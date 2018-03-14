Саакашвілі "найближчим часом" повернеться в Україну, – адвокат

Колишній голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі вже "найближчим часом" повернеться в Україну.

Про це заявив адвокат Саакашвілі Роман Чорнолуцький в ефірі "Радіо Свобода".

"Я вам гарантую, що до кінця року ми відстоїмо його право щодо незаконно позбавленого громадянства, а також будемо намагатись закрити цю фейкову сфабриковану кримінальну справу і статус-кво поновити. Я вам обіцяю, що Міхеїл Саакашвілі найближчим часом повернеться в Україну", – запевнив юрист.

Він також додав що захист Саакашвілі надіслав до Європейського суду з прав людини два пакети документів, що стосуються порушення прав Саакашвілі. Зокрема, останній пакет стосується жорстокого поводження з політиком при затриманні.

"Це стосується жорсткого поводження з Міхеїлом Саакашвілі при неодноразовому затриманні. Це було і 5 грудня, і 8, і оце останнє його видворення за волосся з ресторану "Сулугуні", яке побачив весь світ. Це все є незаконно і це все ми будемо оскаржувати в Європейському суді з прав людини", – переконує Чорнолуцький.

Нагадаємо, 12 лютого працівники ДПСУ увірвалися до ресторану "Сулугуні" в Києві, затримали там Саакашвілі та відправили його чартерним літаком у Варшаву. У відомстві пояснили, що Саакашвілі перебував в Україні незаконно, тож його відправили в країну, звідки він нелегально прибув. Згодом було ухвалено рішення заборонити його в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.