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      Рябошапка розповів про останню розмову з президентом Зеленським

      -
      Руслан Рябошапка / РБК-Україна

      Генеральний прокурор Руслан Рябошапка розповів, що востаннє розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 28 лютого. Вони обговорювали робочі питання.

      Про це Рябошапка розповів у ексклюзивному коментарі 24 каналу.

      Читайте також Рябошапку на Іонушаса: як зміна генпрокурора може вплинути на реформи

      "Останній раз спілкувались з президентом минулої п’ятниці. Жодних розмов про звільнення не було. Були певні практичні питання, пов’язані з нашою роботою. Зокрема, говорили про законопроєкт електронного судочинства і деякі інші", – сказав Рябошапка.

      Також генпрокурор заявив, що деякі люди зі "Слуги народу" просили його призначити своїх прокурорів і "порішати" деякі справи. Втім додав, що його відставка – це політизація роботи.

      Ймовірна відставка генпрокурора Рябошапки: що відомо

      • Про те, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора стало відомо 3 березня 2020 року.
      • Вже через два дні, 5 березня, у Раді запланували позачергове засідання, де нардепи можуть висловити Рябошапці недовіру.
      • Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що замість Рябошапки посаду може зайняти депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.
      • Комітет із правоохоронної діяльності рекомендував, аби депутати самі вирішували чи звільняти генпрокурора.
      • Підписи для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці збирав депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.
      • Заява Бужанського зареєстрували на розляд у Верховній Раді тоді, коли вона набрала необхідну кількість підписів.
      • Якщо відставка відбудеться 5 березня, нового генпрокурора сьогодні не призначать.

      Руслан Рябошапка прокоментував своє ймовірне звільнення: повне відео

       

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      Автор: Анна Калюжна, Тетяна Пасічник
      Теги: Офіс генпрокурора Володимир Зеленський Руслан Рябошапка Новини України Новини політики
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