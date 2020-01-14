Аваков может превратить Зеленского в марионетку: эксклюзивное интервью с Дмитрием Гнапом

Почему в Украине не заработает запланированный властями проект "Государство в смартфоне", реформы необходимо воплотить в стране для повышения уровня развития и при каких условиях Украина сможет стать эффективным государством – об этом в интервью 24 каналу рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Почему ты считаешь, что диджитализация неработающих процессов нам не поможет, и что будет взамен?

Диджитализация, которую задумал и начинает внедрять Зеленский со своим окружением, это не цифровизация. Это то, что называет один эксперт электрическим государством. То есть, нет смысла оцифровывать то, что должно быть ликвидировано. У нас куча ненужных государственных услуг, которые нам навязываются. Переводить справки из бумажного в цифровой режим не имеет смысла, когда их нужно просто отменить. У нас очень неэффективное государство, и к этому выводу приходишь, когда непосредственно с ним сталкиваешься.

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О расследовании убийства Павла Шеремета

Меня вызвали на допрос в Главное следственное управление Национальной полиции по делу об убийстве Павла Шеремета.

Как кого?

В качестве свидетеля. Поскольку ранее мы с коллегами-журналистами работали на месте событий, собирали очень много материалов об этой истории – пытались расследовать убийство нашего коллеги. Еще два года назад, когда мы опубликовали свое расследование, следователи Национальной полиции, СБУ, прокуратура этим заинтересовались.



Павел Шеремет / Фото 24 канала

Во-первых, мы установили много фактов, к которым они не докопались, например, о присутствии СБУшников на месте закладки взрывного устройства возле дома Павла. Мы получили видео с нескольких камер наблюдения, которого не было у следствия, и на котором Аваков и компания сейчас строят часть доказательств. В частности, у правоохранителей не было видео с принтом на спине, нам удалось его найти.

Задержание подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: видео

Меня вызывают на допрос, и уже новый следователь начинает задавать те же вопросы. Два года назад я потратил несколько дней, просто пытаясь помочь как свидетель официальному расследованию, рассказывая им все, что мне известно. Теперь же следственная группа полностью обновилась. И новый следователь начинает задавать такие же вопросы, на которые я уже отвечал два года назад. Она с нового листа начинает то же самое.

Что известно о гибели Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва его автомобиля 20 июля 2016 года в городе Киев. Автомобиль принадлежал Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На данный момент следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Для меня до сих пор загадка, почему они не могут должным образом расследовать убийство Павла Шеремета. Это или умышленный саботаж, или тотальный непрофессионализм. Скорее всего, это комбинация двух причин.

Где бы мы не сталкивались с государством, всегда видим разбазаривание, хищение денег, беду, ад, свинское отношение к нам. Только где-то точечно происходят реформы. В целом, нам это не поможет. Пока мы будем клочками пытаться залатать этот плохо работающий государственный механизм, отсюда просто разъедутся люди.

Об эмиграции украинцев

Печальная новость для нашей политической элиты: на прошлой неделе Джастин Трюдо объявил, что Канада в течение двух лет примет миллион мигрантов. Это означает, что значительная часть трудоспособного, производительного населения Украины будет отсюда уезжать. Возможно, туда уедут поляки. И эта часть поляков, которая уедет, заменится украинцами. Люди отсюда будут ехать, к сожалению, при президенте Зеленском не происходят серьезные изменения.

Владимир Зеленский

Конечно, фрагментами где-то есть определенные улучшения. Возможно, где-то ситуация лучше, чем была при Порошенко. Но это государство уже ничего не спасет, поэтому от него надо отказываться. Нам надо сделать то, чего никто никогда не делал, чтобы Украина не рассыпалась и не обезлюдела.

Кроме того, что эти органы не выполняют свои функции, ты слышал историю о парне, у которого украли машину, он сам пытался ее искать, полиция в этом не помогала, потом он ее нашел, и на его автомобиле уже ездил полицейский?

Да.

То есть, эта государственная машина не только жрет наши деньги. Мы платим очень много налогов. Большая проблема в том, что только меньшая часть граждан понимает, какую часть своего дохода мы отдаем. А это больше половины от того, что мы имеем.

О недостатках диджитализации Украины

На днях знакомый, который держит ресторан в центре Киева, в очень популярном месте, где всегда полно людей, рассказал, что посчитал: если бы он честно платил все, что от него требует государство, ежемесячно работал бы в минус 80 тысяч.

Именно в этом идея. И проблема в том, что государство из нас эти деньги вытягивает. Есть небольшая доля людей, которая эти деньги между собой делит – или ворует, или распыляет, или просто неэффективно тратит. При всем уважении, но Зеленский в некоторых вещах очень часто копирует Порошенко. Например, Порошенко своему куму Стецю (Юрий Стець – 24 канал) создал Министерство информации. То есть, чтобы у его давнего соратника и родственника тоже был министерский портфель, для Стеця создали специальное министерство.

Бывший министр информационной политики Юрий Стець

Ну ладно, пришел Зеленский и Министерство информации разогнали. Но своему давнему другу Федорову (Михаил Федоров – 24 канал) он дал не просто министерство, а вице-премьерский портфель. Под это создали Министерство цифровой трансформации.



Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Если хотите диджитализировать страну, то зачем для этого создавать аж министерство. Создайте определенный центр, экспертную группу и тому подобное. Нет, создали министерство. Что оно делает? Сначала выступает с инициативой проверки, как в разных частях страны работает интернет.

Теперь они выступили с инициативой создать государственную IT-компанию. Ибо рынок растет, в Украине он достаточно прибыльный, развивается. Государства там еще не было, поэтому они хотят зайти и создать государственную IT-компанию. Государство, в принципе, всегда пухнет, как тесто на дрожжах в тепле.

Что известно о приложении "Дия"?

Это проект Кабмина о государстве в смартфоне. Все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу, будут доступны в электронном варианте. Тестовую версию сервиса запустили 16 декабря 2019 года.

Дружбан Зеленского Федоров хочет больше полномочий для своего министерства цифровой трансформации. Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта Украины – 24 канал) хочет контролировать блогеров. Глава комитета по вопросам свободы слова Ткаченко хочет выписывать стандарты для новостей.



Владимир Бородянский, Александр Ткаченко

Налоговики и комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики хотят контролировать ФЛП. Государство всегда пухнет. Даже если президент, который приходит к власти, шел под лозунгом: "Меньше государства в жизни человека, более человека в жизни государства". А все получается наоборот.

Ты говоришь, что все это надо уничтожить, ликвидировать. Как – уничтожать министерства, полицию?

Раньше у меня была, конечно, идея и видение такое, что есть смысл приходить к власти по принципу, кстати, Грузии во времена Саакашвили. Проводить настоящие либертарианские реформы, ликвидировать одно ведомство за другим. Я думаю, что настоящие реформы для того, чтобы спасти Украину, на первом этапе будут очень болезненными для большинства общества.

О реформе пенсионной системы

Какие например? Я думала, что вы уже прошли этот путь, когда были болезненные реформы.

Нет, мы к этому еще даже не приблизились. Первая реформа, разумеется, это рынок земли. Но и она не закончена. Дай Бог, чтобы Зеленскому удалось в 2020 году все же протащить через парламент земельную реформу в любом виде.

Почему она должна быть болезненной?

Нет, я говорю о следующих реформах. Нужно отказываться от системы государственных пенсий. Потому что мы видим, что объем пенсионного фонда увеличивается. Количество трудоспособного населения уменьшается, а количество пенсионеров увеличивается, и они получают копейки.

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Социальный налог – ЕСВ – вытягивает из нас очень много денег. Государство не планирует его уменьшать. То есть, нагрузка на предпринимателей и тех, кто работает, увеличивается. Пенсионеры от того больше не получают. Значит, надо отказываться от этой устаревшей советской системы пенсий, которая очень выгодна любой власти. Потому что когда ты платишь государственные пенсии, ты даешь "подачку" людям.

Перед выборами, например.

