Аваков може перетворити Зеленського на маріонетку: ексклюзивне інтерв'ю з Дмитром Гнапом

Чому в Україні не запрацює запланований владою проєкт "Держава в смартфоні", які реформи необхідно втілити в країні для підвищення рівня розвитку та за яких умов Україна зможе стати ефективною державою – про це в інтерв'ю 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

Чому ти вважаєш, що діджиталізація непрацюючих процесів нам не допоможе, і що має бути натомість?

Діджиталізація, яку задумав і починає впроваджувати Зеленський зі своїм оточенням, це не цифровізація. Це те, що називає один експерт електричною державою. Тобто, немає сенсу цифровізувати те, що має бути ліквідовано. У нас купа непотрібних державних послуг, які нам нав’язуються. Переводити довідки з паперового в цифровий режим немає сенсу, коли їх потрібно просто скасувати. У нас дуже неефективна держава, і до цього висновку доходиш, коли безпосередньо з нею стикаєшся.

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Про розслідування вбивства Павла Шеремета

Мене викликали на допит в Головне слідче управління Національної поліції у справі вбивства Павла Шеремета.

Як кого?

Як свідка. Оскільки раніше ми з колегами-журналістами працювали на місці подій, збирали дуже багато матеріалів про цю історію – намагалися розслідувати вбивство нашого колеги. Ще два роки тому, коли ми опублікували своє розслідування, слідчі Національної поліції, СБУ, прокуратура цим зацікавилися.



Павло Шеремет / Фото 24 каналу

По-перше, ми встановили багато фактів, до яких вони не докопалися, наприклад, про присутність СБУшників на місці закладки вибухового пристрою біля будинку Павла. Ми здобули відео з кількох камер спостереження, якого не було у слідства, і на якому Аваков і компанія зараз будують частину доказів. Зокрема, у правоохоронців не було відео з принтом на спині, нам вдалося його знайти.

Затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: відео

Мене викликають на допит, і вже нова слідча починає ставити ті самі питання. Два роки тому я витратив декілька днів, просто намагаючись допомогти як свідок офіційному розслідуванню, переповідаючи їм все, що мені відомо. Тепер уже слідча група повністю оновилась. І нова слідча починає ставити такі ж питання, на які я вже відповідав два роки назад. Вона з нового аркуша починає те ж саме.

Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Автомобіль належав Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Для мене досі загадка, чому вони не можуть належним чином розслідувати вбивство Павла Шеремета. Або це умисний саботаж, або тотальна непрофесійність. Найімовірніше, це комбінація двох причин.

Де б ми не стикалися з державою, завжди бачимо розбазарювання, розкрадання грошей, біду, пекло, свинське ставлення до нас. Тільки десь точково відбуваються реформи. В цілому, нам це не допоможе. Поки ми будемо клаптиками намагатися полатати цей поганопрацюючий державний механізм, звідси просто роз’їдуться люди.

Про еміграцію українців

Сумна новина для нашої політичної еліти: минулого тижня Джастін Трюдо оголосив, що Канада протягом двох років прийме мільйон мігрантів. Це означає, що значна частина працездатного, продуктивного населення України буде звідси виїжджати. Можливо, туди виїдуть поляки. І ця частина поляків, яка виїде, заміниться українцями. Люди звідси будуть їхати, на жаль, за президента Зеленського не відбуваються серйозні зміни.



Володимир Зеленський

Звісно, фрагментами десь є певні покращення. Можливо, десь ситуація краща, ніж була за Порошенка. Але цю державу вже нічого не врятує, відтак від неї треба відмовлятися. Нам треба зробити щось таке, чого ніхто ніколи не робив, щоб Україна не розсипалася і не знелюдніла.

Крім того, що ці органи не виконують свої функції, ти чув історію про хлопця, в якого вкрали машину, він сам намагався її шукати, поліція в цьому не допомагала, згодом він її знайшов, і на його авто вже їздив поліцейський?

Так.

Тобто, ця державна машина не тільки жере наші гроші. Ми платимо дуже багато податків. Велика проблема в тому, що тільки менша частина громадян розуміє, яку частину свого доходу ми віддаємо. А це понад половина від того, що ми маємо.

Про недоліки діджиталізації України

Днями знайомий, який тримає ресторан у центрі Києва, в дуже популярному місці, де завжди повно людей, розповів, що порахував: якби він чесно сплачував усе, що від нього вимагає держава, щомісяця працював би в мінус 80 тисяч.

Саме в цьому ідея. І проблема в тому, що держава з нас ці гроші витягує. Є невеличка частка людей, яка ці гроші між собою ділить – або краде, або розпилює, або просто неефективно витрачає. При всій повазі, але Зеленський у деяких речах дуже часто копіює Порошенка. Наприклад, Порошенко своєму куму Стецю (Юрій Стець – 24 канал) створив Міністерство інформації. Тобто, щоб у його давнього соратника та родича теж був міністерський портфель, під Стеця створили спеціальне міністерство.



Колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець

Ну гаразд, прийшов Зеленський і Міністерство інформації розігнали. Але своєму давньому другові Федорову (Михайло Федоров – 24 канал) він дав не просто міністерство, а віцепрем'єрський портфель. Під це створили Міністерство цифрової трансформації.



Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Якщо хочете діджиталізувати країну, то навіщо для цього створювати аж міністерство. Створіть певний центр, експертну групу тощо. Ні, створили міністерство. Що воно робить? Спочатку виступає з ініціативою перевірки, як у різних частинах країни працює інтернет.

Тепер вони виступили з ініціативою створити державну ІТ-компанію. Бо цей ринок росте, в Україні він досить прибутковий, розвивається. Держави там ще не було, тож вони хочуть зайти і створити державну ІТ-компанію. Держава, в принципі, завжди пухне, як-от тісто на дріжджах в теплі.

Що відомо про додаток "Дія"?Це проєкт Кабміну про державу в смартфоні. Усі послуги, які держава надає громадянам та бізнесу, будуть доступні в електронному варіанті. Тестову версію сервісу запустили 16 грудня 2019 року.

Дружбан Зеленського Федоров хоче більше повноважень для свого міністерства цифрової трансформації. Бородянський (міністр культури, молоді та спорту України – 24 канал) хоче контролювати блогерів. Голова комітету з питань свободи слова Ткаченко хоче виписувати стандарти для новин.



Володимир Бородянський, Олександр Ткаченко

Податківці і комітет з питань фінансів, податкової та митної політики хочуть контролювати ФОПів. Держава завжди пухне. Навіть якщо президент, який приходить до влади, йшов під гаслом: "Менше держави в житті людини, більше людини в житті держави". А все виходить навпаки.

Ти кажеш, що все це треба знищити, ліквідувати. Як – знищувати міністерства, поліцію?

Раніше у мене була, звісно, ідея та бачення таке, що є сенс приходити до влади за принципом, до речі, Грузії у часи Саакашвілі. Проводити справжні лібертаріанські реформи, ліквідовувати одне відомство за іншим. Я думаю, що справжні реформи для того, щоб врятувати Україну, на першому етапі будуть дуже болючими для більшості суспільства.

Про реформу пенсійної системи

Які, наприклад? Я думала, що ви вже пройшли цей шлях, коли були болючі реформи.

Ні, ми до цього ще навіть не наблизилися. Перша реформа, зрозуміло, це ринок землі. Але й вона не закінчена. Дай Боже, щоб Зеленському вдалося у 2020 році все ж таки протягнути через парламент земельну реформу в будь-якому вигляді.

Чому вона має бути болючою?

Ні, я кажу про наступні реформи. Потрібно відмовлятись від системи державних пенсій. Тому що ми бачимо, що обсяг пенсійного фонду збільшується. Кількість працездатного населення зменшується, а пенсіонерів збільшується, і вони отримують копійки.

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Соціальний податок – ЄСВ – витягує з нас дуже багато грошей. Держава не планує його зменшувати. Тобто, навантаження на підприємців і тих, хто працюють, збільшується. Пенсіонери від того більше не отримують. Отже, треба відмовлятися від цієї застарілої радянської системи пенсій, яка дуже вигідна будь-якій владі. Тому що коли ти платиш державні пенсії, ти даєш "подачку" людям.

Перед виборами, наприклад.

Особливо перед виборами. Коли трошки збільшуєш її, щоб за тебе проголосували. Тому будь-яка влада використовує державні пенсії для того, щоб тримати на гачку насамперед малозахищені верстви населення: пенсіонерів, бюджетників, які стали пенсіонерами, тощо.

