Скандальний суддя Вовк і ще троє отримали підозри у злочинах

Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

Крім Вовка, до Генпрокуратури за повістками на допит і підозрами прийшли судді Окружного адмінсуду Києва Ігор Погрібніченко та Євгеній Аблов, а також суддя Суворівського райсуду Одеси Іван Шепітко.

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Згідно з повістками, обвинувачення за підозрою стосуються:

втручання у роботу ВККС;

перевищення влади;

шахрайства;

службового підроблення та недбалості;

незаконного перешкоджання мітингам;

постановлення свідомо неправосудних рішень;

пропозиції або надання хабаря;

втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

Водночас поряд з будівлею ГПУ зібрався мітинг проти глави Управління служби спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Саме він веде справу щодо Коружного адмінсуду Києва. Люди вимагають розслідувати справи щодо вбивств на Майдані. Деякі активісти ховають своє обличчя та не хочуть розмовляти з журналістами.





Мітинг під Генеральною прокуратурою / Фото 24 каналу

У чому звинувачують Павла Вовка?НАБУ спільно з Генеральною прокуратурою 26 липня провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.



Керівництву Окружного адмінсуду та 4 його суддям підготовлені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.