Зеленский – это огромный сюрприз для многих: эксклюзивное интервью с Сергеем Лещенко

О приходе Зеленского к власти, обновлении системы, влиянии олигархов, делах Порошенко и громких расследованиях в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал бывший депутат Сергей Лещенко.

Главным событием прошлого года все, несомненно, считают президентские, парламентские выборы и перезагрузку власти.

На самом деле, главное событие – это большое обновление во всех кабинетах. Все кабинеты обновляются, и это то, чего Украина очень долго ждала.

Как оно тебе? С одной стороны, из власти вылетели такие персонажи, как Пашинский, Грановский, Кононенко, но в принципе и такие, как ты и Мустафа Найем.

Я думаю, что классный был год. Надо персонифицировать, где мы находимся, где кто находится. Если сесть на вертолет и посмотреть сверху на все процессы, которые происходят в политике... Мы сейчас говорим исключительно о политике, потому что она имеет отложенный эффект на экономику.

Читайте также: Власть должна постоянно чувствовать, что мы следим: эксклюзивное интервью с Рыбачуком

В политике происходит то, к чему мы очень долго стремились – это обновление в Офисе Президента, парламенте и полностью новое правительство. И давайте представим, что мы год назад думали, какие у нас были мысли и в чем мы живем сейчас. Это для меня лучший индикатор изменений. Год назад мы думали, что или Порошенко, или Тимошенко, и мы законсервируем политику еще на 10 лет, потому что они шли очень уверенно со своими правилами игры.

Год назад мы думали, что скорее всего, часть людей, которые боролись за перемены и хотели, чтобы коррупционеров сажали в тюрьмы, сами сядут в тюрьму, потому что их затравят в конце концов "порохоботы". Не хочу никого обидеть, но теперь видно, что это была организованная группа людей, которые устраивали травлю критиков предыдущей власти, или были новые боты со стороны Тимошенко.

Это бы в конце концов привело к консервации на 5-10 лет. Сейчас мы видим процессы, которые никто не мог спрогнозировать, и мне они кажутся очень симпатичными. Не только потому, что я поддерживал Зеленского с самого начала, а потому, что это то, за что боролось много людей и чего Украине не хватало как минимум последних 20 лет.



Порошенко или Тимошенко могли бы еще минимум на 5 лет законсервировать власть

То есть, новое поколение приходит везде и, возможно, оно не всегда опытное. А, возможно, оно не так красиво "заливает" и лапшу вешает на уши, как это умеют классические политики делать. Возможно, люди уже начинают скучать по этой лапше.

Есть негативные или несовершенные моменты – нет ничего совершенного. Поэтому, когда говорят о недостатке года, то это Аваков. Я думаю, что это была ошибка, и чем дальше, тем труднее будет ее исправлять для президента.

Конечно, Аваков для Зеленского будет проблемой, и не только потому, что они ментально разные. Они политически разные, потому что он остается символом определенной деградации и ретроградства в политике – старого поколения, с которым никак не получается попрощаться.

С другой стороны, он просто контролирует больше процессов, чем это кажется на первый взгляд. И он может держать Зеленского в определенных процессах, и тот даже не почувствует, что Аваков его ведет по определенному сценарию.

Поэтому, конечно, его не стоило оставлять в правительстве. И опасения, что только Аваков может сохранить стабильность, выглядели абсурдно. В конце концов, нет ничего идеального. Если мы сравним общие изменения, которые происходили, и то, что остался Аваков – то это не так много.



Арсен Аваков – недостаток года

Следующий момент – это когда политические достижения должны уже отражаться на повседневной жизни и на экономике. Потому что экономика диктует для людей уровень удовлетворения жизнью в Украине. Очевидно, что от того, как люди живут, зависит и готовность поддерживать Украину или эмигрировать, что остается очень большой проблемой. Ведь когда ты приезжаешь на заводы, ты часто видишь огромный дефицит рабочих рук. Некому устроиться.

Во многих регионах нет людей, которые готовы делать серьезную работу. Мне кажется, что Зеленский – это огромный сюрприз для многих, которые испытывали к нему негативное отношение. Люди были не готовы воспринять такое изменение. Для меня с самого начала было понятно, что это станет большим положительным сюрпризом.

Интересно! Зеленский для Украины – как лотерейный билет: эксклюзивное интервью с Казариным

Когда мы впервые встретились с ним в декабре 2018 года, было очевидно, что у политиков к нему очень заниженные ожидания. Его не воспринимали серьезно, и это большая ошибка. Его недооценивали, а когда недооценивают, а затем человек выполняет все, что ты хотел и еще и с превышением ожиданий, тогда ты его воспринимаешь даже с дополнительным энтузиазмом.

Я думаю, что он будет оставаться популярным политиком длительное время. И эта истерия, которая происходит в социальных сетях, что рейтинг Зеленского падает на дно, это смешно. Когда поддержка президента за 50%, такого в Украине почти никогда не бывает. Но на самом деле люди будут дальше воспринимать Зеленского как "нашего пацана" внутри старой коррумпированной системы.



Рейтинг Зеленского / Инфографика 24 канал

И поэтому Зеленский будет дальше делать много изменений, в том числе и кадровых, имея развязанные руки. Это очень важно, когда ты не ограничен, что это мой кум, поэтому я не могу его дернуть с должности, это мой родственник и я не хочу его увольнять.

У Зеленского таких ограничений нет, поэтому мы видим как, например, на уровне руководителей областных администраций сменили уже четырех человек. Никто даже не заметил этого. Изменения будут идти, и это отсутствие связанных рук у президента – это большой плюс. Раньше все президенты были обязаны.

Например, нет голосов на то, чтобы принять бюджет – надо идти договариваться к каким-то аграрным коррупционерам, или идти к металлургическим олигархам. Здесь такого нет и это очень серьезный плюс.

Мы видим, что в "Слуге народа" сказались свои группы влияния. Например, они не могут проголосовать за земельную реформу, президентские законопроекты.

Первое, о чем я предлагаю вспомнить, что мы вообще обсуждаем. Год назад земельная реформа – это была тема табу, которую даже страшно было вспомнить в эфире. Второе – мы уже в процессе принятия. Я думаю, что в конце концов это решение будет принято. Это будут серьезные изменения, которые 20 лет боялись вслух озвучить "классические" политики. Сразу на них начинались массированный прессинг и атаки со стороны оппонентов. Здесь нет такого. И мы этот процесс доведем до конца.

Читайте также: Зеленский может иметь большие имиджевые потери, – Казарин о деле Шеремета

Я считаю, что Зеленский не пойдет на второй срок. Я верю его обещанию. Во-первых, это было сказано публично до выборов и подтверждено после выборов. Во-вторых, я чувствую настроения. В ближайшем окружении люди очень устали. Вокруг них искусственно создана негативная информационная атмосфера. Если вы выйдете на улицу и спросите у простых граждан, вы обычно услышите гораздо лучшее, чем то, что прочитаете на фейсбуке.

Но политики сидят на фейсбуке, а не выходят на улицы спрашивать, что о них думают люди. И, конечно, когда на тебя такой медийный прессинг, или даже социальных сетей, то ты начинаешь сам себя занижать. И из-за такого прессинга цепляться за власть никто не будет. Это очень сильный плюс.

Потому что когда у тебя нет потребности создавать теневую кассу на второй срок, обрастать связями для переизбрания, создавать неестественные коалиции с какими-то преступниками с депутатскими мандатами или кланами, или олигархами, то у тебя гораздо больше возможностей. Спектр действий намного шире.



Главный редактор 24 канала Елена Трибушная и экс-нардеп Сергей Лещенко

Я думаю, что действующая администрация вместе с Зеленским отработает один срок и надеюсь, что оставит положительную запись в истории. И далее эти изменения нужно будет сделать неотвратимыми. То есть, когда кто-то новый придет, чтобы эти изменения не стали откатывать назад. Я надеюсь, что вот эта наследственность, она будет потом дальше держать этот курс. Мне кажется, очень положительный сигнал – это две связанные между собой вещи.

Первое, что радикалы с обеих сторон – это маргиналы. С одной стороны это националисты, с другой – Медведчук. Они не получили игры своей. Они находятся на обочине и не влияют на процесс. Они пытаются где-то радикализировать ситуацию, где-то играть на определенных провокациях.

И все равно оно на общественных замерах не приводит к ожидаемым результатам. Это важно, потому что если власть сохраняет поддержку, она может гораздо больше. Поэтому вот эти две крайние ниши – националистическая и пророссийская – они остаются не такими влиятельными, как мы опасались год назад.

Интересно! Кто уговорил Зеленского пойти на выборы: эксклюзивный комментарий Севгиль Мусаевой

Второе, политическое преступление Порошенко было в том, что он пошел на второй срок, раскалывая очень сильно страну. Он решил, что ему надо идти через национализм, потом нарастить там свое ядро, расширить свою поддержку и впоследствии победить за счет резкой трансформации в ультранационалистическую правую нишу.

Когда президент начинает играть в такую игру, определенная часть общества начинает на него ориентироваться и, соответственно, это сильнее приводит к расколу. Зеленский сейчас определенным образом сошлифовывает эти острые углы, происходит так называемый политический лифтинг. Мне кажется, этот символ года то, что общество успокаивается.

После выборов один лагерь другого просто ненавидел.

Это все не имеет значения, пока мы не видим социологию. А социология показывает более 50% поддержки Зеленского. Именно это индикатор, а не то, что говорят в фейсбуке или на кухне. Мне кажется, в обществе происходит определенное успокоение по сравнению с тем, что было год назад. Например, Порошенко последние год или полтора при власти резко перешел к псевдопатриотической националистической нише. И это создало серьезный раскол в обществе.

Ведь Украина – это не только одни взгляды, а и другие, о которых президент тоже должен помнить, даже если он идет на выборы. Во-первых, Зеленский не дрейфует из крайней ниши в более центристскую. С другой стороны, он не оправдал опасений патриотических сил. Я думаю, что такая более нейтральная позиция президента в двух крайних проявлений – она важна.

Он должен понимать, что ядро украинцев находится где-то по центру. Нельзя построить Украину по сценарию или пророссийских политических сил, или националистов. Тот, кто контролирует политический центр, контролирует и украинскую политику. И то, что Зеленский сдрейфовал этот центр, успокаивает все общество.

То, что успели сделать за эти полгода президент и его фракция, – что ты считаешь таким важным?

Мне кажется, лучше посчитать то, что было сделано, о чем и мечтать не могли. Давайте только по антикоррупционной истории. Отменили незаконное обогащение перед выборами президента – восстановлено и сейчас эта норма действует. Запустили Антикоррупционный суд. При Порошенко мы пытались толкать этот процесс почти три года, а он его блокировал. Сейчас этот орган уже работает. НАБУ получило дополнительные полномочия.

Что такое Антикоррупционный суд23 декабря 2017 года Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. Принятие этого закона является одним из требований Международного валютного фонда.



Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, фигурантами которых являются топ-коррупционеры. Главными требованиями Венецианской комиссии были независимость суда и новый принцип подбора служителей Фемиды.

Это лишь антикоррупционные проявления. Полная замена генерального прокурора, руководства генеральной прокуратуры, переаттестация всех прокуроров. Это то, что не сделал ни один из предшественников. Четыре волны обновления в политике: первая – новый президент, вторая – новая Верховная Рада, третья – новое правительство, четвертая – новый генеральный прокурор.

Читайте также: Трубу продолжает рвать: в сеть слили новую порцию прослушки из кабинета бывшего главы ГБР

Сейчас будет пятая – это новый руководитель Государственного бюро расследований. Потому что после того, как прокуратура потеряла функции следствия, это будет очень важный орган, который удалось перезагрузить под конец года.

Это всегда оставалось в перечне невыполненных требований антикоррупционных активистов, международного сообщества. Когда мы в конце 2019 года анализировали, что еще не сделано по борьбе с коррупцией, в итоге даже было того, что еще положить на стол. Разве что по судебной системе. В перезагрузке судебной системы были ошибки, потому что не был перезагружен ключевой орган – Высший совет правосудия.

Чем занимается Высший совет правосудия?Это влиятельный государственный орган, который должен обеспечивать независимость судопроизводства, а также формировать добродетельный и высокопрофессиональный корпус служителей Фемиды. Высший совет правосудия состоит из 30 членов, 10 из которых выбирает съезд судей, по два – съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров, съезд представителей юридических вузов, президент, Верховная Рада, а председатель Верховного суда является членом ВРП по своей должности.

Во многих сферах, где люди ставили себе амбициозные планы – они достигли многих результатов. Не факт, что так будет в 2020 году. Скорость будет замедляться, потому что этот политический "медовый месяц" будет заканчиваться. Фактически, происходит не раскол, а отделяется группа Коломойского, и она не такая мощная, как это кажется. Там где-то 10-15 депутатов.

При 250 "слуг народа" это не критично для принятия решений. Но это создает негативный фон. Хотя удельный вес вот этих людей Коломойского, он даже не составляет 10% от фракции. Если мы посмотрим, сколько законов было принято монобольшинством и для скольких законов не хватило голосов, то это минимум. Мне кажется, что не стоит преувеличивать последствия от того, что в какой-то момент не хватило голосов.



Зеленский прямым текстом не обещал бороться с олигархами

Во-первых, было по меньшей мере пять больших примеров, когда люди Коломойского голосовали отдельно. Это закон об отмене депутатской неприкосновенности, Дубневич, закон о ГБР, рынок земли и сейчас – пошлины на бензин. Они голосовали отдельно, но все эти решения или прошли, или не были приняты в той редакции, которую хотел Коломойский. Во-вторых, Коломойский в этом году не получил ничего из того, что хотел.

По Приватбанку вопрос не решен для него. Более того, решение этого вопроса через суды перенесли на конец января. Это произойдет как раз накануне заседания МВФ. Я считаю, шансы почти нулевые на то, что решение суда будет в пользу Коломойского. За это время есть шанс принять закон, который лишит его возможности через суды возвращать банки.

Для того, чтобы этот закон провести результативно через парламент, тоже есть знаки, которые на это указывают. Например то, что профильным комитетом по этому закону пытаются сделать правовой комитет, а не тот, где сидит депутат от Коломойского. Поэтому мне кажется, что влияние Коломойского на власть очень преувеличено.

Я имел в виду, что при "типа усилении" Коломойского происходит ослабление.

Например, Ахметов контролировал большую фракцию, в ОП у него было влияние напрямую на Порошенко, на правительство, на Гройсмана, на регулятора энергетики. Сейчас этого всего нет.

Что было раньше при аграрных олигархах? Они открывали дверь ногой в ОП, в правительство. В предыдущем Кабмине ставленник одного из олигархов был руководителем представительства правительства в парламенте. Они получали миллиардные дотации "по свистку". Сейчас это все прекратилось.

Относительно Коломойского, то здесь мы скорее говорим о том, что ничего из запланированного ним не достигнуто. Фирташ, похоже, также не счастлив от того, что происходит.

С другой стороны, для олигархов важно, чтобы не происходило перекоса, когда один олигарх получает все, а другие сидят на голодном пайке. Очевидно, что такого не произошло.

Мне кажется, даже через такое желание уменьшить их влияние, если оно будет по-справедливому уменьшено, то и сами олигархи, возможно, не будут столь радикальны в отношении Зеленского. Потому что они видят, что не происходит возвышение одних путем понижения других.

Например, как это было при Порошенко, когда часть олигархов сидела на голодном пайке, а Медведчуку давали возможность зарабатывать на дизеле. Кстати, Медведчук потерял, фактически, огромный канал поставки дизтоплива на внутренний рынок через нефтепродуктопровод, который был во времена Порошенко.

Также Ахметов получал чрезвычайные преимущества благодаря "Роттердам+". Другие олигархи ничего не имели. Их атаковали. Поэтому была такая война. Одни олигархи поддерживали одних, другие – других. Если сейчас такого перекоса не будет, если будут уменьшать влияние всех одновременно, то они, возможно, даже признают этот статус и не будут расшатывать ситуацию.

Что известно о формуле "Роттердам+"?Это методика формирования цены на топливную составляющую (уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине. Действовать начала в мае 2016 года в результате потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Донбассе. Поскольку донбасский уголь почти полностью попал под контроль оккупантов, украинская власть для обеспечения энергонезависимости приняла решение покупать уголь на международной бирже в Нидерландах, куда он, в свою очередь, попадает из Южно-Африканской Республики и Южной Америки. О том, почему формулу называют скандальной – читайте здесь.





Схема "Роттердам+"

Для некоторых из них не столько важно заработать, сколько не быть "лохом" – когда их используют как "лохов", а кто-то в это время зарабатывает.

Насчет Порошенко: те полтора десятка дел, которые сейчас против него открыты, это политические игры?

Я повторю то, что говорил и раньше. Для Украины важно осуждение за коррупцию предыдущего президента, чтобы следующие не имели таких соблазнов. Если на Порошенко существует реальная доказательная база его нарушений, а я убежден, что такие нарушения были – тогда для Украины в историческом измерении важно, чтобы он сел на скамью подсудимых и ответил за свои деяния.



Против Порошенко есть коррупционные дела

Поэтому даже критические замечания европейцев на эту тему, мне кажется, лишние. Они не имеют права нам указывать, кого из украинских коррупционеров и как преследовать. Им надо было избраться в Украине политиками. И если они хотят защищать Порошенко, то разделить с ним ответственность за эту коррупцию, которую он совершал.

В Израиле президенты сидят в тюрьмах, Нетаньяху под следствием, Саркози во Франции под следствием... Даже Трамп – это пример того, как состоялось расследование и наказание за торговлю влиянием. Почему у нас в Украине этого не может быть в отношении пятого президента?

Среди тех дел, которые сейчас ведутся в отношении Порошенко, ты видишь те, по которым могут привлечь?

Да множество дел. "Роттедам+" – это схема вывода денег в интересах Ахметова…

На самом начале много людей имели заниженные ожидания в отношении Зеленского, а я в свою очередь говорил, что он не собирается быть ничьей марионеткой. Он человек, который мотивирован собственным успехом.

Прошло полгода работы президента. Если бы была коррупционная схема, например, как "Роттердам+", мы бы об этом уже знали. Такой схемы нет.

Читайте также: В США оценили Зеленского и Порошенко в вопросе противостояния Путину

Для него личный успех важнее, чем деньги. Есть амбиция стать первым успешным президентом, который закончит каденцию с огромной поддержкой – возможно, 40-50%. Это то, чего не было в украинской истории.

И закончить президентство в 46 лет, когда у тебя еще полжизни впереди, а ты уже достиг так много. Я думаю, что это гораздо круче, чем стать миллиардером и потом не знать как эти деньги легализовать, куда их потратить. Такое мое ощущение его мотивации – личный успех, конечно, как президента.

Возможно, для него обложка журнала Time важнее, чем 100 миллионов на счету. Только потому, что это другая весовая категория. Для президента какой-то страны, даже меньше Украины, 100 миллионов – это не уникальное явление. Я убежден, что на постсоветском пространстве из нынешних или предыдущих президентов любой мог 100 миллионов украсть или заработать квазизаконным путем.



Зеленский на обложке авторитетного Time

А попасть на обложку журнала Time из них не смог никто, кроме одного. Еще Путин, но это было по негативным причинам, ведь он в тот год напал на Грузию. Это другой показатель, который намного весомее. Это мотивация личного политического успеха.

Фактически, именно этим руководствовались все известные реформаторы. От Черчилля, Рузвельта и до Клинтона или Рейгана. Политика – это всегда борьба амбиций. Нельзя говорить, что политик не амбициозный. Это никогда не работает. Если у тебя нет амбиций, то ты не мотивирован заниматься политикой.

Но когда победил Порошенко, то мы тоже очень долго думали, что у него есть амбиции. А потом оказалось, что амбиции другие.

Он думал, что он сможет обманывать всех и долго. А ты можешь обманывать всех, но очень мало. Или обманывать долго, но маленькую группу людей. Он решил, что можно и так, и так: обманывать всех и долго.

Чтобы поставить точку в истории с Коломойским. На тех пленках, которые якобы были сделаны в кабинете Трубы, там тоже есть о Коломойском, где якобы дают какие-то указания с Банковой не трогать его предприятие.

Насколько я там понял, Богдан вмешивался в то, чтобы решение для Коломойского не было принято в нужном для него формате.

Не помню или о Приватбанке, или что... Но вроде Богдан говорит, что не надо во время, когда есть МВФ, делать какие-то действия, которые могут удовлетворить Коломойского.

Ты считаешь, что нет влияния Коломойского, которым все пугали?

Я это вижу. То, что предполагалось в воображении многих фантазеров политических. Это должно быть так: Коломойский сидит чуть ли не в Офисе Президента или у себя и в телефонном режиме руководит президентом, правительством и Верховной Радой.

Интересно! Подконтрольные Коломойскому депутаты: какая поправка выгодна олигарху

Мы видим сейчас реалии, которые заключаются в том, что не достигнуто Коломойским ни одной из поставленных целей. В парламенте он контролирует маргинальную группу, которая не влияет даже на монобольшинство.



Зеленскому приписывают влияние олигарха Коломойского

Мне кажется, что уже вырабатывается иммунитет, то есть Коломойского перестают бояться настолько серьезно, как это было вначале. Потому что видят, что его влияние намного преувеличено, чем это в воображении многих было.

Это делает людей более расслабленными, то есть они не напрягаются, когда Коломойский чем-то там недоволен.

Влияние ни Коломойского, ни Авакова не было критическим для Зеленского. Сейчас говорят, что если бы не Аваков, то Зеленский проиграл бы выборы. Да не проиграл бы он выборы вообще! Говорят, что если бы не Аваков, Порошенко скупил бы всю Украину и переизбрался бы на второй срок. Не переизбрался бы он – это очевидно. Мы задним числом это уже видим, что это бы не сработало.

Когда говорят, что без канала Коломойского Зеленский бы не победил – победил бы он тоже на выборах. Не выступал бы на канале Коломойского, то я убежден, что из тех каналов, которые есть, другие бесплатно давали бы ему эфир. Только чтобы, во-первых, поменять власть. Потому что недовольство властью было и среди олигархов тоже.

Во-вторых, потому что продукт Зеленского всегда был популярен. Он приносит за собой огромные рейтинги. Поэтому если бы не Коломойский, то кто-то другой бы из владельцев медиа давал бы ему трибуну выступать.

В-третьих, даже если бы не давали, то он бы действовал через социальные сети. Все равно сарафанное радио сработало бы.

Если мы посмотрим, каковы взгляды Зеленского, его Офиса, правительства во многих вопросах – это полностью противоречит взглядам Коломойского и его информационно-политического клана в парламенте и на телеканалах.

Но когда они запостили фото с Банковой, где Коломойский с Зеленским рядом сидит, то все немножко взбодрились.

Я думаю, что это был информационный просчет. Очевидно Офис думал так: "Мы не будем скрывать встречу, покажем, что она состоялась и таким образом снимем спекуляцию". А на Западе как раз это вызвало негативную реакцию.

Хотя я не скажу, что это привело к катастрофическим последствиям. Смотрят не на фотографию, а на реальные действия.

А реальные действия таковы, что Коломойский не получил то, что хотел. Даже последнее голосование, когда пытались протолкнуть через парламент снижение акциза на бензин и увеличение акциза на автомобильный газ. Это явно в интересах Коломойского переключить потребителей.

Происходит ли что-то похожее на обещанное наступление на олигархов?

Во-первых, наступление на олигархов обещал Порошенко. Зеленский прямым текстом такого не обещал.

Интересно! Зеленский должен пройти испытание Коломойским, – Казарин

Но по "Роттердам+" есть огромный прогресс. Как только ушел Порошенко – сразу 6 подозрений антикоррупционное бюро выписало. Много дел, которые блокировались 3-4 последних года, были разблокированы и десятки подозрений пошли – от Бахматюка и других олигархов и коррумпированных чиновников.

Я убежден, что дело "Роттердам+" имеет перспективу. Я думаю, что для следствия проще доказать какое-то однозначное дело. Однозначным является, например, дело судьи Чауса.

Что известно о судье ЧаусеНиколай Чаус – экс-судья Днепровского райсуда Киева, который принимал решения против активистов Автомайдана по сфальсифицированным делам. Еще одним скандальным делом Чауса было его решение о снятии с розыска и запрет проводить следственные действия по сообщнику Януковича Юрию Иванющенко. А в августе 2016 года Чауса задержали при получении 150 тысяч долларов взятки. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках.





Скандальные дела судьи Чауса

Поэтому, я думаю, если Чауса выдадут Украине и он даст показания о том, кто ему помогал бежать, это покажет ближайшее окружение Порошенко. Это будет очень тревожный сигнал для пятого президента. Вторым однозначным делом является похищение Саакашвили.

