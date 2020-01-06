У Путина закончился срок, когда он мог уйти мирно: эксклюзивное интервью с Яковиной

О встрече Президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным на нормандской встрече, выборы на Донбассе и скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал Иван Яковина.

О встрече Зеленского и Путина

Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые встретились тет-а-тет после переговоров в нормандском формате. В Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России обсудили ряд вопросов.

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Я думаю, Зеленский выглядел совсем неплохо. Как для первого раза, то вообще – прекрасно. В этом, я убежден, ему помогает его "борзость" (в хорошем понимании этого слова). Он не боится.

В то же время у многих украинских политиков есть реальный страх перед Путиным. Они считают, что Путин – это ужасный, злой гений, который может уничтожить любого человека одним взглядом. Зеленский не боится. Я думаю, если бы он боялся, то даже в президенты не пошел.

Эта борзость помогает ему в переговорах с Путиным. Ведь Путин, на самом деле, тоже человек из подворотни, из рабочего квартала, но не Кривого Рога, а Лениннграда.

Как по мне, Зеленский выбрал правильную тональность разговоров с Путиным: он не отступает, не пытается изображать из себя интеллигентного человека. Самое главное – не отступает. Я считаю, что следующая встреча, которая состоится в апреле (2020 года – 24 канал), она будет успешной для Украины. Сейчас для Путина очень важно провести выборы на Донбассе.



О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала

В 2023 году должен быть принят целый комплекс законов, которые будут легитимизировать его переход в новое качество как президента, царя, руководителя РФ. Для того, чтобы эти законы были приняты, ему нужно абсолютное конституционное большинство в Госдуме. Выборы состоятся в 2021 году. Конечно, можно вообще не проводить их, оставить действующую Думу. Но, скорее всего, он этого делать не будет, потому что хочет сохранить видимость законности.

О выборах на Донбассе

Единственный способ подтолкнуть рейтинг "Единой России" – избавиться от санкций. Это самая главная внешнеполитическая задача Путина. Решить ее можно только одним способом: легитимизировать все происходящее на Донбассе.

А как это можно сделать? Провести выборы. Ему эти выборы критически необходимы для снятия санкций, и для возвращения России в состав международного сообщества. Нужны ли эти выборы Зеленскому? Я очень сомневаюсь в этом, ведь для Зеленского это будет гигантская проблема.

Что известно о санкциях ЕС против России?

ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. С тех пор санкции только усиливались и продолжались на более длительный срок. В санкционный список попали более 200 граждан России и организаций, которые занимаются различной деятельностью в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Зеленский теперь может свободно рассуждать: "Если вы не хотите проводить выборы на Донбассе на моих условиях, подождем 2021 года. Возможно, у вас сменится власть и проведем выборы на других условиях". Зеленский может ждать, Путин – нет. Почему Путин согласится на условия Украины? Он убежден в своей гениальности как политика. Он считает, что он всегда всех переигрывает. И в его понимании он переиграл Порошенко, навязав ему совершенно невыгодные минские договоренности.

Когда Путин смотрит на результаты выборов на украинской территории Донбасса, то видит, что там победили бывшие "регионалы". У Путина срабатывает такая логика: "Если даже на подконтрольной Украине территории Донбасса побеждают люди, которые лояльны ко мне, то при условии честных выборов они точно победят". Поэтому Путин может согласиться на все, чтобы провести те выборы.

Но он также набивает себе цену, пытается продвинуть свою позицию. Он не хочет, конечно, передавать контроль над границей, но надо понимать, что у него есть свои приоритеты. Обеспечить себе безопасность и переизбраться на еще один срок или обеспечить безопасность жителям самопровозглашенной "ЛДНР"? Конечно, он для себя важнее всех людей, которые живут там.

У Путина есть время до сентября 2021 года. Он думает, что это время он потратит на попытки победить в этой ситуации. Я не вижу такой возможности для него. Только если Украина не начнет отступать.

Как могут пройти выборы на Донбассе?

Украинская сторона 1 октября согласилась в Минске на формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Именно этот документ определяет условия для проведения выборов на оккупированных территориях.



• Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.

• Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли согласно стандартам организации и международным стандартам демократических выборов.

• Украина настаивает, что выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Киева.

О судьбе Путина

Есть еще один важный момент. Если сейчас состоится импичмент Дональда Трампа, то Конгресс и Сенат примут эти "адские" санкции, против которых сейчас администрация Трампа очень сильно выступает. Их подготовили еще два года назад. Это санкции против российской банковской системы, нефтегазовой сферы. Там много всего, в частности, и формирования единого органа, который будет проводить санкции против России на всех возможных уровнях и направлениях. То есть, такие санкции способны уничтожить российскую экономику за год.

Путин понимает – если он будет тянуть с проведением выборов, он может остаться и без выборов, и без своего человека в Белом доме. Тогда его положение, в частности, и по Донбассу – станет совершенно безвыходным. Он будет вынужден просто так уйти оттуда, ничего не получив.



Владимир Путин

Я думаю, что сейчас у Путина политическое окно возможностей для маневров постепенно сужается. К сожалению, в Украине уже выработалась привычка жить с войной, в конфликтном положении. Как бы это ужасно не звучало, но Украина не развалится, если ситуация на Донбассе, которая сейчас происходит, будет продолжаться еще год. Как государство, Украина не погибнет.

Конечно, это ужасная ситуация – умирают люди, тратятся огромные суммы, но упадка государства не состоится. В России совсем другая ситуация. Может произойти гибель не страны, а режима, если произойдут все эти санкции.

Какой сценарий для Кремля ты видишь?

Проблема Путина в том, что у него уже истек тот срок, когда он мог уйти мирно. Если он уйдет сейчас, его обязательно или посадят, или расстреляют, или отправят в Гаагу или еще что-то. Он это прекрасно понимает. Поэтому мирным путем он не уйдет от власти. Ему теперь или на кладбище, или под суд.

Что это значит для Украины?

Нужно не переставать давить на Кремль. Украина может это делать, однако у нее всегда была эта странная, совершенно непонятная мне сознание, что "мы бедные и несчастные ничего не можем сделать". На Кремль можно давить через газ, через создание международной коалиции.

В значительной степени благодаря Украине было прекращено строительство "Северного потока-2". Можно давить, начиная от МОК, заканчивая международными судами. Потому что, как мы видим, мир сейчас на стороне Украины.

Любые иски, которые подает Украина, они удовлетворяются в Европе, США и многих других странах, принимаются санкции. Это давление можно увеличивать. Украина не является такой маленькой, она лишь втрое меньше, чем Россия по количеству населения.

Что известно о "Северном потоке-2"?

Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.





Маршрут "Северного потока-2": карта



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

Если сейчас события на Донбассе пойдут по иному сценарию, они пойдут в наступление?

Нужно оценивать, что значит пойдут в наступление – запустят ракеты с ядерными боеголовками? Это будет означать мгновенное отключение России от мировой экономики. Отключение России, которая живет только путем экспорта, от возможности рассчитываться в долларах и евро приведет к закрытию такого проекта как Россия. Страна просто останется без денег.

Советский Союз мог противостоять Америке, потому что многое производил сам. Россия сама не производит ничего, даже зубочистки они импортируют из Китая. Проблема в том, что Россия слишком интегрирована. Если ее отрезать от иностранных рынков, она погибнет.

Поэтому российская власть может себе позволить какую-то ограниченную агрессию, однако не полномасштабное вторжение с бомбежками Украины. Я пока не вижу возможности, что мировое сообщество станет на сторону России. Например, элементарная вещь – оставшись без украинской ГТС, Россия не сможет экспортировать газ в Европу.

Ни одна компания не возьмется достроить "Северный поток-2"?

Конечно, нет. Любая компания понимает, что ей еще долго работать на этом рынке, поэтому она не может пожертвовать всеми своими будущими контрактами. Давить можно и нужно занимать проактивную позицию, а не только реагировать на какие-то вещи, которые идут из Кремля. Нужна собственная позиция.

Изменилось ли отношение к Зеленскому после всех его важных решений?

Появилось как много хорошего, так и плохого. Меня на самом деле очень пугает ситуация с Коломойским. Когда есть кто-то равнее перед законом, чем все остальные, это 100% порождает коррупцию, злоупотребление и нарушает конкурентную среду.

Это приводит к общим затратам существования страны. Там, где страна могла за что-то заплатить 10 гривен, она заплатит 15. Люди беднеют, один человек богатеет. Поэтому эта история мне не нравится. Мне нравится то, что назначают много хороших людей на важные должности. Хотя я понимаю, что каким хорошим человек не был бы, в течение некоторого времени он может стать коррумпированным. Поэтому даже наилучших людей нужно менять время от времени.



Владимир Зеленский

То есть, у тебя сейчас еще нет такого убеждения, что у Зеленского есть искренние намерения изменить что-то к лучшему?

Я думаю, что он не пришел к власти воровать или обогащаться. Однако, очевидно, что в его окружении есть люди с сомнительными взглядами, методами работы.

О скандале по импичменту Трампа

Правильно ли ведет себя Зеленский в скандальной истории с импичментом Трампа?

Я буду одним из немногих, кто скажет, что неправильно. Это уникальный шанс сбросить Трампа и им нужно воспользоваться. Нужно придумать хороший план, чтобы это все произошло незаметно для самого Трампа.

К счастью, Трамп не обращает большое внимание на происходящее в Украине, сейчас он больше увлечен событиями в США. Здесь можно ему устроить ловушку. Нужен человек, который летом 2019 года был в команде президента Зеленского на достаточно высокой должности. Потом он оттуда ушел, желательно со скандалом. Например, Данилюк, Зеркаль, возможно есть и другие.

Это человек, который обладает всей полнотой информации, имеет определенный уровень авторитета и доверия, не является представителем команды президента, а еще лучше – является оппонентом. Мог бы рассказать о том, как все происходило на самом деле, в частности, о том, что Трамп пытался шантажировать Украину. Я думаю, что это могло бы помочь демократам сбросить Трампа.

Трамп действительно ненавидит Украину и он ее уже не полюбит. Сейчас Трамп выступает против принятия "адских" санкций. Если бы на его месте был другой президент, они могли бы быть приняты еще два года назад и тогда бы проблемы Украины закончились.

Таких ситуаций немало. Из последнего – он отменил учения НАТО в Черном море, он поддерживает Россию в вопросе с Сирией. Говорят, что Трамп предоставил Украине "Джавелины", зато Обама только одеяла для военных. Те вещи, которые предоставил Обама, в некоторой степени помогли Украине сдержать наступление русских войск.



Американские "Джавелины"

"Джавелины", которые предоставил Трамп, не использовались ни разу, они вообще лежат где-то на складе. Поэтому это еще вопрос, Что полезнее – "Джавелины" или одеяла. Если бы Украине удалось избавиться от Трампа, это был бы грандиозный успех украинской дипломатии. По моему убеждению, Трампа в Белый дом посадила российская разведка и он работает на Россию.

Путин говорит об импичменте Трампу такими словами, которыми сейчас оперируют представители республиканской партии. Кажется, на CNN говорилось о том, что на сегодня республиканская партия является самой пророссийской организацией в мире. Те люди, которые во время Холодной войны выступали против Советского Союза, сейчас вынуждены говорить, что Путин ни в чем не виноват.

О приезде Джулиани в Украину

Ты читал о доказательствах того, что в США вели переговоры по мобильным телефонам и это могли легко перехватить российские спецслужбы, которые могут иметь тонну компромата на Трампа. Который они могут использовать хоть сейчас, хоть когда угодно.

Я в этом вообще не сомневаюсь. Потому что Джулиани, который является личным адвокатом Трампа, когда был в Украине, постоянно звонил Трампу со своего телефона. Конечно, все эти разговоры были перехвачены российской разведкой. Я в этом ни на секунду не сомневаюсь.

Зачем Джулиани приезжал в Киев?

Как я понимаю, он пытается продолжать собирать компромат на Байдена…



Руди Джулиани

Чтобы перебить историю с импичментом?

Нет, у них против Байдена отдельная игра. Они хотят утопить его во время предвыборной кампании. И скорее всего у них это получится, потому что сын Байдена ничего здесь не делал и получал за это бешеную сумму денег.

То есть они могут доказать, что это была политическая история и злоупотребление положением, властью?

Нет, то, что Байден что-то нарушил – я в этом сильно сомневаюсь. Во-первых, конфликт интересов. А во-вторых, я убежден – смогут доказать, что сын Байдена ничего не делает и получал деньги просто так. А это рикошетом ударит и по самому Байдену.



Джо Байден с сыном

Американцы вообще поймут эту историю?

У них очень простая история: сын кандидата в президенты получал деньги от непонятных олигархов вообще ни за что.

За консалтинг?

Это даже нам смешно.

То есть это может реально сбить Байдена с кампании?

Может. Это может не заберет всех его поклонников, но часть заберет. Я почему настаиваю на том, что Украине было бы выгодно от Трампа избавиться? Потому что, по моему мнению, это было бы самым быстрым путем к окончанию войны и победы в ней Украины.

