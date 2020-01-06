У Путіна закінчився термін, коли він міг піти мирно: ексклюзивне інтерв'ю з Яковиною

Про зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним на нормандській зустрічі, вибори на Донбасі та скандал навколо імпічменту президента США Дональда Трампа в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів Іван Яковина.

Про зустріч Зеленського та Путіна

Володимир Зеленський та Володимир Путін вперше зустрілися тет-а-тет після переговорів у нормандському форматі. У Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії обговорили низку питань.

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Я думаю, Зеленський виглядав зовсім непогано. Як для першого разу, то взагалі – чудово. У цьому, я переконаний, йому допомагає його "борзість" (у хорошому розумінні цього слова). Він не боїться.

Водночас у багатьох українських політиків є реальний страх перед Путіним. Вони вважають, що Путін – це жахливий, злий геній, який може знищити будь-яку людину одним поглядом. Зеленський не боїться. Я думаю, якщо б він боявся, то навіть у президенти не пішов.

Оця борзість допомагає йому в перемовинах з Путіним. Адже Путін, насправді, теж людина з підворіття, з робітничого кварталу, але не Кривого Рогу, а Ленінграда.

Як на мене, Зеленський обрав правильну тональність розмов з Путіним: він не відступає, не намагається вдавати з себе інтелігентну людину. Найголовніше – не відступає. Я вважаю, що наступна зустріч, яка відбудеться у квітні (2020 року – 24 канал), вона буде успішною для України. Зараз для Путіна надзвичайно важливо провести вибори на Донбасі.



Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

У 2023 році повинен бути ухвалений цілий комплекс законів, що будуть легітимізувати його перехід у нову його якість як президента, царя, керівника РФ. Для того, аби ці закони були ухвалені, йому потрібна абсолютна конституційна більшість у Держдумі. Вибори відбудуться у 2021 році. Звісно, можна взагалі не проводити їх, залишити чинну Думу. Але, швидше за все, він цього робити не буде, бо хоче зберегти видимість законності.

Про вибори на Донбасі

Єдиний спосіб підштовхнути рейтинг "Єдиної Росії" – позбавитися від санкцій. Це найголовніша зовнішньополітична задача Путіна. Розв’язати її можна лише в один спосіб: легітимізувати все те, що відбувається на Донбасі.

А як це можна зробити? Провести вибори. Йому ці вибори критично необхідні і для зняття санкцій, і для повернення Росії до складу міжнародної спільноти. Чи потрібні ці вибори Зеленському? Я дуже сумніваюся у цьому, адже для Зеленського це буде гігантська проблема.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії?ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі. Відтоді санкції тільки посилювалися та продовжувалися на довший термін. До санкційного списку потрапили понад 200 громадян Росії та організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму та на окупованому Донбасі.

Зеленський наразі може вільно міркувати: "Якщо ви не хочете проводити вибори на Донбасі на моїх умовах, почекаймо 2021 року. Можливо, у вас зміниться влада і проведемо вибори на інших умовах". Зеленський може чекати, Путін – ні. Чому Путін погодиться на умови України? Він переконаний у своїй геніальності як політика. Він вважає, що він завжди всіх переграє. І в його розумінні він переграв Порошенка, нав’язавши йому абсолютно невигідні мінські домовленості.

Коли Путін дивиться на результати виборів на українській території Донбасу, то бачить, що там перемогли колишні "регіонали". У Путіна спрацьовує така логіка: "Якщо навіть на підконтрольній Україні території Донбасу перемагають люди, які лояльні до мене, то за умови чесних виборів вони точно переможуть". Тому Путін може погодитися на все, аби провести ті вибори.

Але він також набиває собі ціну, намагається просунути свою позицію. Він не хоче, звісно, передавати контроль над кордоном, але треба розуміти, що у нього є свої пріоритети. Забезпечити собі безпеку та переобратися на ще один строк чи забезпечити безпеку мешканцям самопроголошеної "ЛДНР"? Звісно, він для себе важливіший за усіх людей, які живуть там.

Путін має час до вересня 2021 року. Він думає, що цей час він витратить на спроби перемогти у цій ситуації. Я не бачу такої можливості для нього. Тільки якщо Україна не почне відступати.

Як можуть пройти вибори на Донбасі?Українська сторона 1 жовтня погодилась у Мінську на формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Саме цей документ визначає умови для проведення виборів на окупованих територіях.



• Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.

• Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись відповідно до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.

• Україна наполягає, що вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль Києва.

Про долю Путіна

Є ще один важливий момент. Якщо зараз відбудеться імпічмент Дональда Трампа, то Конгрес і Сенат прийме ці "пекельні" санкції, проти яких наразі адміністрація Трампа дуже сильно заперечує. Їх підготували ще два роки назад. Це санкції проти російської банківської системи, нафтогазової сфери. Там багато всього, зокрема, і формування єдиного органу, який буде проводити санкції проти Росії на всіх можливих рівнях і напрямах. Тобто, такі санкції здатні знищити російську економіку за рік.

Путін розуміє – якщо він буде тягнути із проведенням виборів, він може залишитися і без виборів, і без своєї людини в Білому домі. Тоді його становище, зокрема, і по Донбасу – стане цілком безвихідним. Він буде змушений просто так піти звідти, нічого не отримавши.



Володимир Путін

Я думаю, що зараз у Путіна політичне вікно можливостей для маневрів поступово звужується. На жаль, в Україні вже виробилася звичка жити з війною, у конфліктному становищі. Як би це жахливо не звучало, але Україна не розвалиться, якщо ситуація на Донбасі, яка зараз відбувається, буде тривати ще рік. Як держава, Україна не загине.

Звичайно, це жахлива ситуація – вмирають люди, витрачаються величезні суми, але занепаду держави не відбудеться. У Росії зовсім інша ситуація. Може відбутися загибель не країни, а режиму, якщо відбудуться всі ці санкції.

Який сценарій для Кремля ти бачиш?

Проблема Путіна в тому, що в нього вже закінчився той термін, коли він міг піти мирно. Якщо він піде зараз, його обов’язково або посадять, або розстріляють, або відправлять в Гаагу чи ще щось. Він це прекрасно розуміє. Тому мирним шляхом він не піде від влади. Йому тепер або на цвинтар, або під суд.

Що це означає для України?

Потрібно не переставати тиснути на Кремль. Україна може це робити, однак у неї завжди була ця дивна, цілком незрозуміла мені свідомість, що "ми бідні і нещасні не можемо нічого зробити". На Кремль можна тиснути через газ, через створення міжнародної коаліції.

Значною мірою завдяки Україні було припинено будівництво "Північного потоку-2". Можна тиснути, починаючи від МОК, закінчуючи міжнародними судами. Тому що, як ми бачимо, світ зараз на боці України.

Будь-які позови, які подає Україна, вони задовольняються в Європі, США і багатьох інших країнах, приймаються санкції. Цей тиск можна збільшувати. Україна не є такою маленькою, вона лише втричі менша, ніж Росія за кількістю населення.

Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

Якщо зараз події на Донбасі підуть за іншим сценарієм, вони підуть в наступ?

Потрібно оцінювати, що означає підуть в наступ – запустять ракети з ядерними боєголовками? Це буде означати миттєве відключення Росії від світової економіки. Відключення Росії, яка живе тільки шляхом експорту, від можливості розраховуватися в доларах і євро призведе до закриття такого проєкту як Росія. Країна просто залишиться без грошей.

Радянський Союз міг протистояти Америці, тому що багато чого виробляв сам. Росія сама не виробляє нічого, навіть зубочистки вони імпортують з Китаю. Проблема в тому, що Росія занадто інтегрована. Якщо її відрізати від іноземних ринків, вона загине.

Тому російська влада може собі дозволити якусь обмежену агресію, однак не повномасштабне вторгнення з бомбардуванням України. Я поки що не бачу можливості, що світова спільнота стане на сторону Росії. Наприклад, елементарна річ – залишившись без української ГТС, Росія не зможе експортувати газ у Європу.

Жодна компанія не візьметься добудувати "Північний потік-2"?

Звичайно, що ні. Будь-яка компанія розуміє, що їй ще довго працювати на цьому ринку, тому вона не може пожертвувати всіма своїми майбутніми контрактами. Тиснути можна і потрібно займати проактивну позицію, а не тільки реагувати на якісь речі, які йдуть із Кремля. Потрібна власна позиція.

Чи змінилося ставлення до Зеленського після всіх його важливих рішень?

З’явилося як чимало хорошого, так і поганого. Мене насправді дуже лякає ситуація із Коломойським. Коли є хтось рівніший перед законом, ніж всі інші, це 100% породжує корупцію, зловживання і порушує конкурентне середовище.

Це призводить до загальних витрат існування країни. Там, де країна могла за щось заплатити 10 гривень, вона заплатить 15. Люди біднішають, одна людина багатіє. Тому ця історія мені не подобається. Мені подобається те, що призначають багато хороших людей на важливі посади. Хоча я розумію, що якою хорошою людина не була б, протягом деякого часу вона може стати корумпованою. Тому навіть найкращих людей потрібно змінювати час від часу.



