Споконвічні російські території – це болота під Москвою, – влада Херсона відповіла Путіну

Володимир Путін заявив, що південь України та Причорномор'я є "споконвічно російськими територіями". Мер Херсона та депутати міської ради нагадали йому, що російські землі – це болота під Москвою.

Решту територій московити захоплювали завдяки власній тваринній жорстокості та підступності, написали на сайті міськради Харкова.

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Ми маємо нагадати Путіну та всім його прибічникам, що споконвічні російські території – це болота під Москвою,

– заявив мер Володимир Миколаєнко.

Він також додав, що Росія веде за собою смерть та страждання. Неважливо куди вона приходить – в Сибір, на Урал, в Україну чи в Сирію. Миколаєнко закликав українців пам’ятати це, коли вони голосуватимуть, дивитимуться російське телебачення чи купуватимуть товари країни-окупанта.

"Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок", – наголосив мер Херсона.

За його словами, південь України завжди був та буде етнічно, ментально, географічно та культурно українським.

Звернення Миколаєнка підтримали 33 депутати херсонської міськради.

Раніше Путін заявив, що все Причорномор'я та східна частина України – це споконвічно російські території. Так він відповів на запитання про ставлення до Володимира Леніна. У МВС України різко засудили такі слова президента Росії.

Путін розповідає про "споконвічно російські території": відео