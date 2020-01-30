Убийство Шеремета: Рябошапка заявил о "неполноценном расследовании" и малой доказательной базе
Следствие по делу об убийстве Павла Шеремета продолжается. Впрочем, доводить дело до суда пока рано. Для этого надо собрать доказательства и понять, кому была выгодна смерть журналиста.
В то же время, следствие будет двигаться в двух направлениях, то есть искать доказательства, которые могли бы не только подтвердить, но и опровергнуть вину подозреваемых. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка.
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Мне кажется, что сейчас надо собрать дополнительные доказательства, чтобы дело можно было передать в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно,
– подчеркнул он.
Рябошапка обратил внимание на то, что расследование не останавливается на этапе, когда людям объявляют подозрение. Доказательства возможной виновности надо собирать и после этого.
Генпрокурор уточнил, что процессуальные решения прокуроров в этом деле будут зависеть от того, будут ли собраны дополнительные доказательства.
"Наша задача – двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, – без этого расследование будет неполноценным", – пояснил генпрокурор.
Интересно, что следствие все время заявляло о неопровержимых доказательствах подозреваемых по делу Шеремета. Однако, как становится видно из слов Рябошапки, этого недостаточно для передачи дела в суд.
Что известно об убийстве Павла Шеремета?
Его автомобиль взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. К сожалению, журналист погиб на месте. Следствие после нескольких расследований дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности". В декабре 2019 года правоохранители задержали 3 подозреваемых в исполнении преступления
Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета:
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей. Его обвиняют в организации убийства.
- Яна Дугар – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады якобы вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Находится под стражей.
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семью Грищенко задержали по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. 23 января суд отпустил Инну Грищенко из-под стражи и отправил под домашний арест.