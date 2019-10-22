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      Рябошапка заперечив тиск Зеленського на роботу Генпрокуратури

      57 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / prportal

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заперечує тиск президента та його офісу на роботу його відомства. Він зауважив, що ГПУ намагається працювати безвідносно від політичної приналежності фігурантів або суб'єктів кримінальних розслідувань.

      Про це Рябошапка розповів у програмі "Свобода слова" в ефірі телеканалу ICTV увечері в понеділок.

      Цікаво: Верховна Рада повинна внести правки в закон про люстрацію, – Рябошапка

      Говорити про те, що на нас тисне президент або офіс президента, мені здається, що це не зовсім правильно... Я не виключаю, що незабаром ми також зможемо побачити, що до відповідальності притягуються, в тому числі і ті, хто наближений до правлячої політичної сили,
      – сказав Рябошапка.

      Як приклад, він наголосив, що Генпрокуратура проводить перевірку щодо одного з народних депутатів (мовиться про нардепа фракції "Слуга народу" В'ячеслава Медяника – 24 канал) і найближчим часом презентує результати цієї перевірки.

      До слова, раніше в Генеральній прокуратурі України повідомили про створення окремого департаменту, який займатиметься розслідуванням злочинів проти Революції гідності 2013-2014 років. Генпрокурор Руслан Рябошапка вже підписав відповідний указ.

      blog_ava
      Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      21 жовтня
      7109
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини України Руслан Рябошапка ГПУ
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