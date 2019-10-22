Рябошапка заперечив тиск Зеленського на роботу Генпрокуратури

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заперечує тиск президента та його офісу на роботу його відомства. Він зауважив, що ГПУ намагається працювати безвідносно від політичної приналежності фігурантів або суб'єктів кримінальних розслідувань.

Про це Рябошапка розповів у програмі "Свобода слова" в ефірі телеканалу ICTV увечері в понеділок.

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Говорити про те, що на нас тисне президент або офіс президента, мені здається, що це не зовсім правильно... Я не виключаю, що незабаром ми також зможемо побачити, що до відповідальності притягуються, в тому числі і ті, хто наближений до правлячої політичної сили,

– сказав Рябошапка.

Як приклад, він наголосив, що Генпрокуратура проводить перевірку щодо одного з народних депутатів (мовиться про нардепа фракції "Слуга народу" В'ячеслава Медяника – 24 канал) і найближчим часом презентує результати цієї перевірки.

До слова, раніше в Генеральній прокуратурі України повідомили про створення окремого департаменту, який займатиметься розслідуванням злочинів проти Революції гідності 2013-2014 років. Генпрокурор Руслан Рябошапка вже підписав відповідний указ.