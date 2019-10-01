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      Генпрокуратура передала в суд обвинение по командира киевского "Беркута"

      6 Читати новину українською
      В другой части дела продолжается досудебное расследование
      В другой части дела продолжается досудебное расследование / Anton Gyngazov

      Управление специальных расследований Генпрокуратуры направило в суд обвинительный акт в отношении командира столичной роты "Беркут".

      В пресс-служба Управления специальных расследований ГПУ сообщили, что командира подозревают в превышении власти с применением насилия во время проведения акции протеста.

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      Речь идет о событиях 10 января 2014 во время проведения акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда, когда были причинены телесные повреждения 11 гражданам, двум народным депутатам Украины и журналисту.

      Отмечается, что действия командира и его подчиненных привели к травмированию граждан.

      В управлении заявили, что досудебное расследование в другой части дела продолжается.

      Кстати, 18 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины ГПУ Евромайдан Беркут
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