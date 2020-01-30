Вбивство Шеремета: Рябошапка заявив про "неповноцінне розслідування" і малу доказову базу

Слідство у справі про вбивство Павла Шеремета триває. Втім, доводити справу до суду поки що рано. Для цього треба зібрати докази і зрозуміти, кому була вигідна смерть журналіста.

Водночас, слідство має рухатися в двох напрямках, тобто шукати докази, які могли б не лише підтвердити, а й спростувати вину підозрюваних. Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів генпрокурор Руслан Рябошапка.

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Мені здається, що зараз треба зібрати додаткові докази, щоб справа можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо,

– наголосив він.

Рябошапка звернув увагу на те, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям оголошують підозру. Докази щодо ймовірної винуватості треба збирати й після цього.

Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі будуть залежати від того, чи будуть зібрані додаткові докази.

"Наше завдання – рухатися далі і встановити людей, які не тільки організовували виконання вбивства, але і тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, – без цього розслідування буде неповноцінним", – пояснив генпрокурор.

Цікаво, що слідство увесь час заявляло про неспростовні докази щодо підозрюваних у справі Шеремета. Однак, як стає зрозуміло зі слів Рябошапки, цього недостатньо для передачі справи до суду.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Його автомобіль вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. На жаль, журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи". У грудні 2019 року правоохоронці затримали 3 підозрюваних у виконанні злочину

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета: