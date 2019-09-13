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      Військову прокуратуру трансформують у спецпідрозділ і забезпечить це Чумак

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      Віктор Чумак повинен забезпечити трансформацію військової прокуратури у спецслужбу
      Віктор Чумак повинен забезпечити трансформацію військової прокуратури у спецслужбу / 24 канал

      Віктор Чумак призначений головним військовим прокурором на перехідний період трансформації військової прокуратури, заявив генпрокурор України Руслан Рябошапка.

      "Є справи, є майно (у військової прокуратури), і очевидно, що ми не можемо це втратити", – наголосив Рябошапка в ефірі програми "Право на владу".

      Дізнайтеся, що відомо про Віктора Чумака: біографія головного військового прокурора

      "Прикінцеві положення законопроєкту передбачають, що буде перехідний період. Протягом цього перехідного періоду Віктор Васильович повинен забезпечити трансформацію військової прокуратури у відповідний спеціалізований підрозділ прокуратури України", – сказав генпрокурор.

      Додамо, що в ефірі цієї ж програми сам Чумак пообіцяв ретельно розслідувати причини Іловайської трагедії 2014 року, в якій загинули понад 350 українських військових.

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      Теги: Новини політики ГПУ Новини України Віктор Чумак Руслан Рябошапка
      Джерело: 24 канал
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