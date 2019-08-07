Значна частина домайданних справ може залишитись нерозкритими, – Рябошапка

Велика кількість справ, які були відкритими ще до 2014 року, найімовірніше, є втраченими. Це може стосуватись, зокрема, справ Майдану.

Про це Руслан Рябошапка розповів журналісту 24 каналу в інтерв'ю для програми "Голобородько".

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За його словами, справи до 2014 року – це буде найболючішою темою майбутнього генпрокура. Йдеться про ревізування всіх старих справ, а багато з них дуже важливі, які тягнутись, наприклад, з 2001 року, як справа Георгія Гонгадзе.

Мабуть іноді краще бути чесними і сказати правду, що, на жаль, тут результату ми не зможемо дати або не можемо дати той результат, на яке очікує суспільство, ніж продовжувати брехати і змушувати суспільство вірити в якісь сподівання,

– сказав Рябошапка.

Він також відповів, чи теж саме чекає на справи Майдану.

"Важко сказати мені. Це треба бути генпрокурором, щоб зрозуміти, що є в справі і чого там немає, і які є перспективи", – зазначив політик.

Відео повного інтерв'ю з Рябошапкою:

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.