Володимир Зеленський

Тобто, в тебе зараз ще немає такого переконання, що в Зеленського є щирі наміри змінити щось на краще?

Наміри в нього є. Я думаю, що він не прийшов до влади красти чи збагачуватися. Однак, очевидно, що в його оточенні є люди з сумнівними поглядами, методами роботи.

Про скандал щодо імпічменту Трампа

Чи правильно поводиться Зеленський у скандальній історії з імпічментом Трампа?

Я буду одним із небагатьох, хто скаже, що неправильно. Це унікальний шанс скинути Трампа і ним потрібно скористатися. Потрібно вигадати хороший план, щоб це все відбулося непомітно для самого Трампа.

На щастя, Трамп не звертає велику увагу на те, що відбувається в Україні, зараз він більше захоплений подіями в США. Тут можна йому зробити пастку. Потрібна людина, яка влітку 2019 року була в команді президента Зеленського на достатньо високій посаді. Потім вона звідти пішла, бажано зі скандалом. Наприклад, Данилюк, Зеркаль, можливо є й інші.

Ця людина, яка володіє всією повнотою інформації, має певний рівень авторитету і довіри, не є представником команди президента, а ще краще – є опонентом. Могла б розповісти про те, як усе відбувалося насправді, зокрема, про те, що Трамп намагався шантажувати Україну. Я думаю, що це могло б допомогти демократам скинути Трампа.

Трамп справді ненавидить Україну і він її вже не полюбить. Зараз Трамп виступає проти прийняття "пекельних" санкцій. Якби на його місці був інший президент, вони могли би бути прийняті ще два роки назад і тоді б проблеми України закінчилися.

Таких ситуацій чимало. З останнього – він скасував навчання НАТО в Чорному морі, він підтримує Росію у питанні із Сирією. Говорять, що Трамп надав Україні "Джавеліни", натомість Обама тільки ковдри для військових. Ті речі, які надав Обама, певною мірою допомогли Україні стримати наступ російських військ.



Американські "Джавеліни"

"Джавеліни", які надав Трамп, не використовувалися жодного разу, вони взагалі лежать десь на складі. Тому це ще питання, що корисніше – "Джавеліни" чи ковдри. Якби Україні вдалося позбутися Трампа, це був би грандіозний успіх української дипломатії. На моє переконання, Трампа в Білий дім посадила російська розвідка і він працює на Росію.

Путін говорить про імпічмент Трампу такими словами, якими зараз оперують представники республіканської партії. Здається, на CNN мовилося про те, що на сьогодні республіканська партія є найбільш проросійською організацією у світі. Ті люди, які під час Холодної війни виступали проти Радянського Союзу, зараз змушені говорити, що Путін ні в чому не винен.

Про приїзд Джуліані в Україну

Ти читав про докази того, що в США вели перемовини по мобільних телефонах й це могли легко перехопити російські спецслужби, які можуть мати тонну компромату на Трампа. Який вони можуть використати хоч зараз, хоч коли завгодно.

Я в тому взагалі не сумніваюся. Тому що Джуліані, який є особистим адвокатом Трампа, коли був в Україні, постійно дзвонив Трампу своїм телефоном. Звісно, що всі ці розмови були перехоплені російською розвідкою. Я в цьому ні на секунду не сумніваюся.

Навіщо Джуліані приїжджав до Києва?

Як я розумію, він намагається продовжувати збирати компромат на Байдена…



Руді Джуліані

Щоб перебити історію з імпічментом?

Ні, у них проти Байдена окрема гра. Вони хочуть втопити його під час передвиборчої кампанії. Й скоріш за все у них це вийде, тому що син Байдена нічого тут не робив й отримував за це шалену суму грошей.

Тобто вони можуть довести, що це була політична історія і зловживання становищем, владою?

Ні, те, що Байден щось порушив – я в цьому сильно сумніваюся. По-перше, конфлікт інтересів. А по-друге, я переконаний – зможуть довести, що син Байдена нічого не робить і отримував гроші просто так. А це рикошетом вдарить й по самому Байдену.



Джо Байден з сином

Американці взагалі зрозуміють цю історію?

У них дуже проста історія: син кандидата в президенти отримував гроші від незрозумілих олігархів взагалі нізащо.

За консалтинг?

Це навіть нам смішно.

Тобто це може реально збити Байдена з кампанії?

Може. Воно може не забере всіх його прихильників, але частину забере. Я чому наполягаю на тому, що Україні було б вигідно Трампа позбутися? Тому що, на мою думку, це було б найшвидшим шляхом до закінчення війни та перемоги у ній України.