Кроме этого, адвокат экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой, в которой просит признать незаконными действия органов государственной власти Украины относительно политика в части нарушения прав человека.

Что известно о похищении Саакашвили12 февраля в Киеве неизвестные похитили и задержали Михеила Саакашвили, после чего отправили его чартерным самолетом в Варшаву. Все потому, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому политика отправили в страну, откуда тот нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить въезд Саакашвили на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

Я думаю, что это два очень перспективных дела, за которые могут наказать Порошенко. Фактически за злоупотребление властью, торговлю влиянием и тому подобное. Если Саакашвили выступал против коррупции Порошенко и тот наказал его соответствующими действиями, то это является составляющей коррупционных действий пятого президента. Он же атаковал Саакашвили не потому, что имел нейтральную позицию и был недоволен, а потому что тот был очень ярым критиком коррупции Порошенко. За это был наказан выдворением из Украины.

По делу судьи Чауса – все так же. Он же сбежал из Украины не потому, что ему здесь перестало нравиться жить, а потому что его поймали на коррупции. И ему помогали спасаться те, кто заказывал услуги у Чауса – люди из окружения Порошенко. У нас с 1 января уже исчезает депутатская неприкосновенность.

Интересно! Миллионы за публикацию: как Порошенко продвигал свои идеи через фейковых политологов и блогеров

А это то, о чем мы могли только мечтать еще год назад. Это означает, что будет гораздо больше свободы в расследовании таких резонансных дел и коррупционных преступлений. Для меня очевидно, что есть множество примеров, когда Порошенко злоупотребил властью. И не только с целью собственного обогащения, но и с целью защиты от критики за это.

Я знаю, что в деле судьи Чауса длятся долгие переговоры о его выдаче Украине. Без этого мы не можем двигаться дальше. Это довольно мелкое дело, но оно достаточно яркое и показывает всю порочность системы Порошенко.

Если Онищенко выдадут Украине, то он тоже сможет свидетельствовать в делах Порошенко?

Я могу на это только надеяться. Но его должны были выдать еще в середине декабря по добровольной экстрадиции, на которую он согласился. А потом его неизвестно зачем потянуло в Германию, там его задержали и посадили за решетку на экстрадиционный арест.

Кто такой Александр Онищенко?Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству был нанесен ущерб на сумму примерно 3 миллиарда гривен. В 2016 году парламент лишил тогдашнего нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дал согласие на арест. Впрочем, он на то время уже находился за пределами Украины.



По разным данным, Онищенко находился в Великобритании, Австрии, Италии, Испании. 3 декабря 2019 года Онищенко задержали в немецком городе Ольденбург. Немецкий суд должен принять решение о дальнейшей экстрадиции Онищенко в Украину и определить меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.

Когда доведут дело Мартыненко?

Я думаю, что это показательное дело. Здесь важно, что оно идет в Антикоррупционный суд. Надежды Мартыненко оправдаться в старых, коррумпированных судах не оправдались. Мы будем иметь приговор либо в Украине, либо в Швейцарии точно.

Кто такой Николай Мартыненко и в чем его обвиняют?20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Его обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Это нанесло ущерб государству более чем на 17 миллионов долларов. 22 апреля суд отпустил Мартыненко на поруки. Впоследствии ему сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия "НАЭК" Энергоатом".

Я убежден, что заготовки за 2019 год были сделаны серьезные. И какие-то из фигурантов известных дел точно получат приговоры. Разоблачение и наказание коррупционеров несет в себе определенную профилактическую меру. Это важно для создания прецедентов наказания. Но это определенная негативная аура. Я хочу, чтобы в 2020 году, кроме наказания, были и надежды на экономическое возрождение.

По большому счету, определяющим для гражданина является качество жизни. Это не только о зарплате, но и о безопасности на улицах, справедливых судах, экологии и тому подобном. Нужно, чтобы современный мир пришел к нам в Украину. И эти стандарты жизни будут дополнительным аргументом для людей, мол, поехать за границу можно, но я могу иметь это именно в Украине, поэтому я останусь здесь. Бегство от проблем за границу – это огромная проблема. Я надеюсь, что в 2020 году это остановится.