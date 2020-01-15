Справа Шеремета: адвокати оприлюднили показові документи для виправдання Антоненка. Ексклюзив

Підозрюваний у справі Шеремета Андрій Антоненко не міг кульгати в день скоєння злочину, оскільки після хірургічного втручання у лютому 2016 року, за пів року до вбивства, функція його ходи не була порушеною.

Про це свідчить виписка лікаря-науковця Владислава Горбовця з медичної карти підозрюваного, яка опинилась у розпорядженні 24 каналу.

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Про що йдеться у висновку медиків?

"Згідно з висновком медиків, у Антоненка функція ходи не порушена. Ця виписка – частина дослідження, проведеного лікарем-науковцем з метою захисту його наукової роботи. 80 осіб залучили до дослідження, яке опублікували за місяць до вчинення злочину, інкримінованого моєму підзахисному. Цей документ підтверджує, що Антоненко не кульгав ні під час виписки з лікарні, ні в день вбивства Шеремета", – пояснює адвокат Станіслав Кулик.



Висновок лікаря-науковця. Документ опинився у розпорядженні 24 каналу з дозволу адвоката Дмитра Кругового, котрий має офіційний дозвіл від підозрюваного на розголошення лікарської таємниці.

Цей документ Апеляційний суд міста Києва долучив до матеріалів справи 10 січня при розгляді апеляційної скарги на запобіжний захід. Проте лікаря-науковця, який знаходився в залі і був готовий свідчити про відсутність порушень ходи у Антоненка, не заслухали.

Пояснення лікаря-науковця Горбовця Владислава, яке записали адвокати

Натомість прокурори наполягають, що справжній вбивця Щеремета кульгав. І посилаються на відеодоказ, який, нібито, свідчить: підозрюваний Антоненко також кульгав у день скоєння злочину. От тільки не демонструють фрагмент відео ні в суді, ні адвокатам.

Нам не відповіли всупереч закону на низку адвокатських запитів щодо отримання відповіді, на які саме документи і фрагмент відео посилається прокуратура при здійснення заяв про накульгування,

– повідомив адвокат Антоненка Віталій Галенченко.

До слова, адвокатам досі не надали можливості ознайомитись з матеріалами справи у приміщенні слідчого органу

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Чи кульгав Антоненко? В експертизі немає ні слова про накульгування підозрюваного

"Установлено, що в Антоненка мало місце ушкодження лівої ноги. І надана експертами довідка не спростовує того факту, що він міг накульгувати. От. А як встановлено в ході вивчення відеозапису, особа чоловічого роду, яка причетна до здійснення закладення вибухового пристрою, також накульгувала", – прокоментував у судовому засіданні 10 січня прокурор ГПУ Сергій Зузак.

Утім, поліція і прокуратура посилається на кульгання Антоненка, як на очевидний факт, виключно усно, наголошує керівник юридичної компанії "СЕНС Консалтинг" Леонід Маслов. Його адвокати захищають підозрюваного.

"Обвинувачення каже про кульгання лише в телевізор, а в експертизі про це жодного слова! Знаєте, чому? Тому що експерти порівнюють по особливостях ходи відео вбивці 2016 року з еталонним відео Антоненка 2019 року. На еталонному відео Антоненко не кульгає. Він власне, ніколи не кульгав. Якщо б експерти написали, що вбивця 2016 року кульгає, то що б вони мали констатувати, порівнюючи його ходу з еталонним відео 2019 року? Що хода у вбивці і у Антоненка не однакова. А вони кажуть, що однакова і ані слова про кульгання", – пояснює Маслов.



Фрагменти комплексної судової психологічної та портретної експертизи, які опинились у розпорядженні 24 каналу.

Згідно з висновком українських експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), на відео камер спостереження від 20 липня 2016-го зафіксований саме Антоненко.

Докази "умовно достатні": у висновку міжнародного експерта Бірча також немає ні слова про накульгування, а хода – не унікальна

Разом із групою КНДІСЕ працював і британський експерт Іван Бірч, якого долучили до аналізу відеозаписів. Порівнявши "еталонні" відео зразка 2019 року із записами 2016-го, він дійшов висновку: докази "умовно-достатні" і начебто можуть вказувати на Антоненка.

За словами адвоката Віталія Галенченка, у матеріалах експертиз є посилання на "Криміналістичний аналіз ходи. Підручник для суддів. Королівське товариство та Королівське товариство Едінбурга 1917". Утім, у ньому зазначається, що немає жодних доказів, що хода є унікальною, немає надійної бази данних, немає опублікованих та перевірених рівнів помилок. А також не існує стандартизованої методології аналізу та порівняння і зголошення характеристик ходи.

"Бірч посилається на цей підручник для британських судів. У ньому йдеться про те, що невідомо, скільки людей може ходити однаково. Чи мають певні схожі ознаки у своїй манері ходити люди різного роду занять: військові, жокеї, моряки, гімнасти. Загалом ідеться про те, що хода – це не відбитки пальців, вона не унікальна. Що досліджень, які можуть підтвердити цю "унікальність", не існує. Але в експертизі, проведеній Бірчем, ці застереження прямо не цитуються. Фактично, вони приховані для суду", – зауважує Леонід Маслов у коментарі інтернет-виданню "Букви".

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Крім того, адвокати наголошують: згідно з підручниками з криміналістики, "впізнати" людину по ході не можна. Натомість, на думку прокурора Сергія Зузака, захисники не надали доказів, які спростовували б компетенцію і репутацію міжнародного експерта.

Нагадаємо, підозрюваний Антоненко виявився вищим від чоловіка з камер нагляду. Про це свідчать дані експертизи, проведеної 25 серпня 2016 року. Експерт аналізував відео з камер спостереження, розташованих у кварталах навколо місця вибуху і місця проживання Шеремета, повідомляє theБабель з посиланням на дані експертизи, які має у своєму розпорядженні.

Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео становить 170 сантиметрів. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка пов'язана з нечітким зображення, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті.

Отже, за висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра. Водночас адвокати Антоненка повідомили: його зріст становить 180 сантиметрів, посилаючись на документ, який захисники мають у своєму розпорядженні.



Джерело ibb.co

У чому саме підозрюють Антоненка? За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета Антоненко разом з Кузьменко закладали вибухівку під авто журналіста.

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета

Хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.



Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.



Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.



Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".



Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

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