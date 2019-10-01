Генпрокуратура передала в суд обвинение по командира киевского "Беркута"
Управление специальных расследований Генпрокуратуры направило в суд обвинительный акт в отношении командира столичной роты "Беркут".
В пресс-служба Управления специальных расследований ГПУ сообщили, что командира подозревают в превышении власти с применением насилия во время проведения акции протеста.
Интересно: Судьи с запятнанными мантиями: кто успешно прошел проверки и остался в должности
Речь идет о событиях 10 января 2014 во время проведения акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда, когда были причинены телесные повреждения 11 гражданам, двум народным депутатам Украины и журналисту.
Отмечается, что действия командира и его подчиненных привели к травмированию граждан.
В управлении заявили, что досудебное расследование в другой части дела продолжается.
Кстати, 18 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк.