Сколько Россия тратит на информационную войну: огромные цифры

Информационная война против Украины, а также других постсоветских стран началась фактически сразу после того, как в Кремль въехала чекистско-имперская команда Путина. И украинские эксперты, которые видят рост угроз, начали объединяться и изучать их.

Сколько Россия тратит на создание фейков

Россия, несмотря на длительный экономический кризис и ряд социальных проблем, не прекращает вкладывать средства в гибридные средства продвижения своих идей и отработку новых технологий воздействия на общество.

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Как отметил кандидат наук по социальным коммуникациям Александр Курбан, Россия ежегодно тратит на информационную войну 3-3,5 миллиарда долларов. На армию расходы составляют примерно 40-50 миллиардов. Однако эффект от их информационного оружия гораздо больший, чем от военного. Массовое продуцирование фейков и создание ложной картины мира – это любимая тактика кремлевских создателей.

Среди основных тем фейков это, очевидно, Украина – фашистское государство. Это территориальные претензии других стран, соседних стран, мол, не только Украина имеет проблемы с Россией, но и Польша, Венгрия, Румыния также имеют свои проблемы,

– отметила заместитель главного редактора сайта StopFake Виктория Романюк.



Россия тратит на информационную войну 3-3,5 миллиарда долларов

Какую форму подачи лжи использует РФ

По форме подачи фейковых новостей кремлевские пропагандисты также впереди планеты всей. Романюк сказала, что это могут быть как фото- или видеофейки, фактологические подделки, так и разного типа манипуляции, которые сочетаются не только с каким-то онлайновыми событиями, но и офлайновыми. Они называются информационными операциями.

В последние годы появилась тенденция использования социальной инженерии – это сочетание цифровых и гуманитарных технологий. Когда происходят определенные формы мошенничества на основе писем, форм, куки-файлов,

– пояснил Курбан.

Что известно о социальной инженерии?

Социальная инженерия – это совокупность методов, основанных на психологических особенностях людей: интерес, доверие, привычка и тому подобное. Целью социальной инженерии является побуждение людей делать определенные действия, которые они при обычных условиях никогда не совершили бы. Например, разглашать свою конфиденциальную информацию, переходить на неизвестные сайты и по сомнительным ссылкам.

Как Украина противостоит фейкам РФ

Старшая офицер пресс-центра оперативного командования "Север" Елена Мокренчук рассказала, что ей приходилось неоднократно в режиме "скорой помощи" гасить фейковые атаки.

Самая первая и самая необходимая наша работа – говорить людям правду, доносить то, что происходит на самом деле. То есть, если что-то произошло, мы приезжаем на то место, снимаем, распространяем в интернете,

– добавила Елена Мокренчук.

Александр Курбан вместе с ведущими экспертами ежегодно проводят международный форум по информационной безопасности в партнерстве с Киевским университетом имени Гринченко и Военным институтом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Больше о помощи НАТО в противостоянии информационной войне – смотрите в видео.