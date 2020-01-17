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      Справа Шеремета: військові, яких лікувала Дугарь, розповіли про її алібі

      743 Читать новость на русском
      Яна Дугарь / Новое время

      Дівчина, яку слідство звинувачує у плануванні вбивства журналіста Павла Шеремета, у той час працювала в госпіталі у Донецькій області. Там вона лікувала військових, які отримали поранення на передовій.

      Так, 17 січня Печерський райсуд Києва продовжив розглядати клопотання захисту про скасування домашнього арешту Яни Дугарь. Під час засідання суд заслухав свідчення декількох військових – Дениса Громова, Петра Плебеновича та Сергія Хомицького. Про це інформує "Українська правда".

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      "Яну вперше побачив 17 липня 2016 року. Вона мені ставила крапельницю в місті Красноармійськ. Після того, як я отримав поранення 16 липня, мене відправили в Курахов, і далі мене відправили в Красноармійськ. І там я з нею познайомився, вона мені ставила крапельницю... Наступного дня вона мені знов ставила крапельниці, робила уколи, тому що в мене з'явились сильні болі", – розповів Плебенович.

      Увага! За версією слідства, Дугарь 15 і 18 липня 2016 року фотографувала камери відеоспостереження в Києві, поблизу місця проживання Павла Шеремета.

      Своєю чергою, інший свідок у справі – Денис Громов заявив, що вперше побачив Яну 16 липня 2016 року.

      Я тоді отримав поранення, після чого мене відправили до міста Курахова, у шпиталь, після чого мене перевели до 66 армійського шпиталю у місті Красноармійськ. Яна була та медсестра, яка підійшла до мене. Коли лікар призначив препарати, уколи, крапельниці, то це робила саме Яна,
      – зауважив чоловік.

      Він додав: тоді не знав, як звуть медсестру, але добре запам’ятав її обличчя.

      "Я перебував в госпіталі з 16 по 18 число. Я її не бачив кожну секунду, кожну хвилину, але я її бачив кожен день", – наголосив військовий.

      Своєю чергою, Сергій Хомицький розповів, що у тому ж госпіталі 17 – 18 липня 2016 року бачив Яну Дугарь поруч із лікарем.

      Коли я сидів, ішов лікар і позаду йшла Яна. В неї специфічна хода, вона як спортсменка ходить, і плюс у неї на руці татуювання,
      – розповів він.

      Також у суді виступили люди, які попросили віддати підозрювану їм на поруки. Таких людей майже десяток.

      Суд відклав засідання до 24 січня, оскільки з Апеляційного суду Києва не встигли передати метеріали справи.

      У чому саме підозрюють Дугарь

      За даними слідства, бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади Яна Дугарь вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. З 13 грудня 2019 року Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

      Що відомо про інших підозрюваних у вбивстві Шеремета

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Яна Дугарь Вбивство Павла Шеремета Рішення суду
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