Що відомо про Віктора Чумака: біографія головного військового прокурора

Генпрокурор України Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака своїм заступником та головним військовим прокурором. Відповідний указ Генеральний прокурор підписав 11 вересня. Віктор Чумак є одним із 127-ми депутатів, які опинилися в санкційних списках Росії. Що ще відомо про нового заступника генпрокурора – читайте далі.

Віктор Чумак двічі обирався народним депутатом України та кілька разів змінював партії. У 2012-му він був обраний Головою Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Важливо: Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором

Коротка біографія Віктора Чумака

Віктор Чумак народився у 1958-му році у місті Хмельницький. Він закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище у 1981-му та юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фахом "Правознавство" у 1995-му.

Після навчання у командному училищі, Чумак обіймав командні посади у Збройних Силах СРСР. У дев'яностих великий послужний список допоміг йому зайняти керівні посади у Державній прикордонній службі України.

У 2010-му Чумак став директором Департаменту політичного аналізу та безпеки Міжнародного центру перспективних досліджень, а також директором Українського інституту публічної політики.

12 грудня 2012-го року він вперше був обраний народним депутатом України, балотуючись від партії Віталія Кличка "Удар".

У 2014-му його вдруге обрали народним депутатом України, але вже за списками Блоку Петра Порошенка. Через рік Кабмін призначив Віктора Чумака членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

У лютому 2016-го він покинув фракцію "БПП" за власним бажанням, а через рік його обрали лідером громадської спілки громадянського руху "Хвиля".

На президентських виборах 2019-го Чумак активно підтримував Анатолія Гриценка, очоливши його передвиборчий штаб. У цьому ж році він став членом Національної ради з питань антикорупційної політики.

Український політик одружений з Іриною Чумак, вони мають двох дітей.



Фото Віктора Чумака зі сторінки у Facebook

Інцидент з білбордами Києві

На початку березня 2018-го року, у столиці з’явилися білборди із зображенням народного депутата Віктора Чумака. Білборди траплялися часто та містили у собі антикорупційні та протиолігархічні гасла. Під час спілкування з аналітиком Громадського руху "Чесно", Віктор Чумак не відповів на питання щодо їх мети, точної кількості, і, що найважливіше, вартості реклами.



Білборди від організації "Хвиля" за рік до виборів / фото з facebook

Згодом виявилось, що впродовж одного місяця, за розміщення 77 площин його організація "Хвиля" витратила близько мільйона гривень. За словами "Хвилі", метою цієї рекламної кампанії було: "поширення інформації про причини та наслідки економічного, військового та політичного зубожіння країни та вплив клептократично-олігархічної системи державного врядування".

Важливо, що в організації відмовились розкривати імена спонсорів рекламних білбордів. ГО "Хвиля" почала посилатись на те, що боїться політичних репресій "з боку чинної олігархічної влади".

Нерухомість Віктора Чумака

У столиці в розпорядженні заступника генпрокурора України лише одна квартира. Проте неподалік, у мальовничому селі Хлепча, родина Чумаків має будинок та чотири земельних ділянки.

До слова, Хлепча – невелике селище, з кількістю населення до 200 осіб. Як повідомляють журналісти Громадського, значна частина з них – українські політики та держслужбовці. Також там розташований будинок Миколи Азарова, – у ньому зараз господарює його син, Олексій.



Будинок та подвір'я Віктора Чумака у селі Хлепча