Как только появится новый президент, события будут идти совсем иначе в этой войне. Сейчас Америка почти отстраняется от участия в этом конфликте. Если же она будет серьезно и по настоящему вовлечена в решение проблем Украины, то Россия очень быстро отступит. Их силы несравнимы, поэтому другого выбора у Путина не будет, как только отойти назад.

А чисто технически – реально ли грозит Трампу импичмент?

Неделю назад я бы сказал, что конечно нет, не будет никакого отстранения с должности. Сейчас не могу уже сказать, потому что там началась очень высокая игра. Очень хитрая игра, которую даже понять невозможно.

Суть в том, что демократы ставят условия: "Трамп может быть оправдан в Сенате, если выступят свидетели, которых мы хотим услышать". Это четыре человека: два представителя финансово-бюджетного управления Министерства обороны Белого дома, Мик Малвейни – глава администрации Белого дома Джон Болтон – бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности.



Джон Болтон

Республиканцы категорически против допроса этих людей в Сенате. Потому что с очень большой вероятностью, я бы сказал 99,9%, эти люди расскажут историю так, что будет понятно – Трамп пытался давить на Зеленского в личных политических целях. После этого сенаторам будет очень сложно оправдать Трампа.

Не потому, что они будут уверены в его виновности. А потому что им еще переизбираться. Особенно там есть несколько сенаторов, которые избирались от демократических штатов. Им особенно сложно.

Еще относительно голосования. Представим себе на минутку, что приезжает кто-то из Украины в Сенат, выступает, как свидетель, и говорит: "Я слышал этот разговор с украинской стороны и давление было. Мы все все поняли. Конечно, что Зеленский говорил бы, что ничего не было, но на самом деле было".

Они могут обязать кого-то из наших свидетельствовать?

Нет, конечно, это дело добровольное. Я уверен, что никто, потому что это огромный риск. Я, кстати, говорил с европейцами и спрашивал: "Как бы вы отнеслись к тому, если бы Украина взяла и потопила Трампа?". А они сказали: "Мы бы Украину на руках носили". Они ненавидят Трампа, если кто-то его скинет, то станет героем всей Европы.

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Что такое суд по импичменту? Самый главный суд в США за последние 20 лет с момента суда над Клинтоном. Очень сложно объяснить избирателю, почему для важнейшего для страны суда нужно не больше документов и свидетелей, которые точно все знают, а меньше.

Демократы говорят, что готовы к суду и хотят позвать человека, который точно знает, нарушал ли президент закон, или нет. Я думаю, что демократы таки смогут дожать. Дональд Трамп – человек шоу. Он бывший телеведущий. Он очень любит славу, блеск, гламур.



Дональд Трамп

Сейчас он каждый день выпускает твиты со словами: "Я хочу суда", "Я хочу оправдания", "Я хочу, чтобы все закончилось немедленно". И в какой-то момент он таки скажет: "Позовем этих свидетелей. Я сам приду и я сам все расскажу". Почему? Потому что это будет самая популярная телепередача за всю историю человечества.

Трамп – это человек немножко безрассудный, ему всегда все сходило с рук, чтобы он не делал. Он пять раз объявлял банкротство и ему за это ничего не было. Он сказал, что может идти по Пятой авеню в Нью-Йорке застрелить человека и ему за это ничего не будет. А тут выступить в суде и рассказать, какой он хороший. Он хочет славы, хочет всем показать, какой он крутой и какие его враги ничтожества.

Тогда с большей вероятностью я бы сказал, что его уберут из Белого дома, чем не уберут. Если это будет достаточно яркое выступление, то он себя им утопит. Он, конечно, сорвет все рекорды в телевизионных рейтингах.

Самое интересное – 71% американцев хочет это шоу. Они говорят "мы хотим свидетелей", "мы хотим, чтобы президент выступил". Потому что Трамп – это шоу, а не сухой клерк.

Я думаю, что это замечательная история, когда Украиной сейчас руководит президент, который раньше был актером и играл президента. Когда вся эта история закончится, то в Голливуде наверняка будут снимать фильм и Зеленский, который на тот момент уже не будет президентом, сможет сыграть самого себя.

Почему Трампу хотят объявить импичмент?

• В телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу компании Burisma. А к ней причастен сын главного конкурента Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.



• 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует, что Трамп говорил Зеленскому: "Было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



• Именно из-за этого скандала в Конгрессе объявили начало формальной процедуры импичмента президента США. А 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство у республиканцев, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.