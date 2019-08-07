Значительная часть домайданных дел может остаться нераскрытой, – Рябошапка

Большое количество дел, которые были открыты еще до 2014 года, скорее всего потеряны. Это может касаться, в частности, дел Майдана.

Об этом Руслан Рябошапка рассказал журналисту 24 канала в интервью для программы "Голобородько".

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По его словам, дела до 2014 года – будут самой болезненной темой будущего генпрокура. Речь идет о ревизии всех старых дел, а многие из них очень важны, которые тянуться, например, с 2001 года, как дело Георгия Гонгадзе.

Пожалуй иногда лучше быть честными и сказать правду, что, к сожалению, здесь результата мы не сможем дать или не можем дать тот результат, которого ожидает общество, чем продолжать врать и заставлять общество верить в какие-то надежды,

– сказал Рябошапка.

Он также ответил, тоже самое ждет дела Майдана.

"Трудно сказать мне. Это надо быть генпрокурором, чтобы понять, что в деле есть и чего там нет, и какие вообще перспективы", – отметил политик.

Видео полного интервью с Рябошапкой:

Что такое программа "Голобородько"

Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при президенте, в частности – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.