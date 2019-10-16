Дела Майдана перейдут к ГБР и НАБУ, – замгенпрокурора Касько

Первый заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки Виталий Касько сообщил, что после того, как у Генеральной прокуратуры закончатся следственные полномочия, дела Майдана перейдут к подследственности Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Виталий Касько в интервью "Укринформу" напомнил, что после 20 ноября 2019 года ГПУ теряет следственные полномочия. Только следователи ГБР будут иметь право расследовать преступления, совершенные экс-президентами, высшими госслужащими, членами ЦИК, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, главой Национального банка, судьями и правоохранителями.

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В моем понимании дела Майдана – это применение летального оружия и жестокое обращение с мирными протестующими. Эта категория преступлений подследственна ГБР,

– отметил Касько.

По его словам, в Управлении спецрасследований ГПУ по делам Майдана также находятся экономические дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников. Эти дела должны перейти Национальному антикоррупционному бюро.

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Что известно о делах Майдана? Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янышевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийство людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.

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