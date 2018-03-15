Саакашвили подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Адвокат экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой, в которой просит признать незаконными действия органов государственной власти Украины относительно политика в части нарушения прав человека.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Как сообщил изданию адвокат Руслан Чернолуцкий, в поданной жалобе адвокаты указывают на жестокое обращение с Михаилом Саакашвили во время его незаконного задержания и выдворения с территории Украины и противоправные действия президента Украины Петра Порошенко в лишении Саакашвили гражданства Украины.

Защита экс-президента Грузии также обжалует факты незаконного задержания его несколько раз с декабря 2017 года без соответствующих на то правовых оснований.

Кроме того, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, используя служебные полномочия, пытался сформировать в обществе негативное мнение относительно Михеила Саакашвили. Незаконными действиями власти Саакашвили был фактически лишен дальнейшего права на защиту собственных интересов в украинских судах,

– отметил адвокат.