У Зеленского планируют провести слияние судов: Рябошапка анонсировал глобальные изменения

У Владимира Зеленского отметили, что одним из первых внесут законопроекты, которые изменят сеть судов. Там обещают решить вопрос и о создании одного административного суда на базе двух в Киеве: Киевского окружного и Окружного города Киева. Возможно, будет идти речь и о слиянии двух других судов: Печерского и Шевченковского.

Об этом журналисту 24 канала заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка в интервью для программы "Голобородько".

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В течение последних двух недель продолжается история с Окружным судом, судьей Вовком. Почему нет реакции Офиса Президента?

А какая может быть реакция Офиса Президента? Конечно, мы можем сказать, что то, что мы услышали – это плохо. В принципе, это банально, и это штамп. Кто может сказать, что мы этого не знали? Условно говоря, не ОП, а все в этой стране. Все ведь понимают, что существует публичная политика и не публичная. И именно этот непубличный теневой сектор значительно шире и, возможно, более мощный. Мы стараемся перевести максимально не публичные процессы в публичные.

Какая будет реакция? Реакция будет в виде законопроектов, в виде новых законов. Я думаю, возможно, мы внесем одним из первых законопроектов те, которые изменят сеть судов. И наверное, надо решать вопрос и о создании одного административного суда на базе двух в Киеве: Киевского окружного и Окружного города Киева. Возможно, будет идти речь о слиянии двух судов: Печерского и Шевченковского.

Соответственно, процедура перевода судей в эти два суда будет осуществляться тоже под пристальным контролем как международных, так и общественных экспертов.

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Изменение сети – это укрупнение определенного рода?

Если говорить глобально об изменении сети, то в Украине продолжается децентрализация. Соответственно, сеть судов, которая привязана сегодня к районам, должна быть больше привязана к новосозданным объединенным территориальным общинам. Это большой глобальный план.

Что касается этих двух судов, о которых я говорил, то это те, которые больше всего звучат, пожалуй, в медиа, и в отношении которых больше всего критики. Поэтому изменение сети даст возможность подойти по-другому к формированию состава. И возможно, относительно тех судей, к которым больше всего вопросов, – собственно, ответить на эти вопросы. И сформировать тот состав, который не позволит больше критиковать решения, выносимые этими судами.

Что известно о деле Окружного административного суда Киева?

НАБУ совместно с ГПУ 26 июля провели обыски в Окружном административном суде Киева. Следствие считает, что председатель Павел Вовк и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей. Руководству Окружного админсуда и четырем его судьям выдвинутые подозрения по фактам вмешательства в деятельность ВККСУ.

Многие говорят о загруженности судов и судей. Думаете, изменение сети положительно повлияет?

Изменение сети не совсем связано с нагрузкой на судей. Точнее, связано, но оно даст возможность более объективно подойти к загруженности судей и, соответственно, сформировать суды там и в той численности, где больше всего дел поступает на рассмотрение.

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Что касается сегодняшней ситуации. Мы говорили, что Высшая квалифкомиссия не справилась с процессом отбора судей, у нас есть огромный кадровый голод в судах первой инстанции – где примерно 1400-1500 судей не хватает. Это приводит просто к тому, что обычные судьи в местных судах работают до поздней ночи, они истощены и, соответственно, сроки рассмотрения дел значительно увеличиваются. Люди не могут получить доступ к правосудию.



Что известно о Руслане Рябошапке

Видео полного интервью с Русланом Рябошапкой:

Что такое программа "Голобородько"

Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при президенте, в частности – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.