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      Судді Вовку запобіжний захід не обиратимуть, – адвокат

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      Павло Вовк, голо Окружного адмінсуду Києва
      Павло Вовк, голо Окружного адмінсуду Києва / liga.net

      Обвинувачення не вимагає обрання запобіжного заходу для голови Окружного адміністративно суду міста Києва Павла Вовка.

      Про це 2 серпня, у п'ятницю, повідомив адвокат судді Павла Вовка Михайло Ілляшев.

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      "Запобіжний захід – така справа, яку не завжди взагалі просять. Станом на зараз не постає питання про запобіжний захід (Павлу Вовку– 24 канал)", – сказав адвокат. 

      А от чи будуть захисники оскаржувати висунуту Вовку підозру – поки невідомо. Ілляшев сказав, що "це питання будемо вивчати".

      У будь-якому випадку, у підозрі, оголошеній голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, не мовиться про скоєння тяжкого злочину.

      Про яку підозру мовиться?

      Згідно з повістками ГПУ, обвинувачення за підозрою стосуються:

      • втручання у роботу ВККС;
      • перевищення влади;
      • шахрайства;
      • службового підроблення та недбалості;
      • незаконного перешкоджання мітингам;
      • постановлення свідомо неправосудних рішень;
      • пропозиції або надання хабаря;
      • втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

      Що відомо про справу ОАСК?НАБУ спільно з Генеральною прокуратурою 26 липня здійснило обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Керівництву Окружного адмінсуду та 4 його суддям висунені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.

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      Теги: ГПУ Новини України Кримінальні новини Окружний адміністративний суд Києва Судді
      Джерело: 24 канал
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