Особенно перед выборами. Когда немного увеличиваешь ее, чтобы за тебя проголосовали. Поэтому любая власть использует государственные пенсии для того, чтобы держать на крючке прежде всего незащищенные слои населения: пенсионеров, бюджетников, которые стали пенсионерами, и тому подобное.

Отказ от государственных пенсий будет болезненным не для нынешних пенсионеров, а для нас с тобой, я правильно понимаю? Потому что нам нужно будет содержать и тех, кого все-таки придется, а себе собирать собственными силами на пенсию.

Это может вызвать огромную волну возмущения и сопротивления. Если сейчас земельная реформа, которая уже давно перезрела, а Украина с ней отстает от всего мира, вызывает такое сопротивление.

Что думают украинцы о внедрении рынка земли: видео

Даже были идеи провести аудит пенсионных выплат для того, чтобы проверить, сколько людей у ​​нас реально должны получать пенсии, и что с завышенными специальными пенсиями. В парламенте шум подняла оппозиция – "Батькивщина", "ОПЗЖ" и другие. Потому что минимум 10-12% пенсионного фонда используется не по назначению. Это и из-за "мертвых душ", которые получают пенсию, и из-за людей, которым искусственно назначают выплаты – уникальным специалистам, государственным служащим, правоохранителям.

О реформе образования

Для того, чтобы нам выжить, чтобы Украина просто не рассыпалась, надо отказываться от государственного здравоохранения, переходить на страховую медицину. Отказываться от государственного образования, переходить на коммерческое. Прежде всего – на коммерческое высшее образование. Ни одного крупного открытия или ученого за последние 20-30 лет мы не увидели. Потому что это не ВУЗы, не учебные заведения, не центр высшей современного образования. Это просто фабрики по штамповке дипломов, которые мы оплачиваем за свой счет.

Так же, как наши средние школы. Мы видим последние рейтинги уровня среднего образования в мире. Украина опустилась во вторую половину этого списка, хотя всегда была на высшем уровне. Это значит, что нужно снижать налоги, и отказываться от государственной медицины, государственного образования, государственных пенсий.



Дмитрий Гнап | Фото 24 канала

Как минимум 60% граждан у нас тем или иным образом зависят от бюджета. Это работники государственных учреждений, врачи-бюджетники, педагоги, те, кто получают субсидии и тому подобное. От этого надо отказываться, все это надо ликвидировать, иначе мы просто утонем. Мы утонем, у нас нет другого выхода.

О новой модели построения страны

С такими идеями трудно прийти к власти, победить. А если даже победишь, то осуществить это все тоже будет очень трудно. Поэтому у меня появилась другая идея: все это можно реализовать, но не в масштабах страны.

В масштабах отдельного региона?

Новый город, созданный с нуля, по другим принципам. Идея кажется бессмысленной, или даже сумасшедшей, но она имеет под собой научную основу. Есть выдающийся американский экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Ромер.



Пол Ромер

Почти десять лет назад он разработал концепцию так называемых чартерных городов. Вот она приспособлена именно для развивающихся стран, в которых очень коррумпированная власть и бездарная и продажная элита, где часто граждане тяготеют к патернализму, социализму и тому подобному. То есть, он разработал концепцию именно для таких стран, как Украина.

Если очень трудно осуществить изменения в масштабах всей страны, можно просто взять один небольшой клочок земли и попробовать построить новый город по совершенно другим принципам, с другими законами. Он будет подчинен даже не местному праву, где продажные суды, коррумпированное судопроизводство и тотально продажная правоохранительная система.

В этом городе суды будут подчинены британскому праву. Там будет или минимальное, или вообще будет полностью отсутствовать налогообложение. Максимальная свобода предпринимательства, поддержка инноваций, ставка на современные технологии, экономическую и личную свободу, а также суперсовременное развитие. В качестве примера ученый взял Гонконг – город, в котором в свое время была гарантирована правовая система, устойчивость, невмешательство Китая. И это продемонстрировало фантастические результаты экономического роста и процветания.



Гонконг – пример воплощения концепции "чартерных городов"

Главное, чтобы такой город строил не Микитась со Столаром.

Им это не нужно, потому что они заинтересованы, чтобы такую систему сохранить. В таком месте они кем будут – мелкими лавочников. Здесь, имея близость к государственному бюджету, к государственному распределению земли на уровне города, имея связи на уровне депутатов Верховной Рады, окружения президента, Микитась (экс-глава корпорации "Укрбуд", нардеп восьмого созыва – 24 канал) и Столар (совладелец киевского бизнес-центра "101 Tower", нардеп девятого созыва – 24 канал), являются людьми влиятельными.



Максим Микитась, Вадим Столар / Коллаж 24 канала

А в таком городе они в лучшем случае будут мелкими предпринимателями, которые будут владеть магазинчиком строительных материалов. Потому что там будет свободная конкуренция и отсутствует возможность "дерибанить" местный бюджет или местную землю.

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В этом городе вообще не будет никакого городского совета или городского главы. Будут частные владельцы, которые в рыночных условиях, сотрудничая друг с другом, создавать инновации, оказывать друг другу услуги, продавать новые продукты.

О земельной реформе

Подведем некую черту под тем, что было сделано Зеленским и его командой за этот год. И попробуем понять, начали ли хоть немножко мы двигаться вперед, или это какое-то топтание на месте.

Начнем с хорошего. Правильно кто-то из моих друзей сказал: если Зеленский таки протянет земельную реформу, если он ее воплотит вместе со своей парламентской фракцией, частью правительства, то он войдет в историю. Это будет достижением его президентства, даже если остальные задачи, все, что он обещал, провалит. Очень хорошо, что его депутаты начали двигаться в этом направлении.



В каких странах запрещена продажа сельхозземли / Инфографика 24 канала

Я, если честно думал, что земельную реформу протянут до Нового года. Не сложилось. Но, если честно, не думал, что будет такой общественное сопротивление. Собственно, объединились пророссийские силы вместе с проукраинскими ярыми патриотами – Порошенко, Тимошенко, Тягнибок, Белецкий. Объединились с кем? Медведчуком, Бойко, Кивой – с откровенно пророссийскими коллаборационистами, с пророссийскими силами, которых лично поддержал Путин на своей последней пресс-конференции. Патентованные украинские патриоты с представителями Путина объединились против земельной реформы.

Драка на заседании аграрного комитета: видео

Конечно, у каждого из них свой интерес. Порошенко устраивает нынешнее положение вещей, поэтому он не провел земельную реформу. Хотя у него было свое пропрезидентское большинство, он был пять лет у власти. Но реформа не провел, потому что его лично устраивает то, что есть сегодня. У него сто тысяч гектаров земли в Винницкой области в долгосрочной аренде.



Петр Порошенко

То есть, за аренду этих паев он платит селянам два мешка кукурузы в год. Если же будет реформа, то ему придется либо выкупать по рыночной цене, а это уже значительные вложения денег, или платить аренду по рыночной цене. То есть, все это будет намного дороже. Он банально не хочет потерять свои сверхприбыли.

У Юли, конечно, свой интерес – хочет зацепиться. Десять лет назад она говорила совсем другое. В 2008 году она проталкивала земельную реформу и рынок земли. А сейчас понимает, что ей нужно хоть за что-то зацепиться, поэтому стала такой ярой социалисткой.

Что предусматривает законопроект Тимошенко "О рынке земель"?

Согласно закону, покупать государственную сельскохозяйственную землю могли граждане и юридические лица Украины. И при этом не было никаких ограничений на владельцев этих юридических лиц. То есть, покупать землю могли иностранцы, так как в законопроекте не было никаких ограничений.

Но мы знаем, что весь этот социализм Тимошенко – ложь и игра на публику. О каком социализме и о каком отстаивании интересов обычных простых людей, о какой борьбе и обнищании может говорить человек, который живет в имении в Конча-Заспе на 500 квадратных метров, записанном, кстати, на ее двоюродную сестру. Все это показательная игра. Юля пытается зацепиться за какую-то скандальную тему, за страхи украинского общества, чтобы на них паразитировать и оставаться еще в украинской политике.



Дом, в котором живет Юлия Тимошенко / Фото: pravda.com.ua

У "свободовцев" и "Нацкорпуса" свой интерес. Уточню, что для руководства "Свободы", потому что в партии есть относительно нормальные люди, порядочные, патриотические. Но если речь идет о руководстве, то там, как у Юли социализм, так у "Свободы" патриотизм – за деньги. Пока что значительная часть "свободовцев" в прямом смысле бьется. Они подрались с депутатом "Слуги народа" за законопроект о земельной реформе.

Смотрите видео драки в Верховной Раде:

Пока они там дерутся, то другой лидер "Свободы", господин Кривецкий (бизнесмен, народный депутат седьмого созыва – 24 канал), на Львовщине прибирает землю к рукам по "серым" схемам десятками гектаров.



Игорь Кривецкий

Парадокс – все эти политические неудачники объединились против земельной реформы и настоящей модернизации Украины. Потому что земельная реформа – это значительное препятствие для того, чтобы Украина наконец продвигалась вперед. Этот мораторий на продажу земли, запрет свободного рынка – это просто кандалы на ногах у нас.

Если Зеленский это сопротивление преодолеет, несмотря на все его возможные "лажи", недостатки, ошибки и невыполненные обещания, уже войдет в историю новатором и реформатором. Я надеюсь, что он выполнит это обещание и совершит земельную реформу.

О новых назначениях Зеленского

Я думаю, что еще к хорошему можно добавить то, что произошла перезагрузка власти. В следствии которой вылетели из парламента Дубневичи, Кононенко, Грановский, Пашинский. Вопрос в том, кто пришел на их место. Однако их там нет.

Я с тобой согласен. Был большой запрос на обновление, который был удовлетворен. Общество требовало этого обновления, перезагрузки власти – и оно произошло. В конце концов, может, не столько это заслуга Зеленского, сколько общество этот запрос в конечном итоге реализовало. Люди хотели выпихнуть пинками весь этот "политический хлам", который годами грабил Украину.

Единственное, что настоящее обновление и приход ранее неизвестных людей – это все же разные вещи. Потому что не так много попало во власть тех, кто обладает новым мышлением, новыми подходами. Мы видим, что там, где они все-таки оказались, там происходят определенные позитивные изменения. Например, Дмитрий Дубилет (министр Кабинета министров Украины – 24 канал) в правительстве пытается побороть "чиновничью гидру".



Дмитрий Дубилет

Абромавичюс в "Укроборонпроме" подобрал Мустафу Найема, Романа Бондаря. Там тоже есть подвижки, и это хорошо.



Айварас Абромавичус, Мустафа Найем, Роман Бондарь / Коллаж 24 канала

Относительно Генеральной прокуратуры сейчас я не склонен к такому восхищению. У меня очень сдержанный оптимизм, или же реализм, потому что немного огорчило появление генпрокурора Рябошапки на брифинге Авакова по представлению доказательств подозреваемых по делу. Потому что Генеральная прокуратура выступает государственным обвинением в этом деле и прокуроры несколько растеряны.

Они понимают, что следствие, которое провела Нацполиция, имеет очень много недостатков и недоработок. Это значит с большой долей вероятности, что процесс превращается в преследование невинных людей.

Брифинг МВД касательно расследования убийства Павла Шеремета: видео

Почему в этом согласился участвовать Рябошапка – для меня большой вопрос. А он человек осторожный, рассудительный. Мне кажется, я бы на его месте более сдержанно подходил к "бешенному принтеру" МВД в этом деле. Там, где они начинают сейчас штамповать доказательства.



Руслан Рябошапка

Что он технически мог сделать?

Он мог просто не подписывать многие вещи, не давать согласие на проведение следственных действий, или не идти с этими доказательствами в суд и обвинять людей. Потому что это работа прокурора – идти в суд и ходатайствовать о задержании, аресте.

Может он знает больше, чем нам говорит?

Я бы тоже хотел, чтобы так и было. Но, если они уже людей задержали, даже арестовали, то почему не скажут, что они знают? Тогда не надо было по крайней мере выносить это на публику и делать брифинг-шоу, на котором лично появился президент. Минус и недостаток Зеленского – почему он вообще пошел на брифинг Авакова, где они объявляли о подозрениях Антоненко, Кузьменко.

Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

Давай о других антикоррупционных органах. Там тоже есть попытки перезагрузить их? Трубу уже как без пяти минут уволили.

Это, кстати, хорошая новость из-за того, что Труба (бывший глава ГБР – 24 канал) пришел со скандалами на эту должность. Его уволили из-за того, что он не оправдал многих надежд и вел себя очень непрофессионально на своей должности. Я не говорю – преступно.



Роман Труба

Конечно, чтобы другой руководитель, который придет, не был обязан лично президенту назначением на эту должность. Этого бы не хотелось. Тогда со временем рейтинг полетит вниз, когда люди не увидят, что здесь все же устанавливается справедливость. А она возможна только, когда руководители правоохранительных органов независимы.

Более-менее положительная ситуация с перезагрузкой НАПК. Я прочитал историю с избранием прокурора, но, если честно, думал, что выберут других людей.

Что известно об избрании нового главы НАПК?

Конкурсная комиссия провела собеседования с кандидатами на пост главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Согласно результатам, НАПК возглавил Новиков Александр.



С 2004 по 2012 год он работал в органах прокуратуры Сумской области. Впоследствии Новиков переехал в Киев, с 2014 года продолжил работу в одном из отделов ГПУ. Не является членом ни одной политической партии.

Об укреплении гривны

Давай что-то последнее положительное. Например, о деньгах: то, что у нас гривна не по сто, бюджет приняли заблаговременно и без традиционных прихотей отдельных депутатов. Это записываем в плюс?

Скорее, это минус. Из-за того что, во-первых, гривна укрепляется, но оно никак не сказывается на ценах. То есть товары не дешевеют, потому что гривна у нас укрепляется прежде всего из-за спекуляций с ценными государственными бумагами – с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ – 24 канал). Доллары сюда завозятся, продаются, на них покупается гривна. На гривну покупаются ОВГЗ под бешеные проценты, которые мы платим потом этим так называемым инвесторам, и фактически финансовым спекулянтам. Именно поэтому гривна и укрепляется.

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Ты думаешь, если гривна не по сто, то это временная история?

Гривна по сто не будет. Но в любом случае нам придется этим людям, которые завезли сюда доллары, продали их, усилили тем самым гривну, заплатить немало денег в виде этих спекулятивных процентов под эти облигации внутреннего государственного займа. Это большая кормушка для приближенных к власти людей, поэтому здесь позитива нет.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

Такая же история с бюджетом, который у нас социалистический, и фактически для страны – это очередной "камень на шею". Из-за того, что у нас осталось очень много коррупционных кормушек, разбазаривание средств, много непонятных ведомств, например, государственное управление делами. Его надо ликвидировать, а оно нам стоит два миллиарда гривен в год. Кроме того, 750 миллионов гривен мы заплатим за лечение чиновников и депутатов в "Феофании" и других заведениях.

Остается очень много таких разных структур, то есть бюджет надо было резать. Сокращать эти государственные расходы на непонятные государственные учреждения, уменьшать эти "кормушки" для чиновников.

Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

О самых большых разочарованиях

Давай тогда о том, какими действиями власти ты разочарован.

Понятно, что Аваков у власти – это большое разочарование. Тем более, в должности министра внутренних дел. Так как МВД и Национальная полиция – очень важная штука, то с нее должны начинаться все настоящие реформы в стране. А сохранение Авакова означает, что никаких реформ не будет. Если они не состоятся в правоохранительной сфере, то граждане не почувствуют справедливость.



Арсен Аваков

Они не верить в то, что страна по-настоящему обновляется. Сюда не придут инвесторы, люди не будут вести открыто бизнес. Поэтому пребывание Авакова до сих пор в должности руководителя – большой минус для Зеленского.

А слухи о том, что Аваков может стать премьер-министром?

Думаю, это просто слухи. Во-первых, это ему не нужно, ведь все, что касается проблем с тарифами на отопление или воду, будут вешать на премьер-министра. С другой стороны, премьер-министр непосредственно не контролирует так много теневых схем и потоков, которые имеет каждый министр в отдельности. К примеру, министр внутренних дел. Ну и, конечно, Зеленский не так глуп, чтобы не понимать насколько Аваков токсичен.

В конце концов, с одной стороны, это будет бить по рейтингу Зеленского. С другой, если Аваков будет премьер-министром, то Зеленский будет скорее президентом при премьер-министре, чем наоборот. Аваков – очень хитрая, коварная и опытная политическая фигура. Он скорее Зеленского сделает своей марионеткой, находясь на этой должности, чем премьер-министр будет контролируемым, как сейчас Гончарук, например.



Алексей Гончарук

О снятии депутатской неприкосновенности

Снятие неприкосновенности – "зрада" или "перемога"?

Это то, что давно назрело. То, на что был огромный запрос общества.

А то, каким образом это сделали?

Можем спорить относительно процедурных, формальных вещах, качестве принятого законопроекта. Я думаю, что, в принципе, процесс положительный. Он не мог пройти абсолютно гладко, так как было очень много врагов. Поэтому, понятно, что закон о снятии неприкосновенности был бы неидеальный. Однако это произошло уже настолько ожидаемо для нас, ведь общество ждало этого как прихода зимы или осени. Считалось, что это произойдет полностью.

Что предусматривает закон о снятии депутатской неприкосновенности: видео

Если два президента пообещали.

Так, еще до этого, кажется, Ющенко обещал. Уже Зеленский был бы сам не свой, если бы не протянул эту неприкосновенность, ведь он "бил себя в грудь" и обещал неоднократно. Мне кажется, уже и народные депутаты поняли, что нужно бросить какую-то кость обществу, чтобы оно как-то почувствовало наступление справедливости в Украине.

Мы живем в условиях тотальной несправедливости. Наверное уже и элита политическая поняла, и правящий класс, что надо отказаться хотя бы от неприкосновенности, чтобы люди хоть немного успокоились. Они (граждане – 24 канал) видят эту несправедливость ежедневно.

Кстати, о справедливости. Собственно у меня вопрос, и думаю, что у людей тоже. Где те приговоры, которые обещали до 1 ноября, а затем до Нового года. Их нет. Ты как раз занимаешься теми историями, о которых все кричали.

Сначала обещали весной: "Придет весна – сажать будем". Однако там не уточняли, в каком году. Мы все думали, что это будет весна 2019 года, но она прошла, лето прошло, осень тоже закончилась.

Помнишь, он сам на пресс-конференции сказал: "Мы пришли и думали, что сразу начнем сажать, но это не так легко". Почему приговоров нет? реально такой длительный процесс? Антикоррупционный суд заработал в октябре. С тех пор прошло уже несколько месяцев.

Я думаю, просто (проблема – 24 канал) в отсутствии решимости и мужества у Зеленского. Как бы то ни было, он не Пиночет, Ататюрк или Саакашвили.

Но он может влиять.

Он может влиять на подбор генерального прокурора, Высшую квалификационную комиссию судей или на Высший совет правосудия, который надо было разогнать сразу и набрать туда честных, порядочных и нескомпроментованих людей. Тогда Высший совет правосудия сразу начал бы процесс очистки судебной системы, в которой очень часто "загружают" слушания резонансных дел. Не говоря о том, что у нас базовый этап следствия закреплен за Национальной полицией и МВД, а там остался Аваков.

Поэтому нет настоящих посадок. Зеленский не спешит выгонять Авакова с должности, назначать нормального человека и начинать настоящую реформу МВД и Нацполиции. Не произведена реальная реформа судебной системы.

Антикоррупционная прокуратура тоже работает кое-как.

Да, там Холодницкий (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры – 24 канал) взял "под козырек". Пообещал преследования, но мы видим, что это все пустые обещания. Настоящего, решительного, заядлого наведения справедливости в стране нет, потому что Зеленский – не такой человек. Ему не хватает принципиальности и мужества. Он – хороший парень, веселый. Не ворует и лично не обогащается на посту президента, как это делал Порошенко. Однако упорства у него нет. Хотя, это можно было бы сделать достаточно быстро. Теперь мы уже подходим к тому, что даже Пашинского (народный депутат восьмого созыва – 24 канал) выпустили из СИЗО.



Назар Холодницкий, Сергей Пашинский / Коллаж 24 канала

Браслет с Гладковского сняли, Ефремова выпустили.

Да. И уже, как нам сказал заместитель главы Офиса президента, ожидается "оправдос" по Ефремову.



Олег Гладковский, Александр Ефремов / Коллаж 24 канала

Никого из "семьи" Януковича уже невозможно привлечь к ответственности.

Даже сначала бодро начался процесс по Насиров и уже "заглох". Я уже не говорю о Розенблате, Поляковых и остальных.

Должно быть какое-то понимание, что снова взорвется. Каждый раз, когда этот запрос общества на справедливость перезревает, он взрывается.

У нас с тобой понимание есть. Также есть оно у граждан. Просто Зеленский живет в другом мире, и у него другое понимание. Он смотрит на улицу из окна бронированного "Мерседеса", а не из-за руля велосипеда или окна маршрутки. Поэтому у него это понимание отсутствует. Он окружен Богданом, Смирновым, Гончаруком, которые ему создают совершенно другое понимание. Они показывают ему рейтинги: "Вот смотрите, растут. Давайте запишем еще очередной видос, обругаем еще какого-то начальника районного отделения полиции или высечем публично перед телекамерами главу администрации".



Рейтинг Зеленского за декабрь 2019 / Инфографика 24 канала

Рейтинг растет, ведь у Зеленского нет достойных соперников. Старые его оппоненты уже всем надоели. Однако это временное явление, ведь когда чувство справедливости у людей не удовлетворено, а оно таковым и является, то рано или поздно рейтинг начнет валиться. Серьезно управление страной не изменилось, несмотря на привлечение молодых, интересных и умных. Большое разочарование в том, что Зеленский с Банковой так и не переехал.

Одни его ругали за то, что он хочет переехать, а другие – за то, что не хочет. Это же тоже деньги.

Я из тех, кто считает, что надо было переезжать. И не просто переезжать, но даже не переступать порог этого здания, на Банковой. Оно пропитано коррупцией, договорняками. Конечно, это просто как вирус попадает в тебя. Представь себе, что ты без защитного костюма начинаешь работать в чумном бараке. Что с тобой будет? Конечно, рано или поздно заболеешь. Также все там происходит.



Здание Офиса Президента на Банковой

У человека начинается головокружение от успехов, он будет жить договорняками в этих высоченных коридорах и кабинетах с позолоченными мебелью. Он по-другому себя чувствует, по-другому работает в этих стенах, ведь они заточены под номенклатурный стиль управления. Кучма, Янукович, Ющенко – они добавили туда интриги, договорняки, мурчание с олигархами и "решалами". И вот у нас образовался такой уродливый формат управления страной, лично президентом, с этим зданием на улице Банковой.



Леонид Кучма, Владимир Ющенко, Виктор Янукович / Коллаж 24 канала

Его можно, конечно, переименовать из Администрации в Офис Президента, но от этого ничего не изменится. Так, как и управление страной остается на уровне "договорняков". Сам Зеленский этого не скрывает. Он даже публикует сообщения в соцсетях со встречи с Коломойским. Не отрицает, что встречается с Ахметовым или Пинчуком.

Дождемся этой весны, может, начнут сажать. Пожелаем президенту крепкого иммунитета и стране тоже чего-то хорошего в следующем году.

Я хочу, чтобы в 2020 году была принята земельная реформа. Желательно – не затягивая до лета. Освобождение украинских селян и принятие этой реформы – большой шаг и прогресс на пути к свободе. В конце концов, мы вырвемся из позорного списка пяти стран всего мира, которые до сих пор не ввели рынок земли. Туда входит еще Венесуэла, Таджикистан, Северная Корея.

Президенту хочу пожелать мужества, чтобы воплотить эту реформу. Больше свободы, решимости для проведения настоящих реформ, ведь от этого нам всем станет легче. Мы будем платить меньшие налогов, а больше денег оставлять для себя, для своих семей. Всем нам благополучия и процветания в следующем году.

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