10:20
27 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин подсел на наркоту? Кесарево сечение для таракана в РФ
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 декабря
      Вести.UA: Ткаченко идет по стопам Зеленского. Медведчук и его вымышленный мир
      Вєсті.UA
      19:56, 26 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Исконные русские территории – это болота под Москвой, – власть Херсона ответила Путину

      121 Читати новину українською
      Власть Херсона ответила Путину на его слова относительно территорий / dw.com

      Владимир Путин заявил, что юг Украины и Причерноморье являются "исконно русскими территориями". Мэр Херсона и депутаты городского совета напомнили ему, что русские земли – это болота под Москвой.

      Остальные территории московиты захватили благодаря своей животной жестокости и коварству, написали на сайте горсовета Харькова.

      Читайте также: Сколько Россия тратит на информационную войну: огромные цифры

      Мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой,
      – заявил мэр Владимир Николаенко.

      Он также добавил, что Россия ведет за собой смерть и страдания. Неважно куда она приходит – в Сибирь, на Урал, в Украину или в Сирию. Николаенко призвал украинцев помнить это, когда они будут голосовать, смотреть российское телевидение или покупать товары страны-оккупанта.

      "Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение", – подчеркнул мэр Херсона.

      По его словам, юг Украины всегда был и будет этнически, ментально, географически и культурно украинском.

      Обращение Николаенко поддержали 33 депутата Херсонского горсовета.

      Ранее Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории. Так он ответил на вопрос об отношении к Владимиру Ленину. В МВД Украины резко осудили такие слова президента России.

      Путин рассказывает об "исконно русских территориях": видео

       

      Потери года: кто из выдающихся личностей умер в 2019-м
      сегодня
      1885
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Украина – Россия Новости политики Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:06 Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24
      Анастасія Можаровська 25459
      сегодня , 09:00 О пожаре в Одессе: какие выводы надо сделать украинцам
      Блог Соцмережі 106
      сегодня , 08:00 События, которые потрясли Украину в 2019 году: фото и видео
      Артем Овдієнко 146
      сегодня , 07:25 Потери года: кто из выдающихся личностей умер в 2019-м
      Світлана Попова 1885
      сегодня , 07:01 Рейтинги-2019: как менялась популярность ведущих политиков
      Інна Жолобович 287
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук