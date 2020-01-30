Убийство Шеремета: Рябошапка заявил о "неполноценном расследовании" и малой доказательной базе

Следствие по делу об убийстве Павла Шеремета продолжается. Впрочем, доводить дело до суда пока рано. Для этого надо собрать доказательства и понять, кому была выгодна смерть журналиста.

В то же время, следствие будет двигаться в двух направлениях, то есть искать доказательства, которые могли бы не только подтвердить, но и опровергнуть вину подозреваемых. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка.

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Мне кажется, что сейчас надо собрать дополнительные доказательства, чтобы дело можно было передать в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно,

– подчеркнул он.

Рябошапка обратил внимание на то, что расследование не останавливается на этапе, когда людям объявляют подозрение. Доказательства возможной виновности надо собирать и после этого.

Генпрокурор уточнил, что процессуальные решения прокуроров в этом деле будут зависеть от того, будут ли собраны дополнительные доказательства.

"Наша задача – двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, – без этого расследование будет неполноценным", – пояснил генпрокурор.

Интересно, что следствие все время заявляло о неопровержимых доказательствах подозреваемых по делу Шеремета. Однако, как становится видно из слов Рябошапки, этого недостаточно для передачи дела в суд.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Его автомобиль взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. К сожалению, журналист погиб на месте. Следствие после нескольких расследований дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности". В декабре 2019 года правоохранители задержали 3 подозреваемых в исполнении преступления

Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета: