Вбивство Шеремета: Рябошапка заявив про "неповноцінне розслідування" і малу доказову базу
Слідство у справі про вбивство Павла Шеремета триває. Втім, доводити справу до суду поки що рано. Для цього треба зібрати докази і зрозуміти, кому була вигідна смерть журналіста.
Водночас, слідство має рухатися в двох напрямках, тобто шукати докази, які могли б не лише підтвердити, а й спростувати вину підозрюваних. Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів генпрокурор Руслан Рябошапка.
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Мені здається, що зараз треба зібрати додаткові докази, щоб справа можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо,
– наголосив він.
Рябошапка звернув увагу на те, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям оголошують підозру. Докази щодо ймовірної винуватості треба збирати й після цього.
Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі будуть залежати від того, чи будуть зібрані додаткові докази.
"Наше завдання – рухатися далі і встановити людей, які не тільки організовували виконання вбивства, але і тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, – без цього розслідування буде неповноцінним", – пояснив генпрокурор.
Цікаво, що слідство увесь час заявляло про неспростовні докази щодо підозрюваних у справі Шеремета. Однак, як стає зрозуміло зі слів Рябошапки, цього недостатньо для передачі справи до суду.
Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Його автомобіль вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. На жаль, журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи". У грудні 2019 року правоохоронці затримали 3 підозрюваних у виконанні злочину
Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета:
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою. Його звинувачують в організації вбивства.
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади начебто вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Перебуває під вартою.
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’ю Грищенків затримали через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.