выступил лично президент России Владимир Путин. Он заявлял, что россияне готовы предоставить его для выхода украинских военных.

Основная вина на россиянах, которые не соблюли договоренностей, которые отказали в гарантиях и нарушили все международные нормы. Это преступление Российской Федерации. Что касается принятия решений нашим командованием, то была ошибка в том, что думали, что не будет такого огневого воздействия, не будет расстрела. Надеялись, что Россия эту гарантию не переступит,

– подчеркнул Муженко.

Относительно расследования причин трагедии, Муженко отметил, что сейчас собраны материалы уголовного дела по Иловайску, а также есть соответствующие экспертизы.

Что известно о боях за Иловайск?Начались кровавые бои 10 августа 2014 года. А уже 28 числа украинские войска попали в окружение. До этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.



29 августа с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако, обе колонны во время выхода из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.



По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор считаются пропавшими без вести.