Відмова від державних пенсій буде болючою не для теперішніх пенсіонерів, а для нас з тобою, я правильно розумію? Бо нам потрібно буде утримувати і тих, кого все-таки доведеться, а собі збирати власними силами на пенсію.

Це може викликати величезну хвилю обурення та спротиву. Якщо зараз земельна реформа, яка вже давно перезріла, а Україна з нею пасе задніх по всьому світу, викликає такий спротив.

Що думають українці про впровадження ринку землі: відео

Навіть були ідеї провести аудит пенсійних виплат для того, щоб перевірити, скільки людей в нас реально мають отримувати пенсії, і що із завищеними спеціальними пенсіями. В парламенті ґвалт підняла опозиція – "Батьківщина", "ОПЗЖ" тощо. Тому що мінімум 10-12% пенсійного фонду використовується не за призначенням. Це і через "мертві душі", які отримують пенсію, і через людей, яким штучно призначають виплати – унікальним спеціалістам, державним службовцям, правоохоронцям.

Про реформу освіти

Для того, щоб нам вижити, щоб Україна просто не розсипалась, треба відмовлятися від державної охорони здоров’я, переходити на страхову медицину. Відмовлятись від державної освіти, переходити на комерційну. Передусім – на комерційну вищу освіту. Жодного великого відкриття чи вченого за останні 20-30 років ми не побачили. Тому що це не ВНЗ, не навчальні заклади, не центри вищої сучасної освіти. Це просто фабрики зі штампування дипломів, які ми оплачуємо власним коштом.

Так, як і наші середні школи. Ми бачимо останні рейтинги рівня середньої освіти у світі. Україна опустилась у другу половину цього списку, хоча завжди була на вищому рівні. Це означає, що потрібно знижувати податки, і відмовлятись від державної медицини, державної освіти, державних пенсій.



Дмитро Гнап | Фото 24 каналу

Як мінімум 60% громадян у нас тим чи іншим чином залежать від бюджету. Це працівники державних установ, лікарі-бюджетники, освітяни, ті, хто отримують субсидії тощо. Від цього треба відмовлятись, все це треба ліквідовувати, інакше ми просто потонемо. Ми потонемо, у нас немає іншого виходу.

Про нову модель побудови країни

З такими ідеями важко прийти до влади, перемогти. А якщо навіть переможеш, то здійснити це все теж буде дуже важко. Тому в мене з’явилася інша ідея: все це можна реалізувати, але не в масштабах країни.

В масштабах окремого регіону?

Нове місто, створене з нуля, за іншими принципами. Ідея здається безглуздою, чи навіть божевільною, але вона має під собою наукове підґрунтя. Є видатний американський економіст, лауреат Нобелівської премії Пол Ромер.



Пол Ромер

Майже десять років тому він розробив концепцію так званих чартерних міст. От вона пристосована саме для країн, які розвиваються, в яких дуже корумпована влада та бездарна і продажна еліта, де часто громадяни тяжіють до патерналізму, соціалізму тощо. Тобто, він розробив концепцію саме для таких країн, як Україна.

Якщо дуже важко здійснити зміни в масштабах всієї країни, можна просто взяти один невеликий клаптик землі і спробувати побудувати нове місто за абсолютно іншими принципами, з іншими законами. Воно буде підпорядковане навіть не місцевому праву, де продажні суди, корумповане судочинство й тотально продажна правоохоронна система.

В цьому місті суди будуть підпорядковані британському праву. Там буде або мінімальне, або взагалі цілком відсутнє стягування податків. Максимальна свобода підприємництва, підтримка інновацій, ставка на сучасні технології, економічну та особисту свободу, а також суперсучасний розвиток. За приклад вчений взяв Гонконг – місто, в якому свого часу була гарантована правова система, сталість, невтручання Китаю. І це продемонструвало фантастичні результати економічного зростання та процвітання.



Гонконг – приклад втілення концепції "чартерних міст"

Головне, щоб таке місто будував не Микитась зі Столарем.

