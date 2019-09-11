Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем и главным военным прокурором. Соответствующий указ Генеральный прокурор подписал 11 сентября. Виктор Чумак является одним из 127-ми депутатов, которые оказались в санкционных списках России. Что еще известно о новом заместителе генпрокурора – читайте дальше.

Виктор Чумак дважды избирался народным депутатом Украины и несколько раз менял партии. В 2012-м он был избран Председателем Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Важно: Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором

Краткая биография Виктора Чумака

Виктор Чумак родился в 1958-м году в городе Хмельницкий. Он окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище в 1981 году и юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Правоведение" в 1995-м.

После обучения в командном училище, Чумак занимал командные должности в Вооруженных Силах СССР. В девяностых большой послужной список помог ему занять руководящие должности в Государственной пограничной службе Украины.

В 2010-м Чумак стал директором Департамента анализа и безопасности Международного центра перспективных исследований, а также директором Украинского института публичной политики.

12 декабря 2012-го года он впервые был избран народным депутатом Украины, баллотируясь от партии Виталия Кличко "Удар".

В 2014-м его во второй раз избрали народным депутатом Украины, но уже по спискам Блока Петра Порошенко. Через год Кабмин назначил Виктора Чумака членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В феврале 2016-го он покинул фракцию "БПП" по собственному желанию, а через год был избран лидером общественного союза гражданского движения "Волна".

На президентских выборах 2019-го Чумак активно поддерживал Анатолия Гриценко, возглавив его предвыборный штаб. В этом же году он стал членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Украинский политик женат на Ирине Чумак, у них двое детей.



Фото Виктора Чумака со страницы в Facebook

Инцидент с билбордами Киеве

В начале марта 2018 года, в столице появились билборды с изображением народного депутата Виктора Чумака. Билборды случались часто и содержали в себе антикоррупционные и протиолигархические лозунги. Во время общения с аналитиком Общественного движения "Честно", Виктор Чумак не ответил на вопрос об их цели, точном количестве, и, что самое важное, стоимости рекламы.



Билборды от организации "Волна" за год до выборов / фото с facebook

Впоследствии оказалось, что в течении одного месяца, за размещение 77 плоскостей его организация "Волна" потратила около миллиона гривен. По словам "Волны", целью этой рекламной кампании было: "распространение информации о причинах и последствиях экономического, военного и политического обнищания страны и влияния клептократически-олигархической системы государственного управления".

Важно, что в организации отказались раскрывать имена спонсоров рекламных билбордов. ОО "Волна" начала ссылаться на то, что боится политических репрессий "со стороны действующей олигархической власти".

Недвижимость Виктора Чумака

В столице в распоряжении заместителя генпрокурора Украины только одна квартира. Однако неподалеку, в живописном селе Хлепча, семья Чумаков имеет дом и четыре земельных участка.

К слову, Хлепча – небольшой поселок, с населением в 200 человек. Как сообщают журналисты Громадского, значительная часть из них – украинские политики и госслужащие. Также там расположен дом Николая Азарова, – в нем сейчас хозяйничает его сын, Алексей.



Дом и двор Виктора Чумака в селе Хлепча