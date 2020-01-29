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      Справа Шеремета: слідчі взялись за аргументи захисту підозрюваних

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      Слідчі мають перевірити аргументи захисту підозрюваних у справі Шеремета / Українська правда

      Правоохоронці розпочнуть ретельну перевірку матеріалів, які висунув захист підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Після цього визначатиметься подальший рух провадження.

      Вказівки щодо подальших слідчих дій правоохоронцям дав Офіс генерального прокурора, про це повідомляє пресслужба відомства.

      Знайте більше: Вбивство Шеремета – слідство щодо Яни Дугарь хочуть продовжити з незрозумілих причин

      Прокурори визначили чіткі часові рамки для проведення додаткових слідчих дій. Зазначимо, прокурор у справі Шеремета Сергій Зузак повідомив, що слідчі проситимуть Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року. 

      У відповідь Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив, що продовження терміну розслідування суперечить кримінальному процесуальному кодексу і подав заперечення на клопотання слідчого.

      Важливо! Захисники Андрія Антоненка вимагали витребувати документи з висновками експертів щодо зросту причетної до злочину людини, який не співпадає зі зростом Антоненка. Рішенням Печерського суду від 14 грудня Антоненка заарештували до 8 лютого.

      Які важливі документи на захист Антоненка оприлюднили адвокати

      Підозрюваний Антоненко виявився вищим від чоловіка з камер нагляду. Про це свідчать дані експертизи, проведеної 25 серпня 2016 року. Зріст людини на відео може коливатися від 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра. Натомість зріст Антоненка становить 180 сантиметрів. Окрім того, захист надав:

      • Виписку лікаря-науковця Владислава Горбовця з медичної карти Антоненка. Вона свідчить про те, що він не міг кульгати в день скоєння злочину. Після хірургічного втручання у лютому 2016 року, за пів року до вбивства, його хода не була порушеною.

      Цей документ Апеляційний суд міста Києва долучив до матеріалів справи 10 січня при розгляді апеляційної скарги на запобіжний захід. Проте лікаря-науковця, який знаходився в залі і був готовий свідчити про відсутність порушень ходи у Антоненка, не заслухали.

      • Прокурори наполягають, що справжній вбивця Шеремета кульгав. За їхніми словами, відеодоказнібито свідчить, що підозрюваний Антоненко також кульгав у день скоєння злочину.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Розслідування Судді
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