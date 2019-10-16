Справи Майдану перейдуть до ДБР і НАБУ, – заступник генпрокурора Касько

Перший заступник генерального прокурора Руслана Рябошапки Віталій Касько повідомив, що після того, як у Генеральної прокуратури закінчаться слідчі повноваження, справи Майдану перейдуть до підслідності Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро.

Віталій Касько в інтерв'ю "Укрінформу" нагадав, що після 20 листопада 2019 року ГПУ втрачає слідчі повноваження. Лише слідчі ДБР матимуть право розслідувати злочини, скоєні експрезидентами, вищими держслужбовцями, членами ЦВК, депутатами Верховної Ради, керівництвом Генпрокуратури, головою Національного банку, суддями та правоохоронцями.

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У моєму розумінні справи Майдану – це застосування летальної зброї та жорстокого поводження з мирними протестувальниками. Ця категорія злочинів підслідна ДБР,

– зазначив Касько.

За його словами, в Управлінні спецрозслідувань ГПУ до справ Майдану також включають економічні справи щодо колишніх високопосадовців. Ці справи мають перейти до Національного антикорупційного бюро.

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Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", що нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року. Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. 15 січня 2019 року суд розпочав допити свідків сторони обвинувачення.

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