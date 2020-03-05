Рябошапка розповів про останню розмову з президентом Зеленським

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка розповів, що востаннє розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 28 лютого. Вони обговорювали робочі питання.

Про це Рябошапка розповів у ексклюзивному коментарі 24 каналу.

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"Останній раз спілкувались з президентом минулої п’ятниці. Жодних розмов про звільнення не було. Були певні практичні питання, пов’язані з нашою роботою. Зокрема, говорили про законопроєкт електронного судочинства і деякі інші", – сказав Рябошапка.

Також генпрокурор заявив, що деякі люди зі "Слуги народу" просили його призначити своїх прокурорів і "порішати" деякі справи. Втім додав, що його відставка – це політизація роботи.

Ймовірна відставка генпрокурора Рябошапки: що відомо

Про те, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора стало відомо 3 березня 2020 року.

Вже через два дні, 5 березня, у Раді запланували позачергове засідання, де нардепи можуть висловити Рябошапці недовіру.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що замість Рябошапки посаду може зайняти депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Комітет із правоохоронної діяльності рекомендував, аби депутати самі вирішували чи звільняти генпрокурора.

Підписи для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці збирав депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Заява Бужанського зареєстрували на розляд у Верховній Раді тоді, коли вона набрала необхідну кількість підписів.

набрала необхідну кількість підписів. Якщо відставка відбудеться 5 березня, нового генпрокурора сьогодні не призначать.

Руслан Рябошапка прокоментував своє ймовірне звільнення: повне відео