У Зеленського планують запровадити злиття судів: Рябошапка анонсував глобальні зміни

У Володимира Зеленського зазначили, що одним із перших внесуть законопроекти, які змінять мережу судів. Там обіцяють вирішити питання і щодо створення одного адміністративного суду на базі двох в Києві: Київського окружного і Окружного міста Києва. Можливо, йтиме мова і про злиття інших двох судів: Печерського і Шевченківського.

Про це журналісту 24 каналу заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка в інтерв'ю для програми "Голобородько".

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Протягом останніх двох тижнів триває історія з Окружним судом, суддею Вовком. Чому немає реакції Офісу Президента?

А яка може бути реакція Офісу Президента? Звісно, ми можемо сказати, що те, що ми почули – це погано. В принципі, це банально, і це штамп. Хто може сказати, що ми цього не знали? Умовно кажучи, не ОП, а всі в цій країні. Всі ж розуміють, що є публічна політика і не публічна. І власне цей не публічний тіньовий сектор значно ширший і, можливо, потужніший. Ми намагаємося перевести максимально не публічні процеси в публічний.

Яка буде реакція? Реакція буде у вигляді законопроектів, у вигляді нових законів. Я думаю, можливо, ми внесемо одним із перших законопроектів ті, які змінять мережу судів. І мабуть, треба вирішувати питання і щодо створення одного адміністративного суду на базі двох в Києві: Київського окружного і Окружного міста Києва. Можливо, йтиме мова про злиття двох судів: Печерського і Шевченківського.

Відповідно, процедура переведення суддів до цих двох судів буде здійснюватися теж під прискіпливим контролем як міжнародних, так і громадських експертів.

Зміна мережі – це укрупнення певного роду?

Якщо говорити глобально про зміну мережі, то в Україні триває децентралізація. Відповідно, мережа судів, яка прив’язана сьогодні до районів, повинна бути більше прив’язана до новоутворених об'єднаних територіальних громад. Це великий глобальний план.

Що стосується цих двох судів, про які я говорив, то це ті, які найбільше звучать, мабуть, в медіа, і щодо яких найбільше критики. Тому зміна мережі дасть можливість підійти по-іншому до формування складу. І можливо, щодо тих суддів, до яких є найбільше запитань, – власне, дати відповідь на ці запитання. І сформувати той склад, який не дасть можливості більше критикувати рішення, які виносяться цими судами.

Що відомо про справу Окружного адміністративного суду Києва?НАБУ спільно з ГПУ 26 липня здійснили обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова Павло Вовк та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфкомісії суддів. Керівництву Окружного адмінсуду та чотирьом його суддям висунені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.

Багато говорять про завантаженість судів і суддів. Гадаєте, зміна мережі позитивно вплине?

Зміна мережі не зовсім пов’язана із навантаженням на суддів. Точніше, пов’язана, але вона дасть можливість більш об’єктивно підійти до завантаженості суддів і, відповідно, сформувати суди там і в тій чисельності, де найбільше справ надходить на розгляд.

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Що стосується сьогоднішньої ситуації. Ми говорили, що Вища кваліфкомісія не справилася із процесом добору суддів, у нас є величезний кадровий голод в судах першої інстанції – десь приблизно 1400-1500 суддів не вистачає. Це призводить просто до того, що звичайні судді в місцевих судах працюють до пізньої ночі, вони виснажені і, відповідно, строки розгляду справ значно збільшуються. Люди не можуть отримати доступу до правосуддя.

Повне інтерв'ю з Русланом Рябошапкою:

дивіться на 24 каналі – сьогодні, 6 серпня, о 21:30

читайте на сайті 24 каналу – сьогодні о 22:00

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Що відомо про Руслана Рябошапку

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком

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