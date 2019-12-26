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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Скільки Росія витрачає на інформаційну війну: шалені цифри

      Фактор безпеки 86 Читать новость на русском

      Інформаційна війна проти України, а також інших пострадянських країн почалася фактично одразу після того, як у Кремль в’їхала чекістсько-імперська команда Путіна. І українські експерти, які бачать зростання загроз, почали гуртуватися і вивчати їх.

      Скільки Росія витрачає на створення фейків

      Росія, попри тривалу економічну кризу і низку соціальних проблем, не припиняє вкладати кошти у гібридні засоби просування своїх ідей і відпрацювання нових технологій впливу на суспільство.

      Цікаво! Скільки жінок служать в арміях НАТО: вражаючі дані

      Як зауважив кандидат наук зі соціальних комунікацій Олександр Курбан, Росія щорічно витрачає на інформаційну війну 3 – 3,5 мільярда доларів. На армію витрати становлять приблизно 40 – 50 мільярдів. Однак ефект від їхньої інформаційної зброї набагато більший, ніж від військової. Масове продукування фейків та створення неправдивої картини світу – це улюблена тактика кремлівських творців.

      Серед основних тем фейків це, очевидно, Україна – фашистська держава. Це територіальні претензії інших країн, сусідніх країн, мовляв, не лише Україна має проблеми з Росією, але й Польща, Угорщина, Румунія також мають свої проблеми,
      – зазначила заступниця головного редактора сайту StopFake Вікторія Романюк.


      Росія витрачає на інформаційну війну 3 – 3,5 мільярда доларів

      Яку форму подачі брехні використовує РФ

      За формою подачі фейкових новин кремлівські пропагандисти також попереду всієї планети. Романюк сказала, що це можуть бути як фото- чи відеофейки, фактологічні підробки, так і різного типу маніпуляції, які поєднуються не лише з якимось онлайновими подіями, але й офлайновими. Вони називаються інформаційними операціями.

      В останні роки з'явилася тенденція використання соціальної інженерії – це поєднання цифрових і гуманітарних технологій. Коли відбуваються певні форми шахрайства на основі листів, форм, кукі-файлів,
      – пояснив Курбан.

      Що відомо про соціальну інженерію?Соціальна інженерія – сукупність методів, основаних на психологічних особливостях людей: цікавість, довіра, звичка тощо. Метою соціальної інженерії є спонукання людей робити певні дії, які вони за звичних умов ніколи не вчинили, наприклад, розголошувати власну конфіденційну інформацію, переходити на невідомі сайти та за сумнівними посиланнями.

      Як Україна протистоїть фейкам РФ

      Старша офіцерка пресцентру оперативного командування "Північ" Олена Мокренчук розповіла, що їй доводилось неодноразово у режимі "швидкої допомоги" гасити фейкові атаки.

      Найперша і найнеобхідніша наша робота – говорити людям правду, доносити те, що відбувається насправді. Тобто, якщо щось сталось, ми приїжджаємо на те місце, фільмуємо, поширюємо в інтернеті,
      – додала Олена Мокренчук.

      Олександр Курбан разом з провідними експертами щороку проводять міжнародний форум з інформаційної безпеки у партнерстві з Київським університетом імені Грінченка та Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

      Більше про допомогу НАТО у протистоянні інформаційній війні – дивіться у відео.

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      26 грудня
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      Автор: Кароліна Король
      Теги: Новини України Фактор безпеки Війна НАТО
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