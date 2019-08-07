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      Антикорупційний суд винесе понад 20 вироків до кінця року, – Рябошапка

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      Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка
      Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка / 24 канал

      Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що до кінця 2019 року Вищий антикорупційний суд України має винести кілька десятків вироків.

      Про це Рябошапка розповів журналісту 24 каналу для програми "Голобородько".

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      За його словами, нині НАБУ та САП показують результат, якщо він буде такий і надалі, то тоді зникає необхідність перезавантажувати ці інституції.

      Залишилась, можливо, найважливіша частинка їхньої роботи. Це те, що буде виходити із Антикорупційного суду незабаром у вигляді як обвинувальних, так і оправдальних вироків,
      – пояснив Рябошапка.

      Він заявив, що в одному з документів із зобов'язаннями України вказано, що до кінця року має бути 20-25 вироків винесено ВАСУ.

      "Пріоритети роботи НАБУ і САП – не посадити в тюрму чиновника, а знайти те, що було вкрадено і повернути державі", – наголосив політик.

      Хто такий Руслан Рябошапка?Був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівництво.

      Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського.

      Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок.

      Дивіться відео інтерв'ю з Русланом Рябошапкою:

      Що таке програма "Голобородько"? Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      blog_ava
      Це необхідно зробити, – Рябошапка про важливі зміни у Нацполіції
      сьогодні
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Руслан Рябошапка Слуга народу Судді НАБУ САП
      Джерело: 24 канал
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