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Саакашвили "в ближайшее время" вернется в Украину, – адвокат

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили / 24 Канал

Бывший председатель Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили уже "в ближайшее время" вернется в Украину.

Об этом заявил адвокат Саакашвили Роман Чернолуцкий в эфире "Радио Свобода".

"Я вам гарантирую, что до конца года мы отстоим его право относительно незаконно лишенного гражданства, а также постараемся закрыть это фейковое сфабрикованное уголовное дело и статус-кво восстановить. Я вам обещаю, что Михаил Саакашвили в ближайшее время вернется в Украину", – заверил юрист.

Он также добавил, что защита Саакашвили направила в Европейский суд по правам человека два пакета документов, касающихся нарушения прав Саакашвили. В частности, последний пакет касается жестокого обращения с политиком при задержании.

"Это касается жестокого обращения с Михаилом Саакашвили при неоднократном задержании. Это было и 5 декабря, и 8, и это последнее его выдворение за волосы из ресторана "Сулугуни", которое увидел весь мир. Это все незаконно и это все мы будем обжаловать в европейском суде по правам человека ", – убеждает Чернолуцкий.

Напомним, 12 февраля работники ГНСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве, задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ведомстве пояснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить его въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

Теги: Новости политики Новости Украины Михаил Саакашвили
Источник: 24 Канал
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