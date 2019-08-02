Судді Вовку запобіжний захід не обиратимуть, – адвокат

Обвинувачення не вимагає обрання запобіжного заходу для голови Окружного адміністративно суду міста Києва Павла Вовка.

Про це 2 серпня, у п'ятницю, повідомив адвокат судді Павла Вовка Михайло Ілляшев.

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"Запобіжний захід – така справа, яку не завжди взагалі просять. Станом на зараз не постає питання про запобіжний захід (Павлу Вовку– 24 канал)", – сказав адвокат.

А от чи будуть захисники оскаржувати висунуту Вовку підозру – поки невідомо. Ілляшев сказав, що "це питання будемо вивчати".

У будь-якому випадку, у підозрі, оголошеній голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, не мовиться про скоєння тяжкого злочину.

Про яку підозру мовиться?

Згідно з повістками ГПУ, обвинувачення за підозрою стосуються:

втручання у роботу ВККС;

перевищення влади;

шахрайства;

службового підроблення та недбалості;

незаконного перешкоджання мітингам;

постановлення свідомо неправосудних рішень;

пропозиції або надання хабаря;

втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

Що відомо про справу ОАСК?НАБУ спільно з Генеральною прокуратурою 26 липня здійснило обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Керівництву Окружного адмінсуду та 4 його суддям висунені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.