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      Полная перезагрузка прокуратуры: каких изменений ждать украинцам

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      В последнее время у украинского общества больше всего претензий к работе правоохранителей. Поэтому действующий парламент отреагировал на них и принял реформу прокуратуры. Теперь дело за реализацией. А вот перезагрузка антикоррупционных органов – дело будущего.

      Буквально в первые недели работы Рада взялась за реформы в правоохранительных и антикоррупционных органах.

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      На прошлой неделе депутаты дали зеленый свет полной перезагрузке прокуратуры. Теперь всех работников ждет переаттестация. И ответственность за эту перезагрузку несет лично Генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Но помогать проводить переаттестацию будут и международники. А значит, все должно быть прозрачно, не как при аттестации полиции.

      Сейчас аттестация абсолютно всех прокуроров выглядит важным и позитивным шагом, но, конечно, мы будем следить за ее реализацией,
      – отметила активистка "Автомайдана" Екатерина Бутко.

      Но есть одно "но". Реформа будет завершенной, если коснется Государственного бюро расследований. При отборе руководителей органа были скандалы, мол, это люди с орбиты Порошенко и Авакова. У президента изменения к работе ГБР наработали. Только вот перезагрузка вообще не идет.

      Рябошапка несет ответственность за перезагрузку

      Если изменения примут – председатель не должен будет согласовывать свои решения с заместителями, получит право их увольнять. Кроме того, нивелируется конкурсный отбор в ГБР, а глава органа сможет просто перевести нужного правоохранителя из другого ведомства.

      Тем временем в Офисе Президента готовятся переподчинить Романа Трубу президенту, а не правительству. Активисты беспокоятся, мол, это поставит главу ГБР в прямую политическую зависимость.

      Посадить на крючок Романа Трубу, и в случае наличия у политсилы монобольшинства снести его, потому что гарантии действующего законопроекта убираются,
      заявил член конкурсной комиссии отбора в ГБР Александр Леменов.

      Еще один претендент на перезагрузку – Нацагентство по предотвращению коррупции. Власть в органе, как и в ГБР, хотят отдать одному человеку – председателю агентства. Сейчас руководство в структуре коллегиальное: пять членов НАЗК имеют равные голоса. Нового председателя будут выбирать на конкурсе представители Кабмина и международных организаций.

      Самой главной проблемой НАЗК было его руководство. Было ли у них достаточно нормативных прав – достаточно. Просто они не хотели ими пользоваться,
      – подчеркнул председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Стоит добавить, что в структуре НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры ничего менять у президента не собираются. В то же время, Рада пытается дать им больше инструментов для расследования. Молчат пока в офисе Президента и о реформах полиции. Прошлая была признана провальной украинскими и международными общественными организациями.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Кабинет Министров Украины Руслан Рябошапка Офіс Президента Государственное бюро расследований НАБУ Реформы НАПК
      Источник: 24 канал
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