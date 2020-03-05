Рябошапка розповів про останню розмову з президентом Зеленським
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка розповів, що востаннє розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 28 лютого. Вони обговорювали робочі питання.
Про це Рябошапка розповів у ексклюзивному коментарі 24 каналу.
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"Останній раз спілкувались з президентом минулої п’ятниці. Жодних розмов про звільнення не було. Були певні практичні питання, пов’язані з нашою роботою. Зокрема, говорили про законопроєкт електронного судочинства і деякі інші", – сказав Рябошапка.
Також генпрокурор заявив, що деякі люди зі "Слуги народу" просили його призначити своїх прокурорів і "порішати" деякі справи. Втім додав, що його відставка – це політизація роботи.
Ймовірна відставка генпрокурора Рябошапки: що відомо
- Про те, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора стало відомо 3 березня 2020 року.
- Вже через два дні, 5 березня, у Раді запланували позачергове засідання, де нардепи можуть висловити Рябошапці недовіру.
- Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що замість Рябошапки посаду може зайняти депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.
- Комітет із правоохоронної діяльності рекомендував, аби депутати самі вирішували чи звільняти генпрокурора.
- Підписи для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці збирав депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.
- Заява Бужанського зареєстрували на розляд у Верховній Раді тоді, коли вона набрала необхідну кількість підписів.
- Якщо відставка відбудеться 5 березня, нового генпрокурора сьогодні не призначать.
Руслан Рябошапка прокоментував своє ймовірне звільнення: повне відео