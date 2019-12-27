В США оценили Зеленского и Порошенко в вопросе противостояния Путину

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что при действующем президенте Владимире Зеленском Украина занимает более уверенную позицию в отношении Путина, чем при его предшественнике Петру Порошенко.

В целом он оценил деятельность украинских президентов в вопросах защиты интересов Украины, упомянув и про Будапештский меморандум. Свою позицию Тейлор озвучил в интервью "Зеркалу недели".

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"США помнят Будапештский меморандум – это больная тема. Мой коллега Стивен Пайфер участвовал в договоренностях по формулировке меморандума", – подчеркнул поверенный в делах США.

Кроме того, он выразил убеждение, что Украина при нынешнем президенте Владимире Зеленском занимает более уверенную позицию, чем ранее.

Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояния в которых было по меньшей мере на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось Порошенко,

– заявил Уильям Тейлор.

Как Зеленский противостоит Путину

У президентов Украины и России было несколько телефонных разговоров, а также личная встреча. В частности, Владимир Зеленский срочно звонил Путину после сорванного перемирия на Донбассе, в результате чего погибли 4 украинских военных.

Впоследствии после устроенной Россией провокации с телемостом между двумя государствами, который так и не состоялся, Зеленеський призвал Путина встретиться в нормандском формате.

Такая встреча состоялась в Париже 9 декабря. Сначала лидеры говорили с участием Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, потом с участием только собственных делегаций, а в итоге и вовсе наедине.