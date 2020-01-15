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      Умисний саботаж або тотальна непрофесійність, – Гнап про розслідування справи Шеремета

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      Дмитро Гнап / 24 канал

      Для журналіста Дмитра Гнапа є загадкою, чому правоохоронні органи не можуть належним чином розслідувати вбивство Павла Шеремета. На його думку, це – умисний саботаж або тотальна непрофесійність. Проте найімовірніше – комбінація двох причин.

      Таку думку він висловив у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

      До теми: Зеленському і Рябошапці не варто було йти на брифінг Авакова, – Гнап про справу Шеремета

      Зокрема розповів, що приходив як свідок на допит в Головне слідче управління Нацполіції у цій справі. Оскільки раніше з колегами-журналістами працював на місці подій та збирав матеріали.

      Що відомо про загибель Павла Шеремета? Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Автомобіль належав Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Гнап наголосив, що відповідне розслідування опублікували ще в 2017 році. Тоді слідчі Національної поліції, СБУ та Генпрокуратури ним зацікавилися.

      Ми встановили багато фактів, до яких не докопалися правоохоронці. Наприклад, про присутність СБУшників на місці закладки вибухового пристрою біля будинку Павла,
      – зазначив він.

      Й додав, що також журналісти змогли отримати відео з кількох камер спостереження, якого не було у слідства, і на якому "Аваков та компанія" зараз будують частину доказів. Зокрема, у правоохоронців не було відео з принтом на спині.

      Зверніть увагу! Одним з підозрюваних у справі є музикант та ветеран Андрій Антоненко. 13 грудня суд взяв його під арешт (у СІЗО) на 2 місяці. Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі. Проте дані однієї з експертиз свідчать, що підозрюваний є вищим, ніж чоловіка з камер спостереження.

      Справа Шеремета
      Одяг з такими символами носить Антоненко

      Гнап підкреслив, що два роки тому витратив декілька днів, просто намагаючись допомогти як свідок офіційному розслідуванню, переповідаючи все, що було відомо. Тепер, коли слідча група повністю оновилась, йому ставлять ті ж питання, на які він вже відповідав.

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Дмитром Гнапом:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України СБУ Офіс генпрокурора Поліція Арсен Аваков Вбивство Павла Шеремета
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