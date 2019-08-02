17:07
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Скандальний суддя Вовк і ще троє отримали підозри у злочинах

      162 Читать новость на русском
      Павло Вовк
      Павло Вовк / Facebook

      Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

      Крім Вовка, до Генпрокуратури за повістками на допит і підозрами прийшли судді Окружного адмінсуду Києва Ігор Погрібніченко та Євгеній Аблов, а також суддя Суворівського райсуду Одеси Іван Шепітко.

      Читайте також: Що нам ще заборонить Окружний адмінсуд Києва та як його спинити: Зеленський і свято сюру

      Згідно з повістками, обвинувачення за підозрою стосуються:

      • втручання у роботу ВККС;
      • перевищення влади;
      • шахрайства;
      • службового підроблення та недбалості;
      • незаконного перешкоджання мітингам;
      • постановлення свідомо неправосудних рішень;
      • пропозиції або надання хабаря;
      • втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

      Водночас поряд з будівлею ГПУ зібрався мітинг проти глави Управління служби спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Саме він веде справу щодо Коружного адмінсуду Києва. Люди вимагають розслідувати справи щодо вбивств на Майдані. Деякі активісти ховають своє обличчя та не хочуть розмовляти з журналістами. 



      Мітинг під Генеральною прокуратурою / Фото 24 каналу

      У чому звинувачують Павла Вовка?НАБУ спільно з Генеральною прокуратурою 26 липня провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

      Керівництву Окружного адмінсуду та 4 його суддям підготовлені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.

      blog_ava
      Наталії Могилевській – 44: Топ-5 маловідомих фактів про співачку
      сьогодні
      8335
      Теги: Окружний адміністративний суд Києва Протести Сергій Горбатюк Кримінальні новини Судді Новини України Новини політики ГПУ НАБУ Корупція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Строительство Россией новых "потоков" приближает большую войну
      сьогодні , 17:00 Строительство Россией новых "потоков" приближает большую войну
      Блог Медіа 128
      Відставка Богдана: що відбувається
      сьогодні , 16:40 Відставка Богдана: що відбувається
      Євгенія Мазур 784
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      2195
      Гривна укрепляется: хорошо это или плохо?
      сьогодні , 16:30 Гривна укрепляется: хорошо это или плохо?
      Сергій Фурса 2840
      Чому падає долар і що буде далі: пояснення економістів
      сьогодні , 16:01 Чому падає долар і що буде далі: пояснення економістів
      Яніна Ткачук 26475
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук