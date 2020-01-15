Умышленный саботаж или тотальный непрофессионализм, – Гнап о расследовании дела Шеремета

Для журналиста Дмитрия Гнапа является загадкой, почему правоохранительные органы не могут должным образом расследовать убийство Павла Шеремета. По его мнению, это – умышленный саботаж или тотальная непрофессиональность. Однако вероятнее всего – комбинация двух причин.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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В частности рассказал, что приходил как свидетель на допрос в Главное следственное управление Нацполиции по этому делу. Поскольку раньше с коллегами-журналистами работал на месте событий и собирал материалы.

Что известно о гибели Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в городе Киев. Автомобиль принадлежал Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителя издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Гнап отметил, что соответствующее расследование опубликовали еще в 2017 году. Тогда следователи Национальной полиции, СБУ и Генпрокуратури им заинтересовались.

Мы установили много фактов, к которым не докопались правоохранители. Например, о присутствии СБУшников на месте закладки взрывного устройства у дома Павла,

– отметил он.

И добавил, что также журналисты смогли получить видео с нескольких камер наблюдения, которого не было у следствия, и на котором "Аваков и компания" сейчас строят часть доказательств. В частности, у правоохранителей не было видео с принтом на спине.

Обратите внимание! Одним из подозреваемых по делу является музыкант и ветеран Андрей Антоненко. 13 декабря суд взял его под арест в СИЗО на 2 месяца. Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция в этом деле. Однако данные одной из экспертиз свидетельствуют, что подозреваемый выше, чем мужчина с камер наблюдения.



Одежду с такими символами носит Антоненко

Гнап подчеркнул, что два года назад потратил несколько дней, просто пытаясь помочь как свидетель официальному расследованию, пересказывая все, что было известно. Теперь, когда следственная группа полностью обновилась, ему задают те же вопросы, на которые он уже отвечал.

Смотрите полное видео интервью с Дмитрием Гнапом: