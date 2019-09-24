Полная перезагрузка прокуратуры: каких изменений ждать украинцам

В последнее время у украинского общества больше всего претензий к работе правоохранителей. Поэтому действующий парламент отреагировал на них и принял реформу прокуратуры. Теперь дело за реализацией. А вот перезагрузка антикоррупционных органов – дело будущего.

Буквально в первые недели работы Рада взялась за реформы в правоохранительных и антикоррупционных органах.

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На прошлой неделе депутаты дали зеленый свет полной перезагрузке прокуратуры. Теперь всех работников ждет переаттестация. И ответственность за эту перезагрузку несет лично Генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Но помогать проводить переаттестацию будут и международники. А значит, все должно быть прозрачно, не как при аттестации полиции.

Сейчас аттестация абсолютно всех прокуроров выглядит важным и позитивным шагом, но, конечно, мы будем следить за ее реализацией,

– отметила активистка "Автомайдана" Екатерина Бутко.

Но есть одно "но". Реформа будет завершенной, если коснется Государственного бюро расследований. При отборе руководителей органа были скандалы, мол, это люди с орбиты Порошенко и Авакова. У президента изменения к работе ГБР наработали. Только вот перезагрузка вообще не идет.

Рябошапка несет ответственность за перезагрузку

Если изменения примут – председатель не должен будет согласовывать свои решения с заместителями, получит право их увольнять. Кроме того, нивелируется конкурсный отбор в ГБР, а глава органа сможет просто перевести нужного правоохранителя из другого ведомства.

Тем временем в Офисе Президента готовятся переподчинить Романа Трубу президенту, а не правительству. Активисты беспокоятся, мол, это поставит главу ГБР в прямую политическую зависимость.

Посадить на крючок Романа Трубу, и в случае наличия у политсилы монобольшинства снести его, потому что гарантии действующего законопроекта убираются,

– заявил член конкурсной комиссии отбора в ГБР Александр Леменов.

Еще один претендент на перезагрузку – Нацагентство по предотвращению коррупции. Власть в органе, как и в ГБР, хотят отдать одному человеку – председателю агентства. Сейчас руководство в структуре коллегиальное: пять членов НАЗК имеют равные голоса. Нового председателя будут выбирать на конкурсе представители Кабмина и международных организаций.

Самой главной проблемой НАЗК было его руководство. Было ли у них достаточно нормативных прав – достаточно. Просто они не хотели ими пользоваться,

– подчеркнул председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Стоит добавить, что в структуре НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры ничего менять у президента не собираются. В то же время, Рада пытается дать им больше инструментов для расследования. Молчат пока в офисе Президента и о реформах полиции. Прошлая была признана провальной украинскими и международными общественными организациями.