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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Саакашвілі подав скаргу до Європейського суду з прав людини

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Саакашвілі подав скаргу до Європейського суду з прав людини
Саакашвілі подав скаргу до Європейського суду з прав людини / фото з відкритих джерел

Адвокат екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргою, в якій просить визнати незаконними дії органів державної влади України щодо політика в частині порушення прав людини.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Як повідомив виданню адвокат Руслан Чорнолуцький, в поданій скарзі адвокати вказують на жорстоке поводження з Міхеїлом Саакашвілі під час його незаконного затримання та видворення з території України і протиправні дії президента України Петра Порошенка у позбавленні Саакашвілі громадянства України.

Захист екс-президента Грузії також оскаржить факти незаконного затримання його кілька разів з грудня 2017 роки без відповідних на те правових підстав.

Крім того, генеральний прокурор України Юрій Луценко, використовуючи службові повноваження, намагався сформувати в суспільстві негативну думку щодо Міхеіла Саакашвілі. Незаконними діями влади Саакашвілі був фактично позбавлений подальшого права на захист власних інтересів в українських судах,
– зазначив адвокат.

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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