Їм це не потрібно, тому що вони зацікавлені, щоб таку систему зберегти. В такому місці вони ким будуть – дрібними лавочниками. Тут, маючи наближеність до державного бюджету, до державного розподілу землі на рівні міста, маючи зв’язки на рівні депутатів Верховної Ради, оточення президента, Микитась (ексголова корпорації "Укрбуд", нардеп восьмого скликання – 24 канал) і Столар (співвласник київського бізнес-центру "101 Tower", нардеп дев'ятого скликання – 24 канал), є людьми впливовими.



Максим Микитась, Вадим Столар / Колаж 24 каналу

А в такому місті вони в кращому разі будуть дрібними підприємцями, які матимуть магазинчик будівельних матеріалів. Тому що там буде вільна конкуренція і відсутня можливість "дерибанити" місцевий бюджет чи місцеву землю.

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В цьому місті взагалі не буде ніякої міської ради чи міського голови. Будуть приватні власники, які в ринкових умовах, співпрацюючи один з одним, створюватимуть інновації, надаватимуть один одному послуги, продаватимуть нові продукти.

Про земельну реформу

Підведімо якусь риску під тим, що було зроблено Зеленським та його командою за цей рік. І спробуємо зрозуміти, чи хоч трошки ми почали рухатися вперед, чи це якесь тупцювання на місці.

Почнемо з хорошого. Правильно хтось із моїх друзів зазначив: якщо Зеленський таки протягне земельну реформу, якщо він її втілить разом зі своєю парламентською фракцією, частиною уряду, то він увійде в історію. Це буде здобутком його президентства, навіть якщо решту завдань, все, що він обіцяв, провалить. Дуже добре, що його депутати почали рухатися в цьому напрямку.



У яких країнах заборонений продаж сільгозпземлі / Інфографіка 24 каналу

Я, якщо чесно думав, що земельну реформу протягнуть до Нового року. Не склалося. Але, якщо чесно, не думав, що буде такий суспільний спротив. Власне, об’єдналися проросійські сили разом з проукраїнськими затятими патріотами – Порошенко, Тимошенко, Тягнибок, Білецький. Об’єдналися з ким? Медведчуком, Бойком, Кивою – з відверто проросійськими колаборантами, з проросійськими силами, яких особисто підтримав Путін на своїй останній пресконференції. Патентовані українські патріоти з представниками Путіна об’єдналися проти земельної реформи.

Бійка на засіданні аграрного комітету: відео

Звісно, в кожного з них свій інтерес. Порошенка влаштовує теперішній стан речей, тому він не здійснив земельну реформу. Хоча в нього була своя пропрезидентська більшість, він був п’ять років при владі. Але реформу не здійснив, тому що його особисто влаштовує те, що є сьогодні. У нього сто тисяч гектарів землі на Вінниччині у довгостроковій оренді.



Петро Порошенко

Тобто, за оренду цих паїв він платить селянам два мішки кукурудзи на рік. Якщо ж буде реформа, то йому доведеться або викуповувати за ринковою ціною, а це вже значні вкладення грошей, або ж платити оренду за ринковою ціною. Тобто, все це буде набагато дорожче. Він банально не хоче втратити свої надприбутки.

У Юлі, звісно, свій інтерес – хоче зачепитися. Десять років тому вона говорила цілком інше. У 2008 році вона штовхала земельну реформу та ринок землі. А зараз розуміє, що їй потрібно хоч за щось зачепитися, тому стала такою затятою соціалісткою.

Що передбачав законопроєкт Тимошенко "Про ринок земель"?Згідно з законом, купувати державну сільськогосподарську землю могли громадяни та юридичні особи України. І водночас не було ніяких обмежень на власників цих юридичних осіб. Тобто, купувати землю могли іноземці, адже у законопроєкті не було жодних обмежень.

Але ми знаємо, що весь цей соціалізм Тимошенко – брехня та гра на публіку. Про який соціалізм та про яке відстоювання інтересів звичайних простих людей, про яку боротьбу та зубожіння може говорити людина, яка живе в маєтку в Конча-Заспі на 500 квадратних метрів, записаному, до речі, на її двоюрідну сестру. Все це показова гра. Юля намагається зачепитися за якусь скандальну тему, за страхи українського суспільства, щоб на них паразитувати й залишатися ще в українській політиці.



Будинок, в якому живе Юлія Тимошенко / Фото: pravda.com.ua

У "свободівців" і Нацкорпусу свій інтерес. Уточню, що для керівництва "Свободи", тому що в партії є відносно нормальні люди, порядні, патріотичні. Але якщо йдеться про керівництво, то там, як у Юлі соціалізм, так у "Свободі" патріотизм – за гроші. Поки значна частина "свободівців" у прямому сенсі б'ється. Вони ж побилися з депутатом "Слуги народу" за законопроєкт щодо земельної реформи.

Дивіться відео бійки у Верховній Раді:

Поки вони там б'ються, то інший лідер "Свободи", пан Кривецький (бізнесмен, народний депутат сьомого скликання – 24 канал), на Львівщині прибирає землю до рук за "сірими" схемами десятками гектарів.



Ігор Кривецький

Парадокс – всі ці політичні невдахи об'єдналися проти земельної реформи й справжньої модернізації України. Тому що земельна реформа – це те, що є значною перешкодою для того, аби Україна нарешті просувалася вперед. Цей мораторій на продаж землі, заборона вільного ринку – це просто кайдани на ногах у нас.

Якщо Зеленський цей спротив подолає, попри всі його можливі "лажі", недоліки, помилки і невиконані обіцянки, вже увійде в історію новатором та реформатором. Я сподіваюся, що він виконає цю обіцянку й доконає земельну реформу.

Про нові призначення Зеленського

Я думаю, що ще до хорошого можна додати те, що відбулося перезавантаження влади. Через яке вилетіли з парламенту Дубневичі, Кононенки, Грановський, Пашинський. Питання в тому, хто прийшов на їх місце. Однак їх там немає.

Я з тобою погоджуюся. Був великий запит на оновлення, який було задовільнено. Суспільство вимагало цього оновлення, перезавантаження влади – і воно відбулося. Зрештою, може, не стільки це заслуга Зеленського, скільки суспільство цей запит зрештою реалізувало. Люди хотіли випхати копняками весь цей "політичний мотлох", який роками грабував Україну.

Єдине, що справжнє оновлення і прихід раніше невідомих людей – це все ж таки різні речі. Тому що не так багато потрапило у владу тих, хто має нове мислення, нові підходи. Ми бачимо, що там, де вони все-таки опинилися, там відбуваються певні позитивні зміни. Наприклад, Дмитро Дубілет (міністр Кабінету міністрів України – 24 канал) в уряді намагається побороти "чиновницьку гідру".



Дмитро Дубілет

Айварас Абромавичус в "Укроборонпромі" підібрав Мустафу Найєма, Романа Бондара. Там теж є зрушення, і це добре.



Айварас Абромавичус, Мустафа Найєм, Роман Бондар / Колаж 24 каналу

У Генеральній прокуратурі зараз я не схильний аж до такого захоплення. У мене дуже стриманий оптимізм, чи таки реалізм, тому що трохи засмутила поява генпрокурора Рябошапки на брифінгу Авакова щодо представлення доказів підозрюваних у справі. Тому що Генеральна прокуратура виступає державним обвинуваченням в цій справі й прокурори дещо розгублені.

Вони розуміють, що слідство, яке провела Нацполіція, має дуже багато недоліків та недопрацьовок. Це означає з великою долею ймовірності, що процес перетворюється на переслідування невинних людей.

Брифінг МВС щодо розслідування вбивства Павла Шеремета: відео

Чому в цьому погодився брати участь Рябошапка – для мене велике питання. А він людина обережна, розсудлива. Мені здається, я б на його місці більш стримано підходив до "скаженого принтера" МВС в цій справі. Там, де вони починають зараз штампувати докази.



Руслан Рябошапка

Що він технічно міг зробити?

Він міг просто не підписувати багато речей, не давати згоду на проведення слідчих дій, або не йти з цими доказами до суду і обвинувачувати людей. Тому що це робота прокурора – іти до суду й клопотатися про затримання, арешт.

Може він знає більше, ніж нам каже?

Я б теж хотів, щоб так і було. Але, якщо вони вже людей затримали, навіть заарештували, то чому не скажуть те, що вони знають? Тоді не треба було принаймні виносити це на публіку й робити брифінг-шоу, на якому особисто з’явився президент. Мінус і недолік Зеленського – чому він взагалі пішов на той брифінг Авакова, де вони оголошували про підозри Антоненку, Кузьменко.



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Давай про інші антикорупційні органи. Там теж є спроби перезавантажити їх? Трубу вже як без п'яти хвилин звільнили.

Це, до речі, гарна новина через те, що Труба (ексочільник ДБР – 24 канал) прийшов зі скандалами на цю посаду. Його звільнили через те, що він не виправдав багато сподівань й поводився дуже непрофесійно на своїй посаді. Я не кажу – злочинно.



Роман Труба

Звісно, щоб інший керівник, який прийде, не був зобов'язаний особисто президенту призначенням на цю посаду. Цього б не хотілося. Тоді з часом рейтинг полетить донизу, коли люди не побачать, що тут все ж таки встановлюється справедливість. А вона можлива тільки, коли керівники правоохоронних органів є незалежними.

Більш-менш позитивна ситуація з перезавантаженням НАЗК. Я прочитав історію з обранням прокурора, але, якщо чесно, думав, що оберуть інших людей.

Що відомо про обрання нового очільника НАЗК?Конкурсна комісія провела співбесіди із кандидатами на голову Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з результатами, НАЗК очолив Новіков Олександр.



З 2004 по 2012 рік він працював в органах прокуратури Сумщини. Згодом Новіков переїхав до Києва, з 2014 року продовжив роботу в одному із відділів ГПУ. Не є членом жодної політичної партії.

Про укріплення гривні

Давай щось останнє позитивне. Наприклад, про гроші: те, що в нас гривня не по сто, бюджет прийняли завчасно й без традиційних забаганок окремих депутатів. Це записуємо в плюс?

Швидше, це мінус. Через те, що, по-перше, гривня укріплюється, але воно ніяк не позначається на цінах. Тобто товари не дешевшають, бо гривня у нас укріплюється передусім через спекуляції з цінними державними паперами – з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП – 24 канал). Долари сюди завозяться, продаються, на них купується гривня. На гривню купуються ОВДП під шалені відсотки, які ми сплачуємо потім цим так званим інвесторам, і фактично фінансовим спекулянтам. Саме тому гривня й укріплюється.

Нацбанк викупив рекордні 1,5 мільярда доларів: що це означає – читайте тут

Ти думаєш, якщо гривня не по сто, то це тимчасова історія?

Гривня по сто не буде. Але в будь-якому разі нам доведеться цим людям, які завезли сюди долари, продали їх, посилили тим самим гривню, заплатити чимало грошей у вигляді оцих спекулятивних відсотків під ці облігації внутрішньої державної позики. Це велика годівниця для наближених до влади людей, тому тут позитиву немає.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

Така ж історія з бюджетом, який у нас соціалістичний, і фактично для країни – це черговий "камінь на шию". Через те, що в нас залишилося дуже багато корупційних годівниць, розбазарювання коштів, багато незрозумілих відомств, наприклад, державне управління справами. Його треба ліквідувати, а воно нам коштує два мільярди гривень на рік. Крім того, 750 мільйонів гривень ми заплатимо за лікування чиновників та депутатів у "Феофанії" та інших закладах.

Залишається дуже багато таких різних структур, тобто бюджет треба було різати. Скорочувати ці державні витрати на незрозумілі державні установи, зменшувати ці "годівниці" для чиновників.



Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

Про найбільші розчарування

Давай тоді про те, якими діями влади ти розчарований.

Зрозуміло, що Аваков при владі – це велике розчарування. Тим більше, на посаді міністра внутрішніх справ. Через те, що МВС і Національна поліція – дуже важлива штука, то з неї мають починатися всі справжні реформи у країні. А збереження Авакова означає те, що ніяких реформ не буде. Якщо вони не відбудуться в правоохоронній сфері, то громадяни не відчують справедливість.



Арсен Аваков

Вони не віритимуть в те, що країна по-справжньому оновлюється. Сюди не прийдуть інвестори, люди не вестимуть відкрито бізнес. Тому досі перебування Авакова на посаді керівника – великий мінус для Зеленського.

А чутки про те, що Аваков може стати прем’єр-міністром?

Думаю, це просто чутки. По-перше, це йому не потрібно, адже все, що стосується проблем з тарифами на опалення чи воду, вішатимуть на прем'єр-міністра. З іншого боку, прем'єр-міністр безпосередньо не контролює так багато тіньових схем і потоків, які має кожен міністр окремо. До прикладу, міністр внутрішніх справ. Ну і, звісно, Зеленський не такий дурний, щоб не розуміти наскільки Аваков токсичний.

Зрештою, з одного боку, це битиме по рейтингу Зеленського. З іншого, якщо Аваков буде прем'єр-міністром, то Зеленський буде швидше президентом при прем'єр-міністрі, ніж навпаки. Аваков – дуже хитра, підступна і досвідчена політична фігура. Він швидше Зеленського зробить своєю маріонеткою, перебуваючи на цій посаді, ніж прем'єр-міністр буде контрольований, як зараз Гончарук, наприклад.



Олексій Гончарук

Про зняття депутатської недоторканності

Зняття недоторканності – зрада чи перемога?

Це те, що давно назріло. Те, на що був величезний запит суспільства.

А те, в який спосіб це зробили?

Можемо сперечатись щодо процедурних, формальних речей, якості ухваленого законопроєкту. Я думаю, що, в принципі, процес позитивний. Він не міг пройти абсолютно гладко, адже було дуже багато ворогів. Тому, зрозуміло, що закон про зняття недоторканності був би неідеальний. Однак це сталось вже настільки очікувано для нас, адже суспільство чекало цього як приходу зими чи осені. Вважалось, що це станеться стовідсотково.

Що передбачає закон про зняття депутатської недоторканності: відео

Якщо вже два президенти пообіцяли.

Так, ще до цього, здається, Ющенко обіцяв. Вже Зеленський був би сам не свій, якби не протягнув цю недоторканність, адже він "бив себе в груди" і обіцяв неодноразово. Мені здається, вже й народні депутати зрозуміли, що потрібно кинути якусь кістку суспільству, щоб воно якось відчуло настання справедливості в Україні.

Ми живемо в умовах тотальної несправедливості. Напевно вже і еліта політична зрозуміла, і правлячий клас, що треба відмовитись бодай від недоторканності, аби люди хоч трохи заспокоїлись. Вони (громадяни – 24 канал) бачать цю несправедливість щодня.

До речі, про справедливість. Якраз в мене питання, і думаю, що в людей також. Де ті вироки, які обіцяли до 1 листопада, а потім до Нового року. Їх нема. Ти ж якраз займаєшся тими історіями, про які всі кричали.

Спершу обіцяли навесні: "Прийде весна – саджати будемо". Однак там не уточнювали, в якому році. Ми всі думали, що це буде весна 2019 року, але вона пройшла, літо проминуло, осінь теж закінчилась.

Пам’ятаєш, він сам на пресконференції сказав: "Ми прийшли і думали, що одразу почнемо саджати, але це не так легко". То чому вироків немає? Це реально такий тривалий процес? Антикорупційний суд запрацював у жовтні. Відтоді пройшло вже кілька місяців.

Я думаю, просто (проблема, – 24 канал) у відсутності і рішучості і мужності Зеленського. Як би там не було, він не Піночет, Ататюрк чи Саакашвілі.

Але він може впливати.

Він може впливати на підбір генерального прокурора, Вищу кваліфікаційну комісію суддів чи на Вищу раду правосуддя, яку треба було розігнати одразу і набрати туди чесних, порядних та нескомпроментованих людей. Тоді Вища рада правосуддя одразу почала б процес очищення судової системи, в якій дуже часто "загружають" слухання резонансних справ. Не кажучи про те, що в нас базовий етап слідства закріплений за Національною поліцією і МВС, а там залишився Аваков.

Через це немає справжніх посадок. Зеленський не поспішає виганяти Авакова з посади, призначати нормальну людину та починати справжню реформу МВС і Нацполіції. Не проведена реальна реформа судової системи.

Антикорупційна прокуратура теж працює так-сяк.

Так, там Холодницький (керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – 24 канал) взяв "під козирьок". Пообіцяв переслідування, але ми бачимо, що це все обіцянки-цяцянки. Справжнього, рішучого, затятого наведення справедливості в країні немає, тому що Зеленський – не така людина. Йому не вистачає принциповості і мужності. Він – хороший хлопець, веселий. Не краде та особисто не збагачується на посаді президента, як це робив Порошенко. Однак затятості у нього немає. Хоча, це можна було б зробити досить швидко. Тепер ми вже підходимо до того, що навіть Пашинського (народний депутат восьмого скликання – 24 канал) випустили із СІЗО.



Назар Холодницький, Сергій Пашинський / Колаж 24 каналу

Браслет з Гладковського зняли, Єфремова випустили.

Так. І вже, як нам сказав заступник глави Офісу президента, очікується "виправдос" по Єфремову.



Олег Гладковський, Олександр Єфремов / Колаж 24 каналу

Нікого з "сім’ї" Януковича вже неможливо притягнути до відповідальності.

Навіть спочатку бадьоро розпочався процес по Насірову і вже "заглох". Я вже не кажу про Розенблатів, Полякових і решту.

Має бути якесь розуміння, що знову вибухне. Щоразу, коли цей запит суспільства на справедливість перезріває, воно вибухає.

У нас з тобою розуміння є. Також воно є у громадян. Просто Зеленський живе в іншому світі, і в нього інше розуміння. Він дивиться на вулицю з вікна броньованого "Мерседеса", а не з-за керма велосипеда чи вікна маршрутки. Тому в нього це розуміння відсутнє. Він оточений Богданом, Смірновим, Гончаруком, які йому створюють абсолютно інше розуміння. Вони показують йому рейтинги: "От дивіться, ростуть. Давайте запишемо ще черговий відос, облаємо ще якогось начальника районного відділку поліції чи відшмагаємо публічно перед телекамерами голову адміністрації".



Рейтинг Зеленського за грудень 2019 / Інфографіка 24 каналу

Рейтинг росте, адже в Зеленського немає достойних суперників. Старі його опоненти вже всім набридли. Однак це тимчасове явище, адже коли відчуття справедливості у людей не задоволене, а воно таким і є, то рано чи пізно рейтинг почне валитись. Серйозно управління країни не змінилося, попри залучення молодих, цікавих і розумних. Велике розчарування в тому, що Зеленський з Банкової так і не переїхав.

Одні його сварили за те, що він хоче переїхати, а інші – за те, що не хоче. Це ж теж гроші.

Я з тих, хто вважає, що треба було переїжджати. І не просто переїжджати, а навіть не переступати поріг цієї будівлі, що на Банковій. Вона просякнута корупцією, договорняками. Звісно, це просто як вірус потрапляє у тебе. Уяви собі, що ти без захисного костюма починаєш працювати в чумному бараку. Що з тобою буде? Звісно, рано чи пізно захворієш. Також все там відбувається.



Будівля Офісу Президента на Банковій

В людини починається запаморочення від успіхів, вона житиме договорняками у цих височезних коридорах і кабінетах з позолоченими меблями. Вона по-іншому себе відчуває, по-іншому працює в цих стінах, адже вони заточені під номенклатурний стиль управління. Кучма, Янукович, Ющенко – вони додали туди інтриги, договорняки, мурчання з олігархами та "рішалами". І ось у нас утворився такий потворний формат керування країною, особисто президентом, з цією будівлі на вулиці Банковій.



Леонід Кучма, Володимир Ющенко, Віктор Янукович / Колаж 24 каналу

Її можна, звісно, перейменувати з Адміністрації на Офіс Президента, але від цього нічого не зміниться. Так, як і управління країною залишається на рівні "договорняків". Сам Зеленський цього не приховує. Він навіть публікує дописи у соцмережах з зустрічі з Коломойським. Не заперечує, що зустрічається з Ахметовим чи Пінчуком.

Дочейкамося цієї весни, може, почнуть саджати. Побажаємо президенту міцного імунітету і країні теж чогось хорошого у наступному році.

Я хочу, щоб у 2020 році була ухвалена земельна реформа. Бажано – не затягуючи до літа. Звільнення українських селян і прийняття цієї реформи – великий крок та прогрес на шляху до свободи. Зрештою, ми вирвемося з ганебного списку п'яти країн усього світу, які досі ще не ввели ринок землі. Туди входить ще Венесуела, Таджикистан, Північна Корея.

Президенту хочу побажати мужності, щоб втілити цю реформу. Більше свободи, рішучості для проведення справжніх реформ, адже від цього нам усім стане легше. Ми платитимемо менші податки, а більше грошей залишатимемо для себе, своїх родин. Всім нам благополуччя і процвітання в наступному році.

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