Як тільки з’явиться новий президент, події будуть йти зовсім інакше у цій війні. Зараз Америка майже відсторонюється від участі в цьому конфлікті. Якщо ж вона буде серйозно й по справжньому залучена в розв’язання проблем України, то Росія дуже швидко відступить. Їх сили непорівняні, тому вибору іншого в Путіна не буде, як тільки відійти назад.

А чисто технічно – чи реально загрожує Трампу імпічмент?

Тиждень назад я би сказав, що звісно ні, не буде ніякого відсторонення з посади. Зараз не можу вже сказати, бо там почалася дуже висока гра. Дуже хитра гра, яку навіть зрозуміти неможливо.

Суть в тому, що демократи ставлять умови: "Трамп може бути виправданий в Сенаті, якщо виступлять свідки, яких ми хочемо почути". Це чотири людини: два представники фінансово-бюджетного управління Міністерства оборони Білого дому, Мік Малвейні – голова адміністрації Білого дому і Джон Болтон – колишній радник Трампа з питань національної безпеки.



Джон Болтон

Республіканці категорично проти допиту цих людей в Сенаті. Тому що з дуже великою ймовірністю, я б сказав 99,9%, ці люди розкажуть історію так, що буде зрозуміло – Трамп намагався тиснути на Зеленського в особистих політичних цілях. Після цього сенаторам буде дуже складно виправдати Трампа.

Не тому, що вони будуть впевнені в його провині. А тому що їм ще переобиратися. Особливо там є декілька сенаторів, які обиралися від демократичних штатів. Їм особливо складно.

Ще щодо голосування. Уявимо собі на хвилинку, що приїжджає хтось з України в Сенат, виступає, як свідок, і каже: "Я чув цю розмову з українського боку і тиск був. Ми всі все зрозуміли. Звісно, що Зеленський казав би, що нічого не було, але насправді було".

Вони можуть зобов’язати когось з наших свідчити?

Ні, звісно, це справа добровільна. Я впевнений, що ніхто, бо це величезний ризик. Я, до речі, говорив з європейцями й питав: "Як би ви поставилися до того, якби Україна взяла й "потопила" Трампа?". А вони сказали: "Ми б Україну на руках носили". Вони ненавидять Трампа, якщо хтось його скине, то стане героєм всієї Європи.

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Що таке суд щодо імпічменту? Найголовніший суд у США за останні 20 років з моменту суду над Клінтоном. Дуже складно пояснити виборцю, чому для найважливішого для країни суду потрібно не більше документів й свідків, які точно все знають, а менше.

Демократи кажуть, що готові до суду й хочуть покликати людину, яка точно знає, порушував президент закон, чи ні. Я думаю, що демократи таки зможуть дотиснути. Дональд Трамп – людина шоу. Він колишній телеведучий. Він дуже любить славу, блиск, гламур.



Дональд Трамп

Зараз він кожен день випускає твіти зі словами: "Я хочу суду", "Я хочу виправдання", "Я хочу, щоби все закінчилося негайно". І в якийсь момент він таки скаже: "Кличмо цих свідків. Я сам прийду і я сам все розповім". Чому? Тому що це буде найпопулярніша телепередача за всю історію людства.

Трамп – це людина трішки безрозсудна, йому завжди все сходило з рук, щоби він не робив. Він п’ять разів оголошував банкрутство і йому за це нічого не було. Він сказав, що може йти по П’ятій авеню в Нью-Йорку застрелити людину і йому за це також нічого не буде. А тут виступити в суді й розповісти, який він хороший. Він хоче слави, хоче всім показати, який він крутий і які його вороги нікчеми.

Тоді з більшою ймовірністю я би сказав, що його приберуть з Білого дому, ніж не приберуть. Якщо це буде достатньо яскравий виступ, то він себе ним втопить. Він, звісно, зірве всі рекорди в телевізійних рейтингах.

Найцікавіше – 71% американців хоче це шоу. Вони кажуть "ми хочемо свідків", "ми хочемо, щоб президент виступив". Тому що Трамп – це шоу, а не сухий клерк.

Я думаю, що це чудова історія, коли Україною зараз керує президент, який раніше був актором і грав президента. Коли вся ця історія закінчиться, то в Голлівуді напевно будуть знімати фільм і Зеленський, який на той момент вже не буде президентом, зможе зіграти самого себе.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?• У телефонній розмові 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі компанії Burisma. А до неї причетний син головного конкурента Дональда Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



• 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує, що Трамп таки говорив Зеленському: "Було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



• Саме через цей скандал у Конгресі оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. А 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі має голосувати Сенат, однак там більшість у республіканців, тож навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.