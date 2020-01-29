Вбивство Шеремета: слідство щодо Яни Дугарь хочуть продовжити з незрозумілих причин

Слідчі хочуть продовжити розслідування справи щодо вбивства Павла Шеремета, оскільки нібито не отримали деякі матеріали. Щодо підозрюваної у вбивстві журналіста Яни Дугарь, то усе цієї справи вже давно долучили.

Напередодні з’явилася інформація, що слідчі проситимуть прокуратуру про збільшення терміну досудового слідства за справою про вбивство журналіста Павла Шеремета. Тому розслідування може затягнутися ще на 4 місяці.

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Віталій Коломієць, адвокат Яни Дугарь, розповів, що щодо його клієнтки хочуть продовжити слідство, оскільки:

не допитали свідків з 66-го госпіталю;

не отримали документи з архіву західного регіону ;

не отримали характеризуючі матеріали.

Яну Дугарь підозрюють у причетності до вбивства Шеремета. Строк досудового розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета закінчується 12 лютого 2020 року.

Він додає, що насправді під час засідання суду 24 січня прокурор Сергій Зузак долучав всі ці документи для розгляду, зокрема щонайменше 10 протоколів допиту свідків (ще 5 допитали в суді), відповіді з архіву західного регіону, а всі характеризуючі матеріали на Яну Дугарь долучили ще під час засідання суду 12 грудня. Як аргумент адвокат оприлюднив відео, де усе це можна побачити.

Водночас Коломієць нагадав, що клопотання про продовження слідства від Офісу генпрокурора захист Дугарь так і не отримав.

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Додамо, що 24 січня Яні Дугарь змінили запобіжний захід. Тепер вона перебуватиме під нічним домашнім арештом, раніше перебувала під повноцінним домашнім арештом. Також дівчину зобов’язали носити електронний браслет.

У чому саме підозрюють Дугарь

За даними слідства, бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади Яна Дугарь вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

Що відомо про інших підозрюваних у вбивстві Шеремета

Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.

– волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою. Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.

– ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою. Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Перебуває під вартою.

– ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Перебуває під вартою. Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’ю Грищенків затримали через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Його автомобіль вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. На жаль, журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".