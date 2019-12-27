Исконные русские территории – это болота под Москвой, – власть Херсона ответила Путину

Владимир Путин заявил, что юг Украины и Причерноморье являются "исконно русскими территориями". Мэр Херсона и депутаты городского совета напомнили ему, что русские земли – это болота под Москвой.

Остальные территории московиты захватили благодаря своей животной жестокости и коварству, написали на сайте горсовета Харькова.

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Мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой,

– заявил мэр Владимир Николаенко.

Он также добавил, что Россия ведет за собой смерть и страдания. Неважно куда она приходит – в Сибирь, на Урал, в Украину или в Сирию. Николаенко призвал украинцев помнить это, когда они будут голосовать, смотреть российское телевидение или покупать товары страны-оккупанта.

"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение", – подчеркнул мэр Херсона.

По его словам, юг Украины всегда был и будет этнически, ментально, географически и культурно украинском.

Обращение Николаенко поддержали 33 депутата Херсонского горсовета.

Ранее Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории. Так он ответил на вопрос об отношении к Владимиру Ленину. В МВД Украины резко осудили такие слова президента России.

Путин рассказывает об "исконно русских территориях": видео