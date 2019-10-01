Генпрокуратура передала до суду обвинувачення щодо командира київського "Беркута"
Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури направило до суду обвинувальний акт стосовно командира столичної роти "Беркут".
У пресслужбі Управління спеціальних розслідувань ГПУ повідомили, що командира підозрюють у перевищенні влади із застосуванням насильства під час проведення акції протесту.
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Йдеться про події 10 січня 2014 року під час проведення акції протесту біля Києво-Святошинського районного суду, коли було заподіяно тілесні ушкодження 11 громадянам, двом народним депутатам України та журналісту.
Зазначається, що дії командира та його підлеглих призвели до травмування громадян.
В управлінні заявили, що досудове розслідування в іншій частині справи триває.
До речі, 18 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України Віктору Ратушняку.