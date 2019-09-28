Судді з заплямованими мантіями: хто успішно пройшов перевірки й залишився на посаді

Поки тривають дискусії про плюси та мінуси судової реформи Зеленського, Вища рада правосуддя внесла президенту подання про призначення суддів. Серед них і ексдружина Андрія Портнова Інна Белоконна. Вона успішно пройшла усі перевірки, попри її дуже сумнівні статки. Символічно, що в одному з перших указів Зеленського про призначення суддів буде суддя з такою репутацією.

Символічно, бо, на жаль, законопроєкт президента не каже, що робити із сотнями недоброчесних суддів, які залишились на посадах, завдяки фейковій реформі.

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Судова реформа Порошенка обіцяла очищення та оновлення судової системи. Однак завдяки Вищій кваліфікаційній комісії та Вищій раді правосуддя конкурс до Верховного Суду перетворився на імітацію. Мінімум 44 особи з, м'яко кажучи, сумнівною репутацією стали суддями нового Верховного Суду. Тому ініціатива Зеленського ще раз перевірити доброчесність верховних суддів є цілком слушною.

Ще гірша ситуація з суддями місцевих та апеляційних судів. Кваліфікаційна комісія перетворила їх перевірку на конвеєр, який легко проходили недоброчесні. За два роки ВККС виявила проблеми з доброчесністю у 3% суддів, а фактично звільнено не більше за 20 осіб. Ось реальний результат очищення судів за формулою Порошенка. Нагадаємо, кого Кваліфікаційна комісія залишила на посадах з правом довічного суддівства.

Судді Майдану стали своєрідною останньою краплею у чаші кривосуддя. Влада Януковича на повну використала їх для переслідування невинних учасників Революції гідності, а рішення настільки свавільні, що їх тяжко назвати судовими актами. Їх звільнення мало бути першочерговим кроком в очищенні судів. Залишення їх на посадах стало кричущим доказом провалу реформи.

► Суддя Владислав Дев'ятко очолив Оболонський суд під час Майдану. Після того, як попередня голова пішла з посади через відмову виконувати вказівки адміністрації Януковича про переслідування майданівців. Коли ж на її місце був призначений Дев'ятко, Оболонський суд почав масово засуджувати невинних, як того і вимагали у Януковича. Сам суддя відправив за ґрати побитого беркутівцями майданівця, ще у двох забрав права за поїздку до Межигір'я.



Суддя Оболонського суду Владислав Дев'ятко (Зліва)

Попри очевидні порушення та замовні рішення Дев'ятко успішно пройшов оцінювання Комісії й досі є головою суду.

► Суддя Деснянського суду Олена Журавська теж засуджувала за поїздку до Межигір'я і відправила за ґрати 19-річного учасника Майдану. На співбесіді вона стверджувала, що затриманий не заперечував проти ув'язнення і взагалі не був учасником протестів. Це абсурд, але Комісія повірила судді. У підсумку Журавська визнана доброчесною і робить успішну кар'єру – увійшла до керівництва Ради суддів.



Суддя Деснянського суду Олена Журавська

► А пам'ятаєте відео, де беркутівці по-звірячому б'ють, а потім скидають хлопця з колонади біля стадіону Лобановського. Так от, нещодавно, одного з цих беркутівців Андрія Хандрикіна суддя Дніпровського суду столиці Оксана Бірса повністю виправдала.

А в часи Майдану Бірса кинула за ґрати адвоката Смалія за явно сфабрикованим звинуваченням у нападі на суддю Бугіля. Рік тому Бірса спокійно пройшла оцінювання, а тепер виправдовує беркутів, які калічили майданівців.



Суддя Дніпровського суду столиці Оксана Бірса

► Ще один цікавий суддя Майдану Олег Прудивус. Під час Революції гідності він забороняв мітингувати у Запоріжжі. Прудивус мав проходити оцінювання у березні 2019 року. Але Комісія призначила йому співбесіду на грудень 2018.

У той час Громадської ради доброчесності юридично не існувало, бо повноваження попередньої припинились, а нова – ще не була обрана. Таким нехитрим трюком Комісія врятувала Прудивуса від негативного висновку громадськості. А вже через тиждень його було обрано членом Вищої ради правосуддя за наперед узгодженим списком.



Суддя Майдану Олег Прудивус

Загалом понад 70 суддів Майдану успішно пройшли оцінювання Комісії та замість звільнення отримали право на довічне суддівство, підвищену зарплату, а дехто – істотне кар'єрне зростання. Значна частина суддів зберегла свої посади, попри сумнівні статки, які вони чи їх родичі набули на дуже скромні зарплати. Їх справді багато, згадаю лише декілька.

► Голова Харківського апеляційного адмінсуду Геннадій Бершов запам'ятався здатністю купляти коштовну нерухомість за смішними цінами. Зокрема, квартиру у Гурзуфі він начебто придбав за 149 тисяч гривень. А новенький Land Сruser купила його 73-річна мати, начебто, для себе і, начебто, за свої кошти. Цікаво, що вона навіть водійського посвідчення не має.

На конкурсі до Верховного Суду у липні 2017 року Комісія одноголосно визнала Бершова недоброчесним. Але вже через півтора року кардинально змінила думку і без участі Громадської ради доброчесності вирішила, що він цілком відповідає займаній посаді.

Багатьох вразило відео будинку-церкви заступника голови апеляційного суду Полтавської області Сергія Гальонкіна. У громадськості виникло багато питань і до іншого майна судді. А от Комісію це зовсім не вразило і питань особливих не виникло. Гальонкін без проблем пройшов усі перевірки.



Будинок-церква заступника голови апеляційного суду Полтавської області Сергія Гальонкіна

► Цікавою є й історія судді з Одеси Любові Токмілової, яка після визнання її Комісією доброчесною одразу суттєво покращила свій майновий стан. Спершу придбала собі Range rover. Начебто за 149 тисяч гривень, тоді як його ринкова ціна близько мільйона.

А згодом її мати-пенсіонерка купляє для судді квартиру в елітному будинку біля моря. Ну а що, пройшла оцінювання можна вже себе і не стримувати. Залишились на посадах і цілий ряд суддів, які явно отримали ці посади завдяки впливовим родичам.

► Суддя Вищого адмінсуду Яна Іваненко зробила стрімку кар'єру і має велику кількість нагород. Але на переконання Ради доброчесності секрет такого успіху не у здібностях судді, а у тісному зв'язку з колишнім головою Вищої ради юстиції та екснардепом Валерієм Євдокимовим. На конкурсі до Верховного Суду у 2017 році Комісія засумнівалась у доброчесності Іваненко та зняла її з конкурсу. А от у 2019 позиція помінялась і фаворитка Євдокимова стала доброчесною.

► Майже пройшла усі перевірки цікава суддя з Деснянського суду Києва Ольга Кошова. Це колишня невістка ексголови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, який зараз переховується від слідства. Вплив тестя на отримання посади судді настільки очевидний, що журналісти навіть припустили, що ця посада є подарунком тестя з нагоди весілля.



Суддя з Деснянського суду Києва Ольга Кошова

Мабуть, подарували їй не лише посаду, але й дисертацію, бо на співбесіді вона не змогла дати відповідь на елементарні питання зі своєї кандидатської. Запам'яталась Кошова і феєричною бійкою біля одеського клубу "Ібіца". Але на думку Комісії, саме такою і має бути реформована суддя.

► А найбільший треш – це успішне проходження співбесід суддями, яких ловили на хабарях. Усі знають суддю-колядника Зварича, який реально відсидів у тюрмі. Так от, його дружина теж суддя і є докази, що вона фактично вела бухгалтерію хабарів свого чоловіка. Проте Комісія не поставила жодного питання щодо цього, визнала її доброчесною та благословила на довічне суддівство. Мабуть, у Комісії вважають, що належний облік хабарів – дуже потрібна для судді риса.

► Не виникло особливих проблем і у судді з Дніпровського суду Києва Едуарда Бовкуна, якого ще у 2011 спіймали на хабарі. Його довго судили, але у 2017 році справу начебто закрили. До того ж, Комісія приховала документ, який це підтверджує – у суддівському досьє його немає.



Суддя Дніпровського суду Києва Едуард Бовкун

Визнаний доброчесним і суддя з Харкова Михайло Гуцал, якого теж спіймали у 2011 році на хабарі, але за класикою жанру – виправдали через декілька років. Загалом Кваліфікаційна комісія залишила сотні недоброчесних суддів на посадах.

Лише за останні пів року Комісія відкинула негативні висновки Громадської ради доброчесності на понад 260 суддів і рекомендувала звільнити лише 6. Недаремно останнє соцопитування продемонструвало, що після усіх реформ судам не довіряє майже 72% людей. Менше довіряють лише російським ЗМІ.

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Зрозуміло, що якщо усі ці судді залишаться у системі, то реформа Зеленського приречена на провал. Тому після перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя потрібно повторно перевірити усіх суддів, щодо яких були виявлені очевидні факти їх недоброчесності. Лише так можна відновити довіру до судів та нарешті забезпечити право громадян на справжнє правосуддя.