Антикоррупционный суд вынесет более 20 приговоров к концу года, – Рябошапка

Заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что до конца 2019 года Высший антикоррупционный суд Украины должен вынести несколько десятков приговоров.

Об этом Рябошапка рассказал журналисту 24 канала для программы "Голобородько".

Интересно! У Зеленского планируют ввести слияние судов

По его словам, сейчас НАБУ и САП показывают результат, если он будет такой и дальше, то тогда исчезает необходимость перезагружать эти институты.

Осталась, возможно, самая важная частичка их работы. Это то, что будет исходить из Антикоррупционного суда вскоре в виде как обвинительных, так и оправдательных приговоров,

– пояснил Рябошапка.

Он заявил, что в одном из документов с обязательствами Украины указано, что до конца года должно быть 20-25 приговоров вынесено ВАСУ.

"Приоритеты работы НАБУ и САП – не посадить в тюрьму чиновника, а найти то, что было украдено и вернуть государству", – подчеркнул политик.

Кто такой Руслан Рябошапка?​

Был одним из членов Национального агентства по предупреждению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш из НАПК и критиковал его руководство.



Впоследствии Рябошапка стал главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в предвыборном штабе Зеленского.



После победы Зеленского на выборах президента Рябошапка возглавил в его Офисе антикоррупционное направление.

Смотрите видео интервью с Русланом Рябошапкой:

Что такое программа "Голобородько"